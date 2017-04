Sep 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 99.9794 7.5090 5 550 99.9800 7.3015 INE523E14MD7 L T FIN 59D 12-Sep-14 99.9786 7.8127 1 50 99.9786 7.8127 INE205A14853 SESA STERLITE 60D 12-Sep-14 99.9788 7.7396 1 50 99.9788 7.7396 INE523E14KD1 L T FIN 343D 15-Sep-14 99.9102 8.2016 1 100 99.9102 8.2016 INE114A14BA2 SAIL 60D 15-Sep-14 99.9151 7.7537 1 25 99.9151 7.7537 INE261F14558 NABARD 60D 16-Sep-14 99.8910 7.9639 3 200 99.8912 7.9511 INE891K14321 AXIS FIN 90D 16-Sep-14 99.9108 8.1468 1 25 99.9108 8.1468 INE916D14QP0 KOTAK MAH PRIME 365D 16-Sep-14 99.9108 8.1468 1 25 99.9108 8.1468 INE660A14KY5 SUNDARAM FIN 147D 16-Sep-14 99.8844 8.4486 1 5 99.8844 8.4486 INE774D14GK5 MAH MAH FIN SERV 89D 17-Sep-14 99.8830 8.5500 1 30 99.8830 8.5500 INE261F14566 NABARD 59D 19-Sep-14 99.8213 8.1678 1 75 99.8213 8.1678 INE738C14693 BHARAT ALUMINIUM 85D 19-Sep-14 99.8168 8.3738 1 5 99.8168 8.3738 INE020B14201 REC 143D 22-Sep-14 99.7709 8.3800 1 50 99.7709 8.3800 INE148I14EV3 INDIABULLS HOUSING 53D 22-Sep-14 99.7636 8.6490 1 50 99.7636 8.6490 INE909H14DV2 TATA MOTORS FIN 364D 23-Sep-14 99.7430 8.5497 1 25 99.7430 8.5497 INE001A14JZ1 HDFC 183D 23-Sep-14 99.7490 8.3496 2 25 99.7490 8.3496 INE148I14EY7 INDIABULLS HOUSING 54D 24-Sep-14 99.7164 8.6507 1 50 99.7164 8.6507 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 99.6750 8.5000 1 30 99.6750 8.5000 INE580B14BX4 GRUH FIN 43D 26-Sep-14 99.6788 8.4011 1 25 99.6788 8.4011 INE261F14590 NABARD 30D 26-Sep-14 99.6712 8.6006 1 25 99.6712 8.6006 INE879F14458 INFINA FIN PRIVATE 19D 29-Sep-14 99.5581 9.0005 1 125 99.5581 9.0005 INE691I14BF1 L T INFRAST FIN 28D 29-Sep-14 99.6089 8.4301 1 25 99.6089 8.4301 INE523E14JZ6 L T FIN 363D 29-Sep-14 99.6089 8.4301 1 25 99.6089 8.4301 INE881J14GY6 SREI EQUIPMENT FIN 60D 29-Sep-14 99.5651 8.8573 1 10 99.5651 8.8573 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.5585 8.5197 3 320 99.5595 8.4997 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Sep-14 99.5595 8.4997 1 60 99.5595 8.4997 INE514E14GS6 EXIM 69D 27-Oct-14 98.9460 8.6402 1 25 98.9460 8.6402 INE514E14GV0 EXIM 61D 3-Nov-14 98.7896 8.6002 1 5 98.7896 8.6002 INE958G14NS6 RELIGARE FINVEST 90D 12-Nov-14 98.4506 9.2650 1 150 98.4506 9.2650 INE019A14262 JSW STEEL 148D 20-Nov-14 98.3687 8.6471 1 100 98.3687 8.6471 INE115A14185 LIC HOUSING FIN 180D 10-Dec-14 97.8526 8.9000 1 130 97.8526 8.9000 INE705L14495 VODAFONE INDIA 365D 23-Apr-15 94.5816 9.3349 1 0.1 94.5816 9.3349 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 94.5934 9.1101 1 200 94.5934 9.1101 INE896L14278 INDOSTAR CAP FIN 363D 3-Jun-15 92.2941 11.5000 1 120 92.2941 11.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com