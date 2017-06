Nov 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED

DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976I14DJ4 TATA CAP 180D 22-Nov-11 99.9754 8.9812 1 25 99.9754 8.9812 INE580B14717 GRUH FIN 91D 23-Nov-11 99.9513 8.8921 1 25 99.9513 8.8921 INE029A14311 BPCL 90D 23-Nov-11 99.9501 9.1113 1 10 99.9501 9.1113 INE774D14BH2 MAH & MAH FIN SERV 92D 24-Nov-11 99.9269 8.9003 1 100 99.9269 8.9003 INE043D14CJ6 IDFC LTD 91D 24-Nov-11 99.9263 8.9734 1 5 99.9263 8.9734 INE912E14AU1 GLOBAL TRADE FIN 88D 25-Nov-11 99.9015 8.9970 1 50 99.9015 8.9970 INE720G14221 JINDAL POWER 91D 28-Nov-11 99.8248 9.1515 1 50 99.8248 9.1515 INE958G14FE2 RELIGARE FINVEST 28D 29-Nov-11 99.7836 9.8947 1 12 99.7836 9.8947 INE523E14ET0 L & T FIN 183D 30-Nov-11 99.7742 9.1782 1 150 99.7742 9.1782 INE720G14239 JINDAL POWER 88D 2-Dec-11 99.7144 9.5039 1 25 99.7144 9.5039 INE860H14EC5 ADITYA BIRLA FIN 91D 2-Dec-11 99.7235 9.2002 1 100 99.7235 9.2002 INE522D14830 MANAPPURAM GEN 91D 5-Dec-11 99.5620 11.4695 1 0.2 99.5620 11.4695 INE242A14AH8 IOC 90D 5-Dec-11 99.6541 9.0494 1 25 99.6541 9.0494 INE774D14BJ8 MAH & MAH FIN SERV 90D 5-Dec-11 99.6510 9.1308 2 50 99.6510 9.1308 INE043D14CS7 IDFC LTD 45D 12-Dec-11 99.4706 9.2504 1 20.15 99.4706 9.2504 INE759E14034 INDIA INFRASTRUCTURE91D 12-Dec-11 99.4495 9.6212 1 5 99.4495 9.6212 INE261F14319 NABARD 176D 20-Dec-11 99.2094 10.0300 1 75 99.2094 10.0300 INE556F14668 SIDBI 90D 26-Dec-11 99.1349 9.1005 5 80 99.1349 9.1005 INE909H14AK1 TML FIN SERV 69D 26-Dec-11 99.1097 9.3680 1 70 99.1097 9.3680 INE976I14DS5 TATA CAP 181D 27-Dec-11 99.0766 9.4495 1 50 99.0766 9.4495 INE514E14CS5 EXPORT IMPORT BK OF 91D 27-Dec-11 99.0894 9.3172 2 100 99.0895 9.3163 INE532F14FH0 EDELWEISS CAP 46D 30-Dec-11 99.0481 8.9948 2 307 99.0492 8.9839 INE531F14638 EDELWEISS SEC.46D 30-Dec-11 99.0480 8.9951 4 535 99.0484 8.9916 INE001A14EQ1 HDFC LTD 364D 6-Jan-12 98.7386 10.1368 1 50 98.7386 10.1368 INE001A14FF1 HDFC LTD 91D 13-Jan-12 98.5899 9.8500 1 25 98.5899 9.8500 INE029A14394 BPCL 75D 1-Feb-12 98.1672 9.4647 1 300 98.1672 9.4647 INE242A14AX5 IOC 91D 3-Feb-12 98.1224 9.4383 1 4.1 98.1224 9.4383 INE242A14AY3 IOC 91D 7-Feb-12 98.0233 9.5165 2 75 98.0657 9.3499 INE094A14653 HPCL 90D 16-Feb-12 97.7858 9.4998 1 200 97.7858 9.4998 INE976I14EZ8 TATA CAP 175D 20-Mar-12 96.8941 9.7499 1 50 96.8941 9.7499 INE037E14035 TATA TELESERV 274D 7-Jun-12 94.4186 10.8424 1 30 94.4186 10.8424 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com