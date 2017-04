Sep 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14234 SESA GOA 365D 16-Sep-14 99.9777 8.1352 3 300 99.9773 8.2874 INE916D14QP0 KOTAK MAH PRIME 365D 16-Sep-14 99.9770 8.3969 2 150 99.9770 8.3969 INE261F14558 NABARD 60D 16-Sep-14 99.9773 8.2874 1 145 99.9773 8.2874 INE774D14GK5 MAH MAH FIN SERV 89D 17-Sep-14 99.9544 8.3258 1 195 99.9544 8.3258 INE205A14945 SESA STERLITE 47D 17-Sep-14 99.9554 8.1431 1 100 99.9554 8.1431 INE261F14566 NABARD 59D 19-Sep-14 99.9102 8.2016 6 675 99.9102 8.2016 INE261F14582 NABARD 31D 22-Sep-14 99.8408 8.3124 5 400 99.8411 8.2987 INE804I14IF5 ECL FIN 11D 22-Sep-14 99.8531 8.9496 1 300 99.8531 8.9496 INE094A14BV2 HPCL 10D 22-Sep-14 99.8393 8.3944 9 250 99.8399 8.3615 INE094A14BV2 HPCL 10D 22-Sep-14 99.8628 8.3558 3 180 99.8605 8.4981 INE774D14GQ2 MAH MAH FIN SERV 50D 23-Sep-14 99.8151 8.4517 3 125 99.8151 8.4517 INE523H14PZ6 JM FIN PRODUCTS 12D 23-Sep-14 99.8108 8.6486 2 100 99.8108 8.6486 INE580B14AN7 GRUH FIN 365D 23-Sep-14 99.8151 8.4517 3 75 99.8151 8.4517 INE148I14EY7 INDIABULLS HOUSING 54D 24-Sep-14 99.8130 8.5479 1 25 99.8130 8.5479 INE881J14HA4 SREI EQUIPMENT FIN 50D 24-Sep-14 99.7841 8.7749 1 25 99.7841 8.7749 INE205A14903 SESA STERLITE 57D 25-Sep-14 99.7690 8.4510 2 175 99.7690 8.4510 INE657N14569 EDELWEISS 57D 25-Sep-14 99.7569 8.8948 1 5 99.7569 8.8948 INE508F14628 RASHTRIYA ISPAT 84D 26-Sep-14 99.7460 8.4496 1 90 99.7460 8.4496 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 99.7690 8.4510 1 30 99.7690 8.4510 INE091A14535 NIRMA 52D 26-Sep-14 99.7347 8.8266 1 20 99.7347 8.8266 INE804I14HV4 ECL FIN 61D 29-Sep-14 99.6822 8.9513 1 200 99.6822 8.9513 INE881J14GY6 SREI EQUIPMENT FIN 60D 29-Sep-14 99.6646 8.7738 1 35 99.6646 8.7738 INE472A14CX4 BLUE STAR 59D 29-Sep-14 99.6999 8.4512 1 20 99.6999 8.4512 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Sep-14 99.6525 8.4864 4 410 99.6529 8.4755 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.6519 8.5000 1 150 99.6519 8.5000 INE557F14CP7 NATIONAL HOUSING BK 42D 30-Sep-14 99.6539 8.4510 3 100 99.6539 8.4510 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.6750 8.5008 1 15 99.6750 8.5008 INE763G14BE5 ICICI SECURITIES 59D 31-Oct-14 98.8940 8.8740 1 25 98.8940 8.8740 INE886H14509 TV18 BROADCAST 60D 11-Nov-14 98.6237 8.9361 1 25 98.6237 8.9361 INE532F14PT4 EDELWEISS FIN SERV 60D 11-Nov-14 98.5692 9.2951 1 5 98.5692 9.2951 INE532F14PU2 EDELWEISS FIN SERV 61D 12-Nov-14 98.5560 9.2204 1 90 98.5560 9.2204 INE694L14707 TALWANDI SABO POWER90D 26-Nov-14 98.2566 8.9949 1 30 98.2566 8.9949 INE694L14723 TALWANDI SABO POWER97D 3-Dec-14 98.0851 9.0200 1 50 98.0851 9.0200 INE115A14185 LIC HOUSING FIN 180D 10-Dec-14 97.9574 8.8499 1 90 97.9574 8.8499 INE001A14KQ8 HDFC 182D 19-Dec-14 97.7373 8.8948 1 75 97.7373 8.8948 INE245A14164 THE TATA POWER 175D 26-Feb-15 96.0742 9.1501 1 10 96.0742 9.1501 INE523H14NJ5 JM FIN PRODUCTS 365D 10-Mar-15 95.4504 9.8850 1 25 95.4504 9.8850 INE013A14SO1 RELIANCE CAP 185D 12-Mar-15 95.5344 9.5850 1 1.5 95.5344 9.5850 INE705L14495 VODAFONE INDIA 365D 23-Apr-15 94.7732 9.1500 1 0.3 94.7732 9.1500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com