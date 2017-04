May 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE043D14HD8 IDFC 88D 23-May-14 99.9774 8.2509 2 450 99.9774 8.2509 INE860H14OU6 ADITYA BIRLA FIN 60D 23-May-14 99.9763 8.6526 1 200 99.9763 8.6526 INE738C14412 BHARAT ALUMINIUM 88D 23-May-14 99.9774 8.2509 1 175 99.9774 8.2509 INE511C14KB4 MAGMA FINCORP 88D 23-May-14 99.9770 8.3969 1 50 99.9770 8.3969 INE514E14GA4 EXIM 60D 23-May-14 99.9775 8.2143 1 25 99.9775 8.2143 INE013A14PP4 RELIANCE CAP 89D 26-May-14 99.9080 8.4027 1 100 99.9080 8.4027 INE140A14DV9 PIRAMAL ENTERPRISES143D 26-May-14 99.9091 8.3022 1 50 99.9091 8.3022 INE825A14320 VARDHMAN TEXTILES 46D 27-May-14 99.8837 8.4998 1 100 99.8837 8.4998 INE531F14AW2 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-14 99.8560 8.7726 1 180 99.8560 8.7726 INE804I14HF7 ECL FIN 36D 29-May-14 99.8277 8.9997 1 150 99.8277 8.9997 INE140A14DT3 PIRAMAL ENTERPRISES 146D29-May-14 99.8416 8.2725 1 125 99.8416 8.2725 INE031A14051 HUDCO 49D 30-May-14 99.8162 8.4013 1 100 99.8162 8.4013 INE851M14AS8 VOLKSWAGEN FIN 30D 30-May-14 99.8140 8.5021 1 75 99.8140 8.5021 INE557F14CH4 NATIONAL HOUSING BK 58D 30-May-14 99.8140 8.5021 2 50 99.8140 8.5021 INE016A14AG8 DABUR INDIA 60D 2-Jun-14 99.7490 8.3496 1 50 99.7490 8.3496 INE178A14506 CHENNAI PETROLEUM 57D 3-Jun-14 99.7505 8.2996 1 25 99.7505 8.2996 INE114A14AN7 SAIL 57D 5-Jun-14 99.6982 8.4993 1 5 99.6982 8.4993 INE694L14285 TALWANDI SABO 113D 11-Jun-14 99.5037 9.1027 1 50 99.5037 9.1027 INE694L14269 TALWANDI SABO 123D 13-Jun-14 99.4784 8.6992 2 65 99.4784 8.6992 INE557F14CJ0 NATIONAL HOUSING BK 57D 13-Jun-14 99.5133 8.5007 1 5 99.5133 8.5007 INE077E14668 ESSEL MINING 180D 16-Jun-14 99.4076 8.7006 1 50 99.4076 8.7006 INE404K14661 SHAPOORJI PALLONJI 200D20-Jun-14 99.2680 9.2810 1 25 99.2680 9.2810 INE020B14227 REC 29D 20-Jun-14 99.3431 8.6198 1 5 99.3431 8.6198 INE134E14576 PFC 38D 27-Jun-14 99.1521 8.6703 2 100 99.1521 8.6703 INE134E14576 PFC 38D 27-Jun-14 99.1632 8.8003 1 5 99.1632 8.8003 INE033L14AT3 TATA CAP HOUSING FIN56D 27-Jun-14 99.0477 9.7481 1 5 99.0477 9.7481 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 98.3421 8.7903 2 120 98.3440 8.7803 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 98.1774 8.8000 1 25 98.1774 8.8000 INE981F14155 L T INFRAST 90D 19-Aug-14 97.7686 9.3600 1 100 97.7686 9.3600 INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 97.4722 8.9299 1 100 97.4722 8.9299 INE001A14JZ1 HDFC 183D 23-Sep-14 97.0882 8.8999 2 100 97.0882 8.8999 INE155A14DQ7 TATA MOTORS 352D 27-Feb-15 93.2516 9.4001 1 75 93.2516 9.4001 INE155A14DQ7 TATA MOTORS 352D 27-Feb-15 93.2874 9.3800 1 75 93.2874 9.3800 INE134E14550 PFC 337D 15-Apr-15 92.4619 9.1001 1 25 92.4619 9.1001 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com