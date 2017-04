Jun 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14AN7 SAIL 57D 5-Jun-14 99.9780 8.0318 1 50 99.9780 8.0318 INE069A14EN5 ADITYA BIRLA NUVO 63D 6-Jun-14 99.9558 8.0746 3 200 99.9559 8.0518 INE126A14AZ5 E.I.D. PARRY (INDIA) 60D 6-Jun-14 99.9554 8.1431 1 50 99.9554 8.1431 INE860H14PD9 ADITYA BIRLA FIN 39D 10-Jun-14 99.8646 8.2480 1 100 99.8646 8.2480 INE891K14198 AXIS FIN 90D 10-Jun-14 99.8646 8.2480 1 50 99.8646 8.2480 INE001A14JU2 HDFC 126D 10-Jun-14 99.8662 8.1504 1 50 99.8662 8.1504 INE850D14AE9 GODREJ AGROVET 60D 10-Jun-14 99.8646 8.2480 1 25 99.8646 8.2480 INE233A14CZ5 GODREJ INDUSTRIES 60D 10-Jun-14 99.8646 8.2480 1 10 99.8646 8.2480 INE891K14206 AXIS FIN 90D 11-Jun-14 99.8420 8.2516 1 50 99.8420 8.2516 INE013A14PI9 RELIANCE CAP 121D 11-Jun-14 99.8420 8.2516 1 50 99.8420 8.2516 INE140A14FC4 PIRAMAL ENTERPRISES 58D 12-Jun-14 99.8195 8.2502 1 100 99.8195 8.2502 INE242A14FT2 IOC 58D 13-Jun-14 99.7994 8.1518 2 600 99.7994 8.1518 INE881J14GA6 SREI EQUIPMENT FIN 58D 13-Jun-14 99.7852 8.7301 1 25 99.7852 8.7301 INE013A14QG1 RELIANCE CAP 59D 13-Jun-14 99.8162 8.4013 1 5 99.8162 8.4013 INE557F14CI2 NATIONAL HOUSING BK 60D 16-Jun-14 99.7550 8.1495 1 5 99.7550 8.1495 INE020B14227 REC 29D 20-Jun-14 99.6418 8.2008 1 45 99.6418 8.2008 INE242A14FW6 IOC 50D 25-Jun-14 99.5304 8.2006 1 45 99.5304 8.2006 INE866I14IT5 INDIA INFOLINE FIN 115D 26-Jun-14 99.4754 8.7495 1 15 99.4754 8.7495 INE027E14531 FAMILY CREDIT 46D 27-Jun-14 99.4672 8.5006 1 50 99.4672 8.5006 INE013A14QY4 RELIANCE CAP 32D 27-Jun-14 99.4754 8.7495 1 15 99.4754 8.7495 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.3982 8.4995 1 250 99.3982 8.4995 INE531F14AY8 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-14 99.3982 8.4995 1 50 99.3982 8.4995 INE202B14AW9 DEWAN HOUSING FIN 60D 11-Jul-14 99.0292 9.6707 1 2 99.0292 9.6707 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 99.0520 8.5203 1 5 99.0520 8.5203 INE657K14979 RHC HOLDING PRIVATE 58D 18-Jul-14 98.5905 11.8596 1 100 98.5905 11.8596 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 98.6727 8.6137 1 261.5 98.6727 8.6137 INE205A14739 SESA STERLITE 63D 1-Aug-14 98.6292 8.8999 1 5 98.6292 8.8999 INE169A14AL5 COROMANDEL 60D 1-Aug-14 98.6368 8.8499 1 5 98.6368 8.8499 INE001A14IX8 HDFC 364D 5-Aug-14 98.5586 8.6098 2 50 98.5586 8.6098 INE001A14KG9 HDFC 91D 11-Aug-14 98.4050 8.7002 1 250 98.4050 8.7002 INE001A14KI5 HDFC 86D 13-Aug-14 98.3589 8.6999 1 250 98.3589 8.6999 INE208A14642 ASHOK LEYLAND 89D 1-Sep-14 97.8070 9.2999 1 100 97.8070 9.2999 INE909H14DV2 TATA MOTORS FIN 364D 23-Sep-14 97.3792 8.8499 2 75 97.3792 8.8499 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 95.7350 8.9839 3 125 95.7277 8.9999 INE660A14KS7 SUNDARAM FIN 354D 27-Mar-15 93.1134 9.1200 1 25 93.1134 9.1200 INE742F14326 ADANI PORTS AND 365D 27-May-15 91.4384 9.6000 1 25 91.4384 9.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com