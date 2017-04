May 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE055A14AL6 CENTURY TEXTILES AND 60D19-May-14 99.9318 8.3033 1 100 99.9318 8.3033 INE091A14410 NIRMA 45D 19-May-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE055A14AM4 CENTURY TEXTILES AND 20-May-14 99.9097 8.2473 1 75 99.9097 8.2473 INE531F14AU6 EDELWEISS SECURITIES60D 20-May-14 99.9043 8.7410 1 25 99.9043 8.7410 INE043D14HC0 IDFC 89D 21-May-14 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE514E14GA4 EXIM 60D 23-May-14 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE804I14HH3 ECL FIN 28D 28-May-14 99.7132 8.7486 3 400 99.7132 8.7486 INE531F14AW2 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-14 99.7132 8.7486 1 180 99.7132 8.7486 INE531F14AW2 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-14 99.7849 8.7423 1 150 99.7849 8.7423 INE532F14NW3 EDELWEISS FIN SERV 36D 29-May-14 99.6893 8.7507 1 40 99.6893 8.7507 INE804I14HF7 ECL FIN 36D 29-May-14 99.7611 8.7407 1 25 99.7611 8.7407 INE523E14KM2 L T FIN 178D 30-May-14 99.7310 8.9500 1 5 99.7310 8.9500 INE514E14FV2 EXIM 91D 12-Jun-14 99.4214 8.8508 1 25 99.4214 8.8508 INE886H14467 TV18 BROADCAST 58D 13-Jun-14 99.3231 8.8840 1 25 99.3231 8.8840 INE514E14GE6 EXIM 59D 13-Jun-14 99.3975 8.8498 1 25 99.3975 8.8498 INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 99.2623 8.7504 1 100 99.2623 8.7504 INE205A14523 SESA STERLITE 142D 18-Jun-14 99.2698 8.9494 1 25 99.2698 8.9494 INE001A14JR8 HDFC 175D 20-Jun-14 99.1679 8.7504 2 150 99.1679 8.7504 INE205A14671 SESA STERLITE 56D 20-Jun-14 99.2215 8.9494 1 25 99.2215 8.9494 INE306N14BH2 TATA CAP FIN SERV 146D 23-Jun-14 99.1491 8.9498 1 5 99.1491 8.9498 INE242A14FX4 IOC 43D 24-Jun-14 99.1541 8.6497 1 50 99.1541 8.6497 INE306N14CI8 TATA CAP FIN SERV 41D 25-Jun-14 99.1009 8.9500 1 10 99.1009 8.9500 INE981F14122 L T INFRAST 135D 28-Jun-14 98.9238 9.2346 1 25 98.9238 9.2346 INE043D14HK3 IDFC 90D 10-Jul-14 98.7354 8.9902 1 25 98.7354 8.9902 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 98.5337 9.0526 2 175 98.5309 9.0703 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 98.2511 8.9002 1 25 98.2511 8.9002 INE871D14FA2 IL & FS 363D 4-Aug-14 98.0150 9.2400 1 14 98.0150 9.2400 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 97.9792 9.0699 1 5 97.9792 9.0699 INE013A14QN7 RELIANCE CAP 91D 11-Aug-14 97.7710 9.5648 1 5 97.7710 9.5648 INE871D14FD6 IL & FS 365D 12-Aug-14 97.8913 9.2500 1 25 97.8913 9.2500 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 97.2511 9.0501 1 50 97.2511 9.0501 INE871D14FG9 IL & FS 326D 22-Sep-14 96.9057 9.2499 1 25 96.9057 9.2499 INE705L14404 VODAFONE INDIA 365D 10-Oct-14 96.4608 9.3000 1 100 96.4608 9.3000 INE705L14487 VODAFONE INDIA 365D 16-Apr-15 92.0189 9.4500 1 100 92.0189 9.4500 INE705L14495 VODAFONE INDIA 365D 23-Apr-15 91.9053 9.4000 1 100 91.9053 9.4000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com