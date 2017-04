Jun 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14ET1 PIRAMAL ENTERPRISES 65D 6-Jun-14 99.9778 8.1048 1 150 99.9778 8.1048 INE205A14663 SESA STERLITE 60D 6-Jun-14 99.9777 8.1413 1 150 99.9777 8.1413 INE069A14EN5 ADITYA BIRLA NUVO 63D 6-Jun-14 99.9778 8.1048 1 50 99.9778 8.1048 INE029A14691 BHARAT PETROLEUM 60D 9-Jun-14 99.9105 8.1742 2 95 99.9105 8.1742 INE975F14BB3 KOTAK MAH 182D 9-Jun-14 99.9057 8.6130 1 50 99.9057 8.6130 INE860H14PD9 ADITYA BIRLA FIN 39D 10-Jun-14 99.8871 8.2510 1 200 99.8871 8.2510 INE178A14514 CHENNAI PETROLEUM 54D 10-Jun-14 99.8878 8.1998 1 25 99.8878 8.1998 INE242A14FS4 IOC 58D 12-Jun-14 99.8435 8.1751 3 195 99.8439 8.1522 INE242A14FT2 IOC 58D 13-Jun-14 99.8206 8.1998 1 25 99.8206 8.1998 INE514E14GF3 EXIM 60D 16-Jun-14 99.7505 8.2996 1 25 99.7505 8.2996 INE657N14437 EDELWEISS COMMODITIES 16-Jun-14 99.7237 9.1935 1 17 99.7237 9.1935 INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 99.7475 8.3996 1 15 99.7475 8.3996 INE020B14227 REC 29D 20-Jun-14 99.6601 8.2991 1 55 99.6601 8.2991 INE007N14328 FEDBK FIN SERV 62D 23-Jun-14 99.5547 9.0701 1 25 99.5547 9.0701 INE242A14FX4 IOC 43D 24-Jun-14 99.5724 8.2497 1 50 99.5724 8.2497 INE692Q14015 TOYOTA FIN SERV INDIA45D27-Jun-14 99.5190 8.4006 1 25 99.5190 8.4006 INE294A14BF1 BALLARPUR INDUSTRIES28D 27-Jun-14 99.3425 10.9807 1 25 99.3425 10.9807 INE008I14AM6 COX AND KINGS 39D 27-Jun-14 99.3419 10.9908 1 15 99.3419 10.9908 INE472A14CQ8 BLUE STAR 58D 27-Jun-14 99.5019 8.7008 1 5 99.5019 8.7008 INE296A14HO5 BAJAJ FIN 61D 30-Jun-14 99.4442 8.5000 1 5 99.4442 8.5000 INE043D14HM9 IDFC 90D 14-Jul-14 99.0415 9.0574 1 5 99.0415 9.0574 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 99.0685 8.7999 1 5 99.0685 8.7999 INE261F14509 NABARD 71D 31-Jul-14 98.7067 8.5400 1 200 98.7067 8.5400 INE261F14509 NABARD 71D 31-Jul-14 98.7467 8.4226 2 55 98.7133 8.6503 INE860H14PJ6 ADITYA BIRLA FIN 64D 31-Jul-14 98.6840 8.8499 1 5 98.6840 8.8499 INE069A14ER6 ADITYA BIRLA NUVO 60D 1-Aug-14 98.6604 8.8499 1 5 98.6604 8.8499 INE514E14GI7 EXIM 92D 2-Sep-14 97.9227 8.7000 2 175 97.9227 8.7000 INE001A14JZ1 HDFC 183D 23-Sep-14 97.4394 8.7198 1 100 97.4394 8.7198 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 96.8556 8.9094 3 55 96.8589 8.8999 INE043D14HN7 IDFC 217D 26-Nov-14 96.0835 8.6000 1 50 96.0835 8.6000 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 95.8336 8.8651 2 100 95.8336 8.8651 INE667F14960 SUNDARAM BNP 365D 5-Dec-14 95.6595 9.0501 1 25 95.6595 9.0501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com