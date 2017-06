Nov 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED

DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE029A14311 BPCL 90D 23-Nov-11 99.9751 9.0908 1 10 99.9751 9.0908 INE438A14FR0 APOLLO TYRES 91D 24-Nov-11 99.9499 9.1478 1 35 99.9499 9.1478 INE043D14CJ6 IDFC LTD 91D 24-Nov-11 99.9508 8.9773 2 60 99.9507 9.0017 INE912E14AU1 GLOBAL TRADE FIN 88D 25-Nov-11 99.9278 8.7907 1 32 99.9278 8.7907 INE535H14932 FULLERTON INDIA 363D 29-Nov-11 99.8191 9.4497 2 50 99.8191 9.4497 INE958G14FE2 RELIGARE FINVEST 28D 29-Nov-11 99.8134 9.7480 1 10 99.8134 9.7480 INE976I14FJ9 TATA CAP 26D 29-Nov-11 99.8241 9.1881 1 5 99.8241 9.1881 INE866I14889 INDIA INFOLINE 91D 29-Nov-11 99.8506 9.1021 1 5 99.8506 9.1021 INE523E14ET0 L & T FIN 183D 30-Nov-11 99.8024 9.0333 1 75 99.8024 9.0333 INE094A14562 HPCL 90D 1-Dec-11 99.7773 9.0519 1 100 99.7773 9.0519 INE094A14570 HPCL 90D 5-Dec-11 99.6771 9.0947 2 200 99.6787 9.0502 INE894F14EF1 INDIABULLS FIN SERV 91D 6-Dec-11 99.6385 9.4590 1 3 99.6385 9.4590 INE871D14CU7 IL&FS 365D 14-Dec-11 99.4621 9.3998 1 10 99.4621 9.3998 INE894F14DL1 INDIABULLS FIN 205D 15-Dec-11 99.4002 9.5760 1 95 99.4002 9.5760 INE020E14536 STCI 90D 15-Dec-11 99.4150 9.3383 1 95 99.4150 9.3383 INE144H14107 DEUTSCHE INVEST. 87D 16-Dec-11 99.3854 9.4048 1 75 99.3854 9.4048 INE094A14612 HPCL 90D 19-Dec-11 99.3274 9.1541 2 5 99.3274 9.1541 INE175K14675 MORGAN STANLEY 91D 20-Dec-11 99.2661 9.6376 1 75 99.2661 9.6376 INE912E14BJ2 GLOBAL TRADE FIN 47D 20-Dec-11 99.2913 9.3044 1 75 99.2913 9.3044 INE242A14AQ9 IOC 85D 21-Dec-11 99.2760 9.1789 1 300 99.2760 9.1789 INE881J14860 SREI EQUIPMENT FIN 48D 22-Dec-11 99.2224 9.5349 1 45 99.2224 9.5349 INE522D14897 MANAPPURAM GEN 80D 23-Dec-11 99.1605 10.3004 1 5 99.1605 10.3004 INE013A14GW9 RELIANCE CAP 123D 26-Dec-11 99.0451 10.3500 1 25 99.0451 10.3500 INE909H14AK1 TML FIN SERV 69D 26-Dec-11 99.1411 9.3004 2 100 99.1411 9.3004 INE556F14676 SIDBI 90D 27-Dec-11 99.1302 9.1504 1 50 99.1302 9.1504 INE958G14CJ8 RELIGARE FINVEST 364D 27-Dec-11 98.9733 10.8181 1 1 98.9733 10.8181 INE296A14DA3 BAJAJ AUTO FIN 73D 29-Dec-11 99.0661 9.2996 2 50 99.0661 9.2996 INE020E14569 STCI 87D 30-Dec-11 99.0125 9.5798 1 3.55 99.0125 9.5798 INE532F14FH0 EDELWEISS CAP 46D 30-Dec-11 99.0725 8.9923 5 865 99.0717 9.0001 INE531F14638 EDELWEISS SEC. 46D 30-Dec-11 99.0722 8.9956 4 375 99.0717 9.0001 INE242A14AY3 IOC 91D 7-Feb-12 98.0275 9.5381 2 100 98.0486 9.4342 INE523E14FS9 L & T FIN 90D 16-Feb-12 97.7701 9.6800 1 100 97.7701 9.6800 INE976I14EZ8 TATA CAP 175D 20-Mar-12 96.9192 9.7499 1 21 96.9192 9.7499 INE008I14060 COX & KINGS (INDIA)365D 18-Jul-12 93.5842 10.4699 1 1 93.5842 10.4699 INE872A14DB9 SREI INFRASTRUCTURE364D 18-Oct-12 90.9051 11.0325 1 1 90.9051 11.0325 =============================================================================================== Note:- *: Crores