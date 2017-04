Jun 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14FR6 IOC 60D 9-Jun-14 99.9341 8.0231 2 100 99.9347 7.9500 INE029A14691 BPCL 60D 9-Jun-14 99.9339 8.0475 1 25 99.9339 8.0475 INE891K14198 AXIS FIN 90D 10-Jun-14 99.9097 8.2473 1 50 99.9097 8.2473 INE242A14FS4 IOC 58D 12-Jun-14 99.8678 8.0528 1 25 99.8678 8.0528 INE013A14MO4 RELIANCE CAP 362D 17-Jun-14 99.8119 8.6000 1 22 99.8119 8.6000 INE043D14GG3 IDFC 364D 17-Jun-14 99.8119 8.6000 1 21 99.8119 8.6000 INE851M14636 VOLKSWAGEN FIN 363D 17-Jun-14 99.8119 8.6000 1 21 99.8119 8.6000 INE071G14526 ICICI HOME FIN 364D 17-Jun-14 99.8119 8.6000 1 20 99.8119 8.6000 INE306N14910 TATA CAP FIN SERV 361D 17-Jun-14 99.8119 8.6000 1 18 99.8119 8.6000 INE205A14697 SESA STERLITE 37D 19-Jun-14 99.7745 8.2494 1 25 99.7745 8.2494 INE148I14DH4 INDIABULLS HOUSING 90D 19-Jun-14 99.7017 8.4004 1 25 99.7017 8.4004 INE013A14QH9 RELIANCE CAP 63D 19-Jun-14 99.7608 8.7517 1 5 99.7608 8.7517 INE020B14227 REC 29D 20-Jun-14 99.6742 8.5218 1 100 99.6742 8.5218 INE205A14671 SESA STERLITE 56D 20-Jun-14 99.7520 8.2495 1 25 99.7520 8.2495 INE738C14511 BHARAT ALUMINIUM 59D 20-Jun-14 99.6788 8.4011 1 20 99.6788 8.4011 INE866I14IU3 INDIA INFOLINE FIN 109D 20-Jun-14 99.6674 8.7003 1 5 99.6674 8.7003 INE245A14081 THE TATA POWER 126D 23-Jun-14 99.6103 8.3998 1 25 99.6103 8.3998 INE205A14705 SESA STERLITE 40D 24-Jun-14 99.5875 8.3992 1 25 99.5875 8.3992 INE242A14FX4 IOC 43D 24-Jun-14 99.6580 8.3506 1 5 99.6580 8.3506 INE085A14602 CHAMBAL FERTILISERS 30D 27-Jun-14 99.5118 8.5270 1 165 99.5118 8.5270 INE691I14AZ1 L T INFRAST FIN 46D 27-Jun-14 99.5190 8.4006 1 50 99.5190 8.4006 INE657N14445 EDELWEISS 45D 27-Jun-14 99.5630 8.9003 1 25 99.5630 8.9003 INE531F14AY8 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-14 99.5140 8.4884 1 100 99.5140 8.4884 INE557F14CK8 NATIONAL HOUSING BK 59D 30-Jun-14 99.5227 8.3365 2 35 99.5133 8.5007 INE557F14CK8 NATIONAL HOUSING BK 59D 30-Jun-14 99.4546 8.3401 1 25 99.4546 8.3401 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.4445 8.4954 1 20 99.4445 8.4954 INE532F14OK6 EDELWEISS FIN SERV 60D 28-Jul-14 98.7237 9.6300 1 5 98.7237 9.6300 INE694L14418 TALWANDI SABO POWER 6-Aug-14 98.5482 8.8150 1 100 98.5482 8.8150 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 98.5602 8.6001 2 200 98.5602 8.6001 INE155A14DW5 TATA MOTORS 90D 7-Aug-14 98.5611 8.5946 1 50 98.5611 8.5946 INE245A14099 THE TATA POWER 177D 27-Aug-14 98.0538 8.8349 1 125 98.0538 8.8349 INE514E14GI7 EXIM 92D 2-Sep-14 97.9710 8.5900 1 200 97.9710 8.5900 INE101I14659 AFCONS INFRAST 365D 30-Oct-14 96.4098 9.3097 1 8 96.4098 9.3097 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 95.6182 8.8500 2 100 95.6182 8.8500 INE296A14HP2 BAJAJ FIN 365D 7-May-15 92.1357 9.2999 1 5 92.1357 9.2999 INE896L14260 INDOSTAR CAP FIN 360D 15-May-15 90.2089 11.5500 1 30 90.2089 11.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com