Sep 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705L14511 VODAFONE INDIA 08-Sep-14 99.9331 8.1449 1 145 99.9331 8.1449 INE001A14JY4 HDFC 10-Sep-14 99.8946 7.7016 2 165 99.8957 7.6218 INE481G14139 ULTRATECH CEMENT 10-Sep-14 99.8898 8.0511 2 75 99.8905 8.0023 INE233A14DM1 GODREJ INDUSTRIES 10-Sep-14 99.8885 8.1486 1 70 99.8885 8.1486 INE860H14PT5 ADITYA BIRLA FIN 10-Sep-14 99.8837 8.4998 1 25 99.8837 8.4998 INE866I14KN4 INDIA INFOLINE FIN 11-Sep-14 99.8549 8.8397 1 50 99.8549 8.8397 INE020E14CL8 STCI FIN 340D 12-Sep-14 99.8339 8.6753 1 92 99.8339 8.6753 INE261F14541 NATIONAL BK FOR AGRI 12-Sep-14 99.8449 8.0999 1 75 99.8449 8.0999 INE523E14KD1 L T FIN 343D 15-Sep-14 99.7661 8.5574 1 50 99.7661 8.5574 INE261F14558 NATIONAL BK FOR AGRI 16-Sep-14 99.7565 8.0995 1 150 99.7565 8.0995 INE523H14NM9 JM FIN PRODUCTS 191D 18-Sep-14 99.6950 8.5897 1 50 99.6950 8.5897 INE261F14566 NATIONAL BK FOR AGRI 19-Sep-14 99.6807 8.3513 1 50 99.6807 8.3513 INE179J14BE8 BIRLA TMT HOLDINGS 23-Sep-14 99.5703 8.7510 1 50 99.5703 8.7510 INE261F14574 NATIONAL BK FOR AGRI 24-Sep-14 99.5656 8.3812 8 350 99.5672 8.3505 INE306N14CC1 TATA CAP FIN SERV 25-Sep-14 99.5321 8.5793 1 50 99.5321 8.5793 INE114A14BE4 STEEL AUTHORITY OF INDIA29-Sep-14 99.4505 8.4024 6 200 99.4501 8.4093 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 30-Sep-14 99.4215 8.4952 2 250 99.4215 8.4952 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 30-Sep-14 99.4215 8.4956 5 180 99.4222 8.4849 INE001A14KU0 HDFC 20-Oct-14 98.9975 8.8004 1 5 98.9975 8.8004 INE870D14445 NATIONAL FERTILIZERS 20-Oct-14 98.9694 9.0497 1 5 98.9694 9.0497 INE013A14RW6 RELIANCE CAP 03-Nov-14 98.5508 9.0972 1 20 98.5508 9.0972 INE001A14LB8 HDFC 07-Nov-14 98.4909 8.8772 1 80 98.4909 8.8772 INE019A14197 JSW STEEL 14-Nov-14 98.2866 9.0899 1 180 98.2866 9.0899 INE245A14131 THE TATA POWER COMPANY 20-Nov-14 98.1746 8.9297 1 36 98.1746 8.9297 INE193E14267 BAJAJ ELECTRICALS 05-Dec-14 97.7387 9.2799 1 5 97.7387 9.2799 INE020B14235 RURAL ELECTRIFICATION 22-Dec-14 97.4665 8.7849 1 100 97.4665 8.7849 INE245A14164 THE TATA POWER COMPANY 26-Feb-15 95.8204 9.1500 1 25 95.8204 9.1500 INE134E14568 POWER FIN CORPORATION 28-Apr-15 94.4366 9.1501 1 5 94.4366 9.1501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com