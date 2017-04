Aug 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE014N14217 NATIONAL COOP 61D 1-Sep-14 99.9066 8.5307 4 400 99.9066 8.5307 INE013A14RA2 RELIANCE CAP 91D 1-Sep-14 99.9075 8.4484 1 250 99.9075 8.4484 INE306N14CW9 TATA CAP FIN SERV 61D 1-Sep-14 99.9086 8.3479 1 200 99.9086 8.3479 INE033L14BE3 TATA CAP HOUSING FIN 60D 1-Sep-14 99.9086 8.3479 3 200 99.9086 8.3479 INE404K14737 SHAPOORJI PALLONJI 215D 1-Sep-14 99.9097 8.2473 2 110 99.9097 8.2473 INE138A14021 PENINSULA LAND 118D 1-Sep-14 99.8755 11.3748 1 110 99.8755 11.3748 INE511C14KZ3 MAGMA FINCORP 60D 1-Sep-14 99.9086 8.3479 1 100 99.9086 8.3479 INE001A14KS4 HDFC 56D 1-Sep-14 99.9080 8.4027 1 50 99.9080 8.4027 INE514E14GI7 EXIM 92D 2-Sep-14 99.8878 8.1998 1 160 99.8878 8.1998 INE511C14LA4 MAGMA FINCORP 60D 2-Sep-14 99.8838 8.4919 1 75 99.8838 8.4919 INE069A14EV8 ADITYA BIRLA NUVO 60D 2-Sep-14 99.8864 8.3025 1 50 99.8864 8.3025 INE860H14PV1 ADITYA BIRLA FIN 60D 2-Sep-14 99.8851 8.3973 1 50 99.8851 8.3973 INE804I14GV6 ECL FIN 180D 3-Sep-14 99.9507 9.0017 1 100 99.9507 9.0017 INE881J14GV2 SREI EQUIPMENT FIN 61D 3-Sep-14 99.8566 8.7360 1 75 99.8566 8.7360 INE557F14CO0 NATIONAL HOUSING BK 58D 4-Sep-14 99.8398 8.3688 4 500 99.8392 8.3981 INE155A14EC5 TATA MOTORS 90D 4-Sep-14 99.8392 8.3981 1 100 99.8392 8.3981 INE071G14708 ICICI HOME FIN 90D 4-Sep-14 99.8404 8.3365 2 50 99.8404 8.3377 INE660A14LG0 SUNDARAM FIN 60D 5-Sep-14 99.8162 8.4013 1 50 99.8162 8.4013 INE849D14EG8 ICICI SEC PD 60D 5-Sep-14 99.8162 8.4013 1 25 99.8162 8.4013 INE849D14EG8 ICICI SEC PD 60D 5-Sep-14 99.9069 8.5033 1 25 99.9069 8.5033 INE688I14AN3 CAP FIRST 60D 9-Sep-14 99.7195 8.5559 1 100 99.7195 8.5559 INE532F14OX9 EDELWEISS FIN SERV 56D 11-Sep-14 99.7677 8.4987 1 120 99.7677 8.4987 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 99.6626 8.2387 5 291.9 99.6641 8.2011 INE657K14AG8 RHC HOLDING PRIVATE 60D 15-Sep-14 99.4422 11.3744 1 75 99.4422 11.3744 INE148I14EQ3 INDIABULLS HOUSING 59D 15-Sep-14 99.5899 8.3502 1 5 99.5899 8.3502 INE660A14KY5 SUNDARAM FIN 147D 16-Sep-14 99.5595 8.4997 1 10 99.5595 8.4997 INE148I14ER1 INDIABULLS HOUSING 57D 16-Sep-14 99.5672 8.3505 1 5 99.5672 8.3505 INE738C14693 BHARAT ALUMINIUM 85D 19-Sep-14 99.4962 8.4008 1 5 99.4962 8.4008 INE261F14582 NABARD 31D 22-Sep-14 99.5062 8.6253 1 5 99.5062 8.6253 INE657N14577 EDELWEISS COM 56D 24-Sep-14 99.4361 8.9996 1 150 99.4361 8.9996 INE657N14569 EDELWEISS COM 57D 25-Sep-14 99.4117 9.0000 1 200 99.4117 9.0000 INE013A14RS4 RELIANCE CAP 90D 25-Sep-14 99.3376 8.6924 1 25 99.3376 8.6924 INE891D14IM9 REDINGTON INDIA 43D 25-Sep-14 99.3355 8.7202 1 25 99.3355 8.7202 INE261F14590 NABARD 30D 26-Sep-14 99.3292 8.4998 2 215 99.3292 8.4998 INE013A14RO3 RELIANCE CAP 91D 26-Sep-14 99.4144 8.6001 1 75 99.4144 8.6001 INE657K14AL8 RHC HOLDING PRIVATE 59D 29-Sep-14 99.2387 10.0002 2 50 99.2387 10.0002 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.2374 8.4996 2 500 99.2374 8.4996 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.3298 8.4922 1 300 99.3298 8.4922 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Sep-14 99.2374 8.4996 1 180 99.2374 8.4996 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Sep-14 99.3298 8.4922 1 180 99.3298 8.4922 INE804I14IB4 ECL FIN 33D 30-Sep-14 99.2374 8.4996 1 140 99.2374 8.4996 INE804I14IB4 ECL FIN 33D 30-Sep-14 99.3298 8.4922 1 140 99.3298 8.4922 INE155A14DS3 TATA MOTORS 152D 1-Oct-14 99.1778 8.8997 2 150 99.1778 8.8997 INE514E14GS6 EXIM 69D 27-Oct-14 98.5868 8.7202 2 250 98.5868 8.7202 INE013A14SC6 RELIANCE CAP 66D 27-Oct-14 98.6201 9.1198 1 100 98.6201 9.1198 INE036A14894 RELIANCE INFRAST 61D 27-Oct-14 98.4889 10.0002 1 5 98.4889 10.0002 INE514E14GR8 EXIM 91D 29-Oct-14 98.5437 8.7001 2 25 98.5437 8.7001 INE101I14659 AFCONS INFRAST 365D 30-Oct-14 98.4319 9.2298 1 30 98.4319 9.2298 INE001A14LB8 HDFC 77D 7-Nov-14 98.3029 8.8751 2 170 98.3029 8.8751 INE001A14KM7 HDFC 153D 10-Nov-14 98.2325 8.8749 1 50 98.2325 8.8749 INE866I14LE1 INDIA INFOLINE FIN 88D 21-Nov-14 97.9523 9.4202 1 100 97.9523 9.4202 INE306N14CK4 TATA CAP FIN SERV 180D 24-Nov-14 97.8762 9.0001 2 250 97.8762 9.0001 INE033L14AW7 TATA CAP HOUSING FIN 18024-Nov-14 97.8762 9.0001 1 50 97.8762 9.0001 INE033L14AY3 TATA CAP HOUSING FIN 17525-Nov-14 97.8526 9.0000 1 100 97.8526 9.0000 INE981F14205 L T INFRAST 91D 27-Nov-14 97.7696 9.1502 1 100 97.7696 9.1502 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 96.6202 9.1199 1 40 96.6202 9.1199 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com