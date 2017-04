Sep 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14KK0 INDIA INFOLINE FIN 60D 9-Sep-14 99.9781 7.9953 1 75 99.9781 7.9953 INE148I14BA3 INDIABULLS HSG FIN 365D 10-Sep-14 99.9554 8.1431 2 150 99.9554 8.1431 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 99.9537 8.4537 1 50 99.9537 8.4537 INE481G14139 ULTRATECH CEMENT 90D 10-Sep-14 99.9554 8.1431 1 25 99.9554 8.1431 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 99.9113 8.0968 6 692 99.9111 8.1193 INE261F14541 NABARD 57D 12-Sep-14 99.9109 8.1336 4 575 99.9111 8.1193 INE205A14853 SESA STERLITE 60D 12-Sep-14 99.9105 8.1742 2 170 99.9105 8.1742 INE261F14582 NABARD 31D 22-Sep-14 99.6769 8.4510 1 100 99.6769 8.4510 INE261F14582 NABARD 31D 22-Sep-14 99.6964 8.5501 1 5 99.6964 8.5501 INE694L14566 TALWANDI SABO POWER 61D 24-Sep-14 99.6173 8.7639 1 50 99.6173 8.7639 INE205A14895 SESA STERLITE 56D 24-Sep-14 99.6531 8.4706 1 10 99.6531 8.4706 INE532F14PA4 EDELWEISS FIN SERV 61D 24-Sep-14 99.6458 8.6495 1 5 99.6458 8.6495 INE296A14IC8 BAJAJ FIN 60D 26-Sep-14 99.6080 8.4496 1 5 99.6080 8.4496 INE580B14BX4 GRUH FIN 43D 26-Sep-14 99.6080 8.4496 1 5 99.6080 8.4496 INE114A14BE4 SAIL 41D 29-Sep-14 99.5162 8.4498 3 100 99.5162 8.4498 INE531F14BB4 EDELWEISS SEC 33D 30-Sep-14 99.4903 8.4997 1 130 99.4903 8.4997 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.4903 8.4997 3 125 99.4903 8.4997 INE804I14IB4 ECL FIN 33D 30-Sep-14 99.4903 8.4997 1 25 99.4903 8.4997 INE018A14CG0 LARSEN AND TOUBRO 60D 7-Oct-14 99.3257 8.8497 1 25 99.3257 8.8497 INE523E14MI6 L T FIN 59D 31-Oct-14 98.7410 8.9499 1 25 98.7410 8.9499 INE866I14KZ8 INDIA INFOLINE FIN 83D 5-Nov-14 98.5491 9.2651 1 100 98.5491 9.2651 INE866I14LA9 INDIA INFOLINE FIN 85D 7-Nov-14 98.4991 9.2696 1 75 98.4991 9.2696 INE245A14131 THE TATA POWER CO 175D 20-Nov-14 98.2454 8.9297 1 14 98.2454 8.9297 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 97.9695 8.8999 1 100 97.9695 8.8999 INE523E14ML0 L T FIN 90D 4-Dec-14 97.9056 8.9748 1 25 97.9056 8.9748 INE077E14759 ESSEL MINING IND. 270D 22-Dec-14 97.4463 9.1098 1 5 97.4463 9.1098 INE245A14164 THE TATA POWER CO 175D 26-Feb-15 95.9110 9.1001 1 25 95.9110 9.1001 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 95.6358 8.9550 1 5 95.6358 8.9550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com