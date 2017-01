May 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14DV9 PIRAMAL ENTERPRISES 143D26-May-14 99.9326 8.2059 1 50 99.9326 8.2059 INE825A14320 VARDHMAN TEXTILES 46D 27-May-14 99.9069 8.5033 1 100 99.9069 8.5033 INE531F14AW2 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-14 99.8818 8.6380 2 180 99.8803 8.7486 INE140A14EX3 PIRAMAL ENTERPRISES 56D 28-May-14 99.8862 8.3169 2 150 99.8862 8.3169 INE531F14AW2 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-14 99.9488 9.3488 1 100 99.9488 9.3488 INE691I14AW8 L T INFRAST FIN 49D 29-May-14 99.8621 8.4005 1 100 99.8621 8.4005 INE557F14CH4 NATIONAL HOUSING BK 58D 30-May-14 99.8411 8.2987 2 175 99.8411 8.2987 INE523E14KM2 L T FIN 178D 30-May-14 99.8382 8.4504 1 150 99.8382 8.4504 INE909H14EU2 TATA MOTORS FIN 56D 30-May-14 99.8373 8.4975 2 100 99.8373 8.4975 INE556F14AA5 SIDBI 73D 30-May-14 99.8366 8.5341 1 50 99.8366 8.5341 INE881J14FY8 SREI EQUIPMENT FIN 56D 30-May-14 99.9042 8.7501 1 5 99.9042 8.7501 INE043D14HH9 IDFC 60D 2-Jun-14 99.7731 8.3007 1 150 99.7731 8.3007 INE178A14506 CHENNAI PETROLEUM 57D 3-Jun-14 99.7505 8.2996 2 300 99.7505 8.2996 INE029A14691 BHARAT PETROLEUM 60D 9-Jun-14 99.6750 8.5008 1 5 99.6750 8.5008 INE514E14GE6 EXIM 59D 13-Jun-14 99.5826 8.4994 1 25 99.5826 8.4994 INE580B14BE4 GRUH FIN 60D 20-Jun-14 99.3597 8.4006 1 100 99.3597 8.4006 INE019A14148 JSW STEEL 88D 20-Jun-14 99.3074 9.0915 1 10 99.3074 9.0915 INE556F14AD9 SIDBI 90D 24-Jun-14 99.3370 8.4003 1 25 99.3370 8.4003 INE657N14460 EDELWEISS 34D 25-Jun-14 99.1664 9.2976 1 10 99.1664 9.2976 INE114A14AR8 SAIL 51D 26-Jun-14 99.2707 8.6500 1 5 99.2707 8.6500 INE036A14662 RELIANCE INFRAST 50D 27-Jun-14 98.9981 10.5541 1 10 98.9981 10.5541 INE114A14AS6 SAIL 52D 27-Jun-14 99.2474 8.6494 1 5 99.2474 8.6494 INE202B14AW9 DEWAN HOUSING FIN 60D 11-Jul-14 98.7143 9.7019 1 12 98.7143 9.7019 INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 97.5036 8.9001 2 100 97.5036 8.9001 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 97.4573 8.9000 5 425 97.4573 8.9000 INE001A14JZ1 HDFC 183D 23-Sep-14 97.0882 8.8999 1 25 97.0882 8.8999 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 96.4692 9.1501 1 25 96.4692 9.1501 INE155A14DQ7 TATA MOTORS 352D 27-Feb-15 93.3678 9.3600 1 75 93.3678 9.3600 INE660A14LA3 SUNDARAM FIN 364D 27-Apr-15 91.9745 9.3950 1 36 91.9745 9.3950 INE705L14503 VODAFONE INDIA 365D 22-May-15 91.3459 9.5000 3 175 91.3459 9.5000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com