Jun 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE178A14506 CHENNAI PETROLEUM 57D 3-Jun-14 99.9776 8.1656 2 150 99.9777 8.1413 INE296A14FF7 BAJAJ FIN 363D 3-Jun-14 99.9777 8.1413 1 100 99.9777 8.1413 INE891K14230 AXIS FIN 60D 3-Jun-14 99.9773 8.2874 1 50 99.9773 8.2874 INE860H14OQ4 ADITYA BIRLA FIN 90D 4-Jun-14 99.9544 8.3197 2 150 99.9545 8.3075 INE140A14DK2 PIRAMAL ENTERPRISES171D 5-Jun-14 99.9315 8.3399 1 50 99.9315 8.3399 INE657N14296 EDELWEISS 90D 5-Jun-14 99.9245 9.1928 1 25 99.9245 9.1928 INE774D14GB4 MAH MAH FIN SERV 60D 6-Jun-14 99.9080 8.4027 3 150 99.9080 8.4027 INE860H14PB3 ADITYA BIRLA FIN 60D 6-Jun-14 99.9091 8.3022 1 150 99.9091 8.3022 INE572E14262 PNB HOUSING FIN 60D 6-Jun-14 99.9080 8.4027 1 100 99.9080 8.4027 INE001A14JU2 HDFC 126D 10-Jun-14 99.8206 8.1998 2 145 99.8206 8.1998 INE077E14718 ESSEL MINING 118D 10-Jun-14 99.8178 8.3280 1 50 99.8178 8.3280 INE169A14AI1 COROMANDEL 60D 16-Jun-14 99.6807 8.3513 1 50 99.6807 8.3513 INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 99.6846 8.2489 1 25 99.6846 8.2489 INE114A14AQ0 SAIL 59D 20-Jun-14 99.5728 8.6998 1 25 99.5728 8.6998 INE958G14MP4 RELIGARE FINVEST 59D 20-Jun-14 99.5446 9.2767 1 25 99.5446 9.2767 INE657K14938 RHC HOLDING PRIVATE 60D 24-Jun-14 99.3860 10.2498 2 115 99.3860 10.2498 INE242A14FX4 IOC 43D 24-Jun-14 99.5022 8.3003 1 75 99.5022 8.3003 INE233A14DF5 GODREJ INDUSTRIES 49D 25-Jun-14 99.4766 8.3498 1 25 99.4766 8.3498 INE870H14099 NETWORK18 MEDIA 47D 25-Jun-14 99.4271 9.1441 1 25 99.4271 9.1441 INE918K14116 EDELWEISS FIN 56D 25-Jun-14 99.4049 9.5005 1 15 99.4049 9.5005 INE134E14584 PFC 27D 26-Jun-14 99.4542 8.3470 3 200 99.4543 8.3447 INE657N14429 EDELWEISS 52D 26-Jun-14 99.3988 9.1986 1 100 99.3988 9.1986 INE870H14107 NETWORK18 MEDIA 48D 26-Jun-14 99.4023 9.1447 1 25 99.4023 9.1447 INE532F14NY9 EDELWEISS FIN SERV 52D 27-Jun-14 99.3976 8.8483 1 250 99.3976 8.8483 INE657N14445 EDELWEISS 45D 27-Jun-14 99.3763 9.1629 3 175 99.3704 9.2504 INE945G14CR8 RELIGARE SECURITIES 92D 27-Jun-14 99.3238 9.9397 1 30 99.3238 9.9397 INE657N14445 EDELWEISS COMMODITIES 27-Jun-14 99.3955 9.2493 1 25 99.3955 9.2493 INE531F14AY8 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-14 99.3522 8.4996 2 400 99.3522 8.4996 INE804I14HK7 ECL FIN 33D 30-Jun-14 99.3522 8.4996 2 300 99.3522 8.4996 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.3522 8.4996 3 210 99.3522 8.4996 INE013A14QW8 RELIANCE CAP 35D 30-Jun-14 99.3204 8.9197 2 100 99.3204 8.9197 INE557F14CK8 NATIONAL HOUSING BK 59D 30-Jun-14 99.3642 8.6501 1 5 99.3642 8.6501 INE804I14HL5 ECL FIN 39D 7-Jul-14 98.9704 10.8490 1 100 98.9704 10.8490 INE532F14OC3 EDELWEISS FIN SERV 60D 22-Jul-14 98.7181 9.4794 1 100 98.7181 9.4794 INE001A14IX8 HDFC 364D 5-Aug-14 98.5145 8.6000 1 50 98.5145 8.6000 INE945G14DB0 RELIGARE SECURITIES 90D 7-Aug-14 98.1821 10.2397 1 20 98.1821 10.2397 INE532F14OI0 EDELWEISS FIN SERV 89D 26-Aug-14 97.8084 9.6219 1 200 97.8084 9.6219 INE804I14GV6 ECL FIN 180D 3-Sep-14 97.5155 9.9994 1 100 97.5155 9.9994 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 97.6327 8.8502 1 30 97.6327 8.8502 INE523H14NX6 JM FIN PRODUCTS 365D 27-Mar-15 92.5728 9.8600 1 5 92.5728 9.8600 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 92.3634 9.1449 1 50 92.3634 9.1449 INE705L14503 VODAFONE INDIA 365D 22-May-15 91.7073 9.3500 1 10 91.7073 9.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com