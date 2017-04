Sep 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE557F14CO0 NATIONAL HOUSING BK 58D 4-Sep-14 99.9795 7.4840 1 100 99.9795 7.4840 INE557F14CN2 NATIONAL HOUSING BK 60D 5-Sep-14 99.9589 7.5038 1 100 99.9589 7.5038 INE849D14EG8 ICICI SEC PD 60D 5-Sep-14 99.9562 7.9970 1 25 99.9562 7.9970 INE468M14415 SHRIRAM EQUIPMENT 61D 8-Sep-14 99.8885 8.1486 1 75 99.8885 8.1486 INE977J14999 TRAPTI TRADING 364D 12-Sep-14 99.8023 9.0379 1 150 99.8023 9.0379 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 99.8003 8.1138 3 75 99.7984 8.1925 INE261F14541 NABARD 57D 12-Sep-14 99.8044 7.9482 1 25 99.8044 7.9482 INE261F14541 NABARD 57D 12-Sep-14 99.8228 8.0991 1 25 99.8228 8.0991 INE148I14EQ3 INDIABULLS HOUSING 59D 15-Sep-14 99.7475 8.3996 1 5 99.7475 8.3996 INE851M14776 VOLKSWAGEN FIN 365D 17-Sep-14 99.6946 8.6000 1 150 99.6946 8.6000 INE261F14566 NABARD 59D 19-Sep-14 99.6397 8.2491 1 75 99.6397 8.2491 INE261F14566 NABARD 59D 19-Sep-14 99.6662 8.1497 1 25 99.6662 8.1497 INE013A14RN5 RELIANCE CAP 87D 22-Sep-14 99.5411 8.8564 1 4 99.5411 8.8564 INE205A14895 SESA STERLITE 56D 24-Sep-14 99.5255 8.7009 1 25 99.5255 8.7009 INE205A14903 SESA STERLITE 57D 25-Sep-14 99.5019 8.7008 1 25 99.5019 8.7008 INE261F14590 NABARD 30D 26-Sep-14 99.4952 8.4174 2 225 99.4873 8.5500 INE018A14CE5 LARSEN AND TOUBRO 60D 26-Sep-14 99.4672 8.5006 4 200 99.4672 8.5006 INE013A14RO3 RELIANCE CAP 91D 26-Sep-14 99.4635 8.5599 1 75 99.4635 8.5599 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 99.4873 8.5500 1 25 99.4873 8.5500 INE481G14154 ULTRATECH CEMENT 44D 26-Sep-14 99.4728 8.4108 1 25 99.4728 8.4108 INE660A14JO8 SUNDARAM FIN 364D 26-Sep-14 99.4784 8.6992 1 25 99.4784 8.6992 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.3754 8.4965 8 605 99.3760 8.4885 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Sep-14 99.3752 8.4995 2 500 99.3752 8.4995 INE804I14IB4 ECL FIN 33D 30-Sep-14 99.3805 8.4275 2 105 99.3936 8.2476 INE018A14CG0 LARSEN AND TOUBRO 60D 7-Oct-14 99.2196 8.6996 1 25 99.2196 8.6996 INE001A14KN5 HDFC 126D 15-Oct-14 99.0190 8.8198 4 150 99.0190 8.8198 INE514E14GR8 EXIM 91D 29-Oct-14 98.6840 8.8499 1 5 98.6840 8.8499 INE001A14LA0 HDFC 78D 30-Oct-14 98.6408 8.8236 1 2 98.6408 8.8236 INE404K14653 SHAPOORJI PALLONJI 338D31-Oct-14 98.5568 9.2152 1 85 98.5568 9.2152 INE001A14KM7 HDFC 153D 10-Nov-14 98.3739 8.8724 2 50 98.3699 8.8948 INE472A14CZ9 BLUE STAR 83D 10-Nov-14 98.3370 9.0774 1 2 98.3370 9.0774 INE850D14AY7 GODREJ AGROVET 83D 10-Nov-14 98.3636 8.9297 1 1.5 98.3636 8.9297 INE289B14632 GIC HOUSING FIN 91D 25-Nov-14 97.9978 8.9847 1 75 97.9978 8.9847 INE001A14KL9 HDFC 175D 28-Nov-14 97.9918 8.8002 2 75 97.9918 8.8002 INE001A14KL9 HDFC 175D 28-Nov-14 97.9461 8.8999 2 50 97.9461 8.8999 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 97.8561 8.8852 1 50 97.8561 8.8852 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 97.5473 8.9101 2 50 97.5473 8.9101 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 95.5357 8.9299 2 100 95.5357 8.9299 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 94.4143 9.1500 1 35 94.4143 9.1500 INE705L14503 VODAFONE INDIA 365D 22-May-15 93.7869 9.3001 1 50 93.7869 9.3001 INE692Q14023 TOYOTA FIN SERV 365D 27-May-15 93.6432 9.3500 1 50 93.6432 9.3500 INE296A14IE4 BAJAJ FIN 364D 21-Aug-15 91.6883 9.4000 1 25 91.6883 9.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com