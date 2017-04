Jun 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE020E14DH4 STCI FIN 86D 4-Jun-14 99.9781 7.9953 1 75 99.9781 7.9953 INE018E14EC7 SBICPSL 51D 5-Jun-14 99.9570 7.8509 1 200 99.9570 7.8509 INE140A14DK2 PIRAMAL ENTERPRISES171D 5-Jun-14 99.9562 7.9970 1 100 99.9562 7.9970 INE015A14146 RANBAXY LAB 90D 5-Jun-14 99.9551 8.1979 1 100 99.9551 8.1979 INE860H14PB3 ADITYA BIRLA FIN 60D 6-Jun-14 99.9326 8.2059 1 150 99.9326 8.2059 INE851M14AN9 VOLKSWAGEN FIN 60D 6-Jun-14 99.9326 8.2059 1 100 99.9326 8.2059 INE126A14AZ5 E.I.D. PARRY (INDIA) 60D 6-Jun-14 99.9326 8.2059 1 50 99.9326 8.2059 INE572E14270 PNB HOUSING FIN 60D 10-Jun-14 99.8439 8.1522 1 100 99.8439 8.1522 INE242A14FS4 IOC 58D 12-Jun-14 99.8206 8.1998 1 5 99.8206 8.1998 INE881J14GA6 SREI EQUIPMENT FIN 58D 13-Jun-14 99.7608 8.7517 1 25 99.7608 8.7517 INE331A14725 THE RAMCO CEMENTS 51D 13-Jun-14 99.7497 9.1589 1 5 99.7497 9.1589 INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 99.7070 8.2507 1 80 99.7070 8.2507 INE557F14CI2 NATIONAL HOUSING BK 60D 16-Jun-14 99.7213 8.5008 1 5 99.7213 8.5008 INE020B14227 REC 29D 20-Jun-14 99.6044 8.5275 1 50 99.6044 8.5275 INE580B14BE4 GRUH FIN 60D 20-Jun-14 99.6112 8.3803 1 25 99.6112 8.3803 INE580B14BK1 GRUH FIN 58D 25-Jun-14 99.4960 8.4036 3 150 99.4933 8.4494 INE242A14FW6 IOC 50D 25-Jun-14 99.5304 8.2006 1 5 99.5304 8.2006 INE134E14584 PFC 27D 26-Jun-14 99.4816 8.2697 1 100 99.4816 8.2697 INE557F14CL6 NATIONAL HOUSING BK28D 27-Jun-14 99.4672 8.5006 1 5 99.4672 8.5006 INE013A14QW8 RELIANCE CAP 35D 30-Jun-14 99.3627 8.6706 1 100 99.3627 8.6706 INE531F14AY8 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-14 99.3752 8.4995 1 50 99.3752 8.4995 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.3752 8.4995 1 40 99.3752 8.4995 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 99.0401 8.6284 2 120 99.0520 8.5203 INE657K14979 RHC HOLDING PRIVATE 58D 18-Jul-14 98.5577 11.8699 1 100 98.5577 11.8699 INE121A14JH5 CHOLAMANDALAM 91D 21-Jul-14 98.8375 8.9438 1 197 98.8375 8.9438 INE001A14KA2 HDFC 91D 23-Jul-14 98.8259 8.8498 1 5 98.8259 8.8498 INE514E14GH9 EXIM 83D 30-Jul-14 98.6977 8.6000 1 50 98.6977 8.6000 INE849D14EE3 ICICI SEC PD 60D 1-Aug-14 98.5900 9.0002 1 5 98.5900 9.0002 INE001A14IX8 HDFC 364D 5-Aug-14 98.5122 8.7500 1 25 98.5122 8.7500 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 98.4768 8.6859 2 195 98.4812 8.6602 INE580B14AL1 GRUH FIN 363D 12-Aug-14 98.3403 8.8002 1 25 98.3403 8.8002 INE523E14JQ5 L T FIN 364D 21-Aug-14 98.1101 8.9000 1 10 98.1101 8.9000 INE498L14166 L T FIN HOLDINGS 363D 28-Aug-14 97.9348 8.9499 1 15 97.9348 8.9499 INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 97.8086 8.6998 2 50 97.8086 8.6998 INE580B14AN7 GRUH FIN 365D 23-Sep-14 97.3562 8.8499 1 100 97.3562 8.8499 INE909H14DX8 TATA MOTORS FIN 364D 26-Sep-14 97.2664 8.9200 2 135 97.2664 8.9200 INE660A14KS7 SUNDARAM FIN 354D 27-Mar-15 93.0923 9.1500 1 15 93.0923 9.1500 INE523H14NX6 JM FIN PRODUCTS 365D 27-Mar-15 92.5848 9.8428 1 5 92.5848 9.8428 INE705L14487 VODAFONE INDIA 365D 16-Apr-15 92.4895 9.3500 1 100 92.4895 9.3500 INE705L14495 VODAFONE INDIA 365D 23-Apr-15 92.3363 9.3500 1 70 92.3363 9.3500 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 92.4560 9.0800 1 75 92.4560 9.0800 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 92.4142 9.1067 3 56 92.4039 9.1201 INE121A14JQ6 CHOLAMANDALAM 364D 11-May-15 91.7473 9.6000 1 6.1 91.7473 9.6000 INE705L14503 VODAFONE INDIA 365D 22-May-15 91.7288 9.3500 2 215 91.7288 9.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com