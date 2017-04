Aug 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE657N14510 EDELWEISS 61D 27-Aug-14 99.9760 8.7621 1 25 99.9760 8.7621 INE523E14LZ2 L T FIN 56D 28-Aug-14 99.9562 7.9970 1 150 99.9562 7.9970 INE531F14BA6 EDELWEISS SECURITIES 29D28-Aug-14 99.9534 8.5085 1 110 99.9534 8.5085 INE031A14069 HUDCO 31D 28-Aug-14 99.9554 8.1431 1 100 99.9554 8.1431 INE691I14BE4 L T INFRAST FIN 27D 28-Aug-14 99.9527 8.6363 1 100 99.9527 8.6363 INE155A14EA9 TATA MOTORS 87D 28-Aug-14 99.9556 8.1066 3 100 99.9556 8.1066 INE463A14DF8 BERGER PAINTS INDIA 29D 28-Aug-14 99.9524 8.6911 1 75 99.9524 8.6911 INE202B14BH8 DEWAN HOUSING FIN 70D 28-Aug-14 99.9562 7.9970 1 50 99.9562 7.9970 INE027E14606 FAMILY CREDIT 43D 28-Aug-14 99.9548 8.2527 1 25 99.9548 8.2527 INE511C14KZ3 MAGMA FINCORP 60D 1-Sep-14 99.8614 8.4432 1 100 99.8614 8.4432 INE414G14BR7 MUTHOOT FIN 60D 1-Sep-14 99.8629 8.3517 1 5 99.8629 8.3517 INE296A14HU2 BAJAJ FIN 91D 2-Sep-14 99.8430 8.1993 2 150 99.8430 8.1993 INE881J14GU4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 2-Sep-14 99.8327 8.7381 1 100 99.8327 8.7381 INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 99.7772 8.1504 1 75 99.7772 8.1504 INE738C14644 BHARAT ALUMINIUM 88D 5-Sep-14 99.7772 8.1504 1 70 99.7772 8.1504 INE121A14KA8 CHOLAMANDALAM 60D 5-Sep-14 99.7745 8.2494 1 25 99.7745 8.2494 INE013A14RH7 RELIANCE CAP 91D 8-Sep-14 99.6930 8.6462 1 100 99.6930 8.6462 INE121A14IT2 CHOLAMANDALAM 365D 10-Sep-14 99.6443 8.6863 1 35 99.6443 8.6863 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 99.6529 8.4755 1 18.5 99.6529 8.4755 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 99.6349 8.3594 1 40 99.6349 8.3594 INE148I14EY7 INDIABULLS HOUSING 54D 24-Sep-14 99.3116 8.7244 1 100 99.3116 8.7244 INE261F14574 NABARD 42D 24-Sep-14 99.3673 8.3002 1 25 99.3673 8.3002 INE296A14IA2 BAJAJ FIN 89D 30-Sep-14 99.1961 8.7000 1 25 99.1961 8.7000 INE018A14CG0 LARSEN AND TOUBRO 60D 7-Oct-14 99.0066 8.7197 1 50 99.0066 8.7197 INE001A14KV8 HDFC 80D 13-Oct-14 98.8511 8.8380 12 375 98.8496 8.8496 INE001A14KN5 HDFC 126D 15-Oct-14 98.8075 8.8103 1 100 98.8075 8.8103 INE155A14EL6 TATA MOTORS 84D 30-Oct-14 98.4364 8.9197 1 100 98.4364 8.9197 INE871D14FH7 IL & FS 360D 31-Oct-14 98.4519 8.8299 1 25 98.4519 8.8299 INE013A14RW6 RELIANCE CAP 91D 3-Nov-14 98.2833 9.2397 1 20 98.2833 9.2397 INE001A14KM7 HDFC 153D 10-Nov-14 98.1906 8.8500 1 25 98.1906 8.8500 INE019A14189 JSW STEEL 180D 12-Nov-14 98.0924 9.1002 2 250 98.0924 9.1002 INE019A14197 JSW STEEL 178D 14-Nov-14 98.0350 9.1450 1 20 98.0350 9.1450 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 96.5989 9.0500 1 25 96.5989 9.0500 INE692Q14023 TOYOTA FIN SERV 365D 27-May-15 93.4638 9.3500 1 50 93.4638 9.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com