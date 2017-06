Nov 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED

DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE202B14163 DEWAN HOUSING FIN 91D 28-Nov-11 99.8905 10.0028 1 0.75 99.8905 10.0028 INE522D14814 MANAPPURAM GEN 91D 28-Nov-11 99.8905 10.0028 1 10 99.8905 10.0028 INE720G14221 JINDAL POWER 91D 28-Nov-11 99.8999 9.1433 1 6 99.8999 9.1433 INE535H14932 FULLERTON INDIA 363D 29-Nov-11 99.8191 - 1 25 99.8191 - INE958G14FE2 RELIGARE FINVEST 28D 29-Nov-11 99.8700 9.5024 1 40 99.8700 9.5024 INE523E14ET0 L & T FIN 183D 30-Nov-11 99.8523 8.9984 1 150 99.8523 8.9984 INE532F14EK7 EDELWEISS CAP 91D 2-Dec-11 99.7922 9.5006 1 25 99.7922 9.5006 INE169A14463 COROMANDEL FERT. 90D 5-Dec-11 99.7271 9.0801 1 50 99.7271 9.0801 INE866I14921 INDIA INFOLINE 91D 6-Dec-11 99.6886 9.5013 1 10 99.6886 9.5013 INE522D14855 MANAPPURAM GEN 91D 7-Dec-11 99.6363 10.2489 1 10 99.6363 10.2489 INE029A14337 BPCL 90D 8-Dec-11 99.6568 8.9785 1 300 99.6568 8.9785 INE001A14FC8 HDFC LTD 91D 9-Dec-11 99.6315 9.0000 1 25 99.6315 9.0000 INE242A14AS5 IOC 68D 12-Dec-11 99.5523 9.1192 1 40 99.5523 9.1192 INE242A14AM8 IOC 85D 14-Dec-11 99.5500 8.2496 1 165 99.5500 8.2496 INE086A14535 ELECTROSTEEL 88D 16-Dec-11 99.4247 9.6000 3 50 99.4247 9.6000 INE958G14EX5 RELIGARE FINVEST 90D 19-Dec-11 99.2664 10.7897 1 1 99.2664 10.7897 INE549K14291 MUTHOOT FINCORP 153D 20-Dec-11 99.0984 12.7722 1 25 99.0984 12.7722 INE532F14EZ5 EDELWEISS CAP 91D 29-Dec-11 99.0502 10.0000 1 25 99.0502 10.0000 INE531F14638 EDELWEISS SEC. 46D 30-Dec-11 99.1203 8.9982 2 175 99.1201 9.0004 INE532F14FH0 EDELWEISS CAP 46D 30-Dec-11 99.1371 8.9843 2 383 99.1201 9.0004 INE514E14CW7 EXPORT IMPORT BK OF 72D 4-Jan-12 98.9741 9.2277 1 75 98.9741 9.2277 INE043D14BV3 IDFC LTD 214D 9-Jan-12 98.8158 9.7203 1 110 98.8158 9.7203 INE043D14BX9 IDFC LTD 214D 10-Jan-12 98.7898 9.7203 1 50 98.7898 9.7203 INE029A14360 BPCL 90D 16-Jan-12 98.6534 9.4003 1 315 98.6534 9.4003 INE532F14FJ6 EDELWEISS CAP 88D 17-Feb-12 97.5819 10.6409 1 9 97.5819 10.6409 INE001A14ER9 HDFC LTD 364D 27-Feb-12 97.6491 9.2499 1 170 97.6491 9.2499 INE261F14251 NABARD 364D 7-Mar-12 97.3704 9.5701 1 55 97.3704 9.5701 INE522D14939 MANAPPURAM GEN 217D 15-May-12 94.4913 12.3000 1 8 94.4913 12.3000 INE976I14EC7 TATA CAP 364D 23-Jul-12 93.6902 10.1999 1 50 93.6902 10.1999 =============================================================================================== Note:- *: Crores