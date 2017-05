Sep 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14KO3 HDFC 91D 15-Sep-14 99.9337 8.0670 2 125 99.9335 8.0962 INE523E14KD1 L T FIN 343D 15-Sep-14 99.9339 8.0475 3 100 99.9339 8.0475 INE114A14BA2 SAIL 60D 15-Sep-14 99.9322 8.2546 1 5 99.9322 8.2546 INE261F14558 NABARD 60D 16-Sep-14 99.9113 8.1011 1 50 99.9113 8.1011 INE958G14NJ5 RELIGARE FINVEST 90D 16-Sep-14 99.9069 8.5033 1 50 99.9069 8.5033 INE958G14NK3 RELIGARE FINVEST 90D 17-Sep-14 99.8837 8.4998 1 50 99.8837 8.4998 INE774D14GK5 MAH MAH FIN SERV 89D 17-Sep-14 99.8871 8.2510 1 15 99.8871 8.2510 INE560K14025 PTC INDIA FIN SERV 74D 19-Sep-14 99.8449 8.0999 1 50 99.8449 8.0999 INE261F14566 NABARD 59D 19-Sep-14 99.8451 8.0895 1 30 99.8451 8.0895 INE055A14BJ8 CENTURY TEXTILES 60D 23-Sep-14 99.7415 8.5997 1 50 99.7415 8.5997 INE523H14QA7 JM FIN PRODUCTS 13D 24-Sep-14 99.7050 8.9995 1 200 99.7050 8.9995 INE657N14569 EDELWEISS 57D 25-Sep-14 99.7568 8.8984 1 5 99.7568 8.8984 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 99.6756 8.4845 2 250 99.6781 8.4195 INE660A14JO8 SUNDARAM FIN 364D 26-Sep-14 99.6682 8.6793 1 175 99.6682 8.6793 INE331A14790 THE RAMCO CEMENTS 56D 26-Sep-14 99.6539 9.0547 1 15 99.6539 9.0547 INE879F14458 INFINA FIN PRIVATE 19D 29-Sep-14 99.5825 9.0016 2 175 99.5825 9.0016 INE523H14OY2 JM FIN PRODUCTS 91D 29-Sep-14 99.5710 9.2506 1 50 99.5710 9.2506 INE872A14GG1 SREI INFRAST FIN 28D 29-Sep-14 99.5286 10.1692 1 20 99.5286 10.1692 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.5828 8.4953 3 145 99.5827 8.4974 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Sep-14 99.5827 8.4974 1 50 99.5827 8.4974 INE013A14RV8 RELIANCE CAP 62D 7-Oct-14 99.3826 9.0700 1 50 99.3826 9.0700 INE020E14CM6 STCI FIN 364D 14-Oct-14 99.1956 9.2496 1 25 99.1956 9.2496 INE866I14KY1 INDIA INFOLINE FIN 67D 20-Oct-14 99.1208 9.2501 1 5 99.1208 9.2501 INE870D14445 NATIONAL FERTILIZERS 60D20-Oct-14 99.1538 8.9000 1 5 99.1538 8.9000 INE094O14324 DAIMLER FIN SERV INDIA 10-Nov-14 98.5786 8.9200 1 100 98.5786 8.9200 INE001A14KP0 HDFC 153D 17-Nov-14 98.4171 8.8947 1 525 98.4171 8.8947 INE033L14AY3 TATA CAP HOUSING FIN175D25-Nov-14 98.2080 9.0002 2 70 98.2080 9.0002 INE115A14185 LIC HOUSING FIN 180D 10-Dec-14 97.8782 8.8906 3 170 97.8835 8.8677 INE851M14AA6 VOLKSWAGEN FIN 365D 10-Dec-14 97.8631 8.9551 1 9.5 97.8631 8.9551 INE001A14LC6 HDFC 101D 11-Dec-14 97.8526 8.9000 2 250 97.8526 8.9000 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 94.6270 9.0899 1 200 94.6270 9.0899 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com