Sep 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE804I14ID0 ECL FIN 9D 10-Sep-14 99.9759 8.7986 5 1000 99.9759 8.7986 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 99.9775 8.2143 5 575 99.9775 8.2143 INE531F14BC2 EDELWEISS SECURITIES 9D 10-Sep-14 99.9759 8.7986 1 150 99.9759 8.7986 INE657N14635 EDELWEISS COM. SERV 9D 10-Sep-14 99.9759 8.7986 1 150 99.9759 8.7986 INE535H14EA7 FULLERTON IND. CR. 364D 10-Sep-14 99.9775 8.2143 1 100 99.9775 8.2143 INE289B14608 GIC HOUSING FIN 91D 10-Sep-14 99.9775 8.2143 1 50 99.9775 8.2143 INE121A14IT2 CHOLA INVST. 365D 10-Sep-14 99.9775 8.2143 1 35 99.9775 8.2143 INE481G14139 ULTRATECH CEMENT 90D 10-Sep-14 99.9795 7.4840 1 25 99.9795 7.4840 INE532F14OX9 EDELWEISS FIN SERV 56D 11-Sep-14 99.9511 8.9335 4 375 99.9518 8.8007 INE657N14643 EDELWEISS COM. SERV 10D 11-Sep-14 99.9516 8.8373 1 100 99.9516 8.8373 INE077E14676 ESSEL MINING IND. 261D 11-Sep-14 99.9554 8.1431 1 45 99.9554 8.1431 INE134E14600 POWER FIN CORP. 77D 12-Sep-14 99.9337 8.0718 5 300 99.9333 8.1206 INE523H14MZ3 JM FIN PRODUCTS 242D 12-Sep-14 99.9518 8.8007 3 225 99.9518 8.8007 INE523E14MD7 L T FIN 59D 12-Sep-14 99.9318 8.3033 1 50 99.9318 8.3033 INE523H14MZ3 JM FIN PRODUCTS 242D 12-Sep-14 99.9302 8.4983 1 25 99.9302 8.4983 INE179J14BB4 BIRLA TMT HOLDINGS 59D 12-Sep-14 99.9304 8.4739 1 17 99.9304 8.4739 INE001A14KO3 HDFC 91D 15-Sep-14 99.8670 8.1016 2 170 99.8670 8.1016 INE481G14147 ULTRATECH CEMENT 61D 15-Sep-14 99.8851 8.3973 1 75 99.8851 8.3973 INE179J14BC2 BIRLA TMT HOLDINGS 59D 15-Sep-14 99.8629 8.3517 1 25 99.8629 8.3517 INE205A14234 SESA GOA 365D 16-Sep-14 99.8414 8.2830 2 195 99.8414 8.2830 INE870D14429 NATIONAL FERT. 60D 16-Sep-14 99.8308 8.8375 1 50 99.8308 8.8375 INE870D14429 NATIONAL FERT. 60D 16-Sep-14 99.8629 8.3517 1 25 99.8629 8.3517 INE019A14247 JSW STEEL 90D 18-Sep-14 99.7960 8.2902 1 150 99.7960 8.2902 INE261F14566 NABARD 59D 19-Sep-14 99.7750 8.2310 3 250 99.7750 8.2310 INE879F14441 INFINA FIN PRIVATE 18D 19-Sep-14 99.7843 8.7675 2 220 99.7851 8.7342 INE280A14096 TITAN COMPANY 60D 19-Sep-14 99.7758 8.2017 1 150 99.7758 8.2017 INE916D14UA4 KOTAK MAH PRIME 20D 22-Sep-14 99.6929 8.6490 2 75 99.6929 8.6490 INE261F14582 NABARD 31D 22-Sep-14 99.7246 8.3999 1 5 99.7246 8.3999 INE179J14BE8 BIRLA TMT HOLDINGS 60D 23-Sep-14 99.6659 8.7397 1 50 99.6659 8.7397 INE306N14CC1 TATA CAP FIN SERV 169D 25-Sep-14 99.6223 8.6489 1 100 99.6223 8.6489 INE261F14608 NABARD 28D 29-Sep-14 99.5569 8.5501 1 5 99.5569 8.5501 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.5137 8.4934 3 160 99.5135 8.4972 INE804I14IB4 ECL FIN 33D 30-Sep-14 99.5284 8.2357 1 50 99.5284 8.2357 INE804I14IB4 ECL FIN 33D 30-Sep-14 99.5380 8.4706 1 25 99.5380 8.4706 INE296A14IA2 BAJAJ FIN 89D 30-Sep-14 99.5364 8.5001 1 10 99.5364 8.5001 INE001A14KN5 HDFC 126D 15-Oct-14 99.1347 8.8498 8 250 99.1347 8.8498 INE148I14FD8 INDIABULLS HSG FIN 64D 17-Oct-14 99.0860 9.0997 1 5 99.0860 9.0997 INE110L14043 RELIANCE JIO INFO 61D 21-Oct-14 98.9908 8.8598 2 300 98.9908 8.8598 INE514E14GS6 EXIM 69D 27-Oct-14 98.8846 8.7599 1 5 98.8846 8.7599 INE296A14GS8 BAJAJ FIN 365D 2-Dec-14 97.9421 9.1300 1 5 97.9421 9.1300 INE523E14ML0 L T FIN 90D 4-Dec-14 97.9291 8.9752 1 25 97.9291 8.9752 INE018A14CI6 LARSEN AND TOUBRO 208D 9-Mar-15 95.7503 8.9999 1 25 95.7503 8.9999 INE001A14KW6 HDFC 230D 10-Mar-15 95.6822 9.1001 1 100 95.6822 9.1001 INE121H14CU8 ILFS FIN SERV 364D 21-Aug-15 91.7664 9.4650 1 5 91.7664 9.4650 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com