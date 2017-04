Sep 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 99.9795 7.4840 1 50 99.9795 7.4840 INE557F14CN2 NATIONAL HOUSING BK 60D 5-Sep-14 99.9795 7.4840 1 25 99.9795 7.4840 INE881J14GM1 SREI EQUIPMENT FIN 90D 9-Sep-14 99.8840 8.4778 1 2 99.8840 8.4778 INE891K14388 AXIS FIN 9D 10-Sep-14 99.8857 8.3534 1 5 99.8857 8.3534 INE977J14999 TRAPTI TRADING 364D 12-Sep-14 99.8173 8.3509 1 150 99.8173 8.3509 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 99.8277 7.8737 4 110 99.8282 7.8519 INE261F14541 NABARD 57D 12-Sep-14 99.8282 7.8519 2 75 99.8282 7.8519 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 99.8497 7.8489 1 50 99.8497 7.8489 INE179J14BB4 BIRLA TMT 59D 12-Sep-14 99.8145 8.4792 1 17 99.8145 8.4792 INE870D14429 NATIONAL FERT. 60D 16-Sep-14 99.7475 8.3996 1 5 99.7475 8.3996 INE019A14247 JSW STEEL 90D 18-Sep-14 99.6827 8.2988 1 150 99.6827 8.2988 INE481G14154 ULTRATECH CEMENT 44D 26-Sep-14 99.4962 8.4008 1 275 99.4962 8.4008 INE860H14PY5 ADITYA BIRLA FIN 56D 26-Sep-14 99.5133 8.5007 1 5 99.5133 8.5007 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.3908 8.6050 7 445 99.3982 8.4995 INE804I14IB4 ECL FIN 33D 30-Sep-14 99.3868 8.6620 4 360 99.3700 8.9003 INE511C14LF3 MAGMA FINCORP 68D 30-Sep-14 99.3841 8.6999 1 100 99.3841 8.6999 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.4215 8.4952 1 100 99.4215 8.4952 INE001A14KN5 HDFC 126D 15-Oct-14 99.0190 8.8198 1 50 99.0190 8.8198 INE514E14GR8 EXIM 91D 29-Oct-14 98.6961 8.9298 1 5 98.6961 8.9298 INE001A14LA0 HDFC 78D 30-Oct-14 98.6647 8.8211 1 1 98.6647 8.8211 INE001A14KL9 HDFC 175D 28-Nov-14 97.9929 8.9000 1 25 97.9929 8.9000 INE001A14KQ8 HDFC 182D 19-Dec-14 97.4780 8.9089 1 25 97.4780 8.9089 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 94.4366 9.1501 1 5 94.4366 9.1501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com