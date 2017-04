Aug 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE091A14501 NIRMA 33D 26-Aug-14 99.9781 8.0090 2 200 99.9781 7.9953 INE019A14239 JSW STEEL 77D 26-Aug-14 99.9778 8.1048 1 175 99.9778 8.1048 INE866I14KG8 INDIA INFOLINE FIN 61D 26-Aug-14 99.9774 8.2509 1 150 99.9774 8.2509 INE532F14OI0 EDELWEISS FIN SERV 89D 26-Aug-14 99.9775 8.2143 1 130 99.9775 8.2143 INE691I14BB0 L T INFRAST FIN 60D 26-Aug-14 99.9781 7.9953 1 75 99.9781 7.9953 INE860H14PS7 ADITYA BIRLA FIN 61D 27-Aug-14 99.9548 8.2527 1 100 99.9548 8.2527 INE289B14582 GIC HOUSING FIN 91D 27-Aug-14 99.9551 8.1979 1 75 99.9551 8.1979 INE028E14901 KOTAK SECURITIES 91D 27-Aug-14 99.9534 8.5085 1 50 99.9534 8.5085 INE691I14BE4 L T INFRAST FIN 27D 28-Aug-14 99.9322 8.2546 1 250 99.9322 8.2546 INE916D14RG7 KOTAK MAH PRIME 259D 28-Aug-14 99.9306 8.4513 2 135 99.9326 8.2059 INE804I14HT8 ECL FIN 28D 28-Aug-14 99.9281 8.7541 1 100 99.9281 8.7541 INE523E14LZ2 L T FIN 56D 28-Aug-14 99.9326 8.2059 2 75 99.9326 8.2059 INE028E14919 KOTAK SECURITIES 91D 28-Aug-14 99.9302 8.4983 1 50 99.9302 8.4983 INE532F14PC0 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-Aug-14 99.9286 8.6932 1 25 99.9286 8.6932 INE580B14BN5 GRUH FIN 90D 1-Sep-14 99.8407 8.3183 2 160 99.8401 8.3510 INE001A14KS4 HDFC 56D 1-Sep-14 99.8439 8.1522 1 125 99.8439 8.1522 INE071G14690 ICICI HOME FIN 90D 1-Sep-14 99.8411 8.2987 1 100 99.8411 8.2987 INE860H14PV1 ADITYA BIRLA FIN 60D 2-Sep-14 99.8151 8.4517 2 100 99.8162 8.4013 INE557F14CO0 NATIONAL HOUSING BK 58D 4-Sep-14 99.7739 8.2714 1 275 99.7739 8.2714 INE155A14EC5 TATA MOTORS 90D 4-Sep-14 99.7731 8.3007 1 100 99.7731 8.3007 INE121H14CA0 ILFS FIN SERV 364D 5-Sep-14 99.7445 8.4997 1 50 99.7445 8.4997 INE179J14BA6 BIRLA TMT HOLDINGS 60D 5-Sep-14 99.7460 8.4496 1 25 99.7460 8.4496 INE205A14762 SESA STERLITE 90D 8-Sep-14 99.6827 8.2988 5 400 99.6827 8.2988 INE113A14446 GUJARAT NARMADA 59D 12-Sep-14 99.5506 9.1540 1 95 99.5506 9.1540 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 99.5924 8.2990 1 60 99.5924 8.2990 INE148I14EP5 INDIABULLS HOUSING 60D 12-Sep-14 99.5850 8.4503 1 50 99.5850 8.4503 INE523H14MZ3 JM FIN PRODUCTS 242D 12-Sep-14 99.5826 8.4994 1 25 99.5826 8.4994 INE523H14NM9 JM FIN PRODUCTS 191D 18-Sep-14 99.4371 8.6092 1 25 99.4371 8.6092 INE870D14452 NATIONAL FERTILIZERS 31D22-Sep-14 99.3476 8.5603 1 125 99.3476 8.5603 INE657N14577 EDELWEISS 56D 24-Sep-14 99.2658 8.9988 1 150 99.2658 8.9988 INE132B14014 CHETTINAD CEMENT 70D 26-Sep-14 99.1859 9.3620 1 50 99.1859 9.3620 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 99.2480 8.6425 1 25 99.2480 8.6425 INE001A14KT2 HDFC 77D 29-Sep-14 99.2057 8.3497 2 125 99.2057 8.3497 INE001A14KN5 HDFC 126D 15-Oct-14 98.7729 8.8913 1 25 98.7729 8.8913 INE909H14FM6 TATA MOTORS FIN 60D 20-Oct-14 98.6314 9.0441 2 110 98.6314 9.0441 INE015A14203 RANBAXY LAB 90D 22-Oct-14 98.5976 8.9510 1 125 98.5976 8.9510 INE538A14220 GUJARAT 86D 22-Oct-14 98.5978 8.9497 1 35 98.5978 8.9497 INE001A14KR6 HDFC 182D 22-Dec-14 97.1679 8.9400 1 25 97.1679 8.9400 INE692Q14023 TOYOTA FIN SERV INDIA 27-May-15 93.4349 9.3600 1 50 93.4349 9.3600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com