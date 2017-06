Nov 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE957I14043 STERLITE ENERGY 86D 2-Dec-11 99.9496 9.2026 1 41 99.9496 9.2026 INE094A14570 HPCL 90D 5-Dec-11 99.8769 8.9974 1 25 99.8769 8.9974 INE242A14AH8 IOC 90D 5-Dec-11 99.8723 9.3341 2 75 99.8769 8.9974 INE013A14GV1 RELIANCE CAP 105D 5-Dec-11 99.8556 10.5564 1 50 99.8556 10.5564 INE055A14464 CENTURY TEXTILE 71D 7-Dec-11 99.8229 9.2509 1 10 99.8229 9.2509 INE029A14337 BPCL 90D 8-Dec-11 99.8031 9.0013 1 25 99.8031 9.0013 INE860H14EF8 ADITYA BIRLA FIN 90D 8-Dec-11 99.7977 9.2486 1 25 99.7977 9.2486 INE532F14EL5 EDELWEISS CAP 91D 8-Dec-11 99.7928 9.4731 1 6 99.7928 9.4731 INE001A14FC8 HDFC LTD 91D 9-Dec-11 99.7788 8.9908 1 25 99.7788 8.9908 INE242A14AI6 IOC 91D 9-Dec-11 99.7773 9.0519 1 100 99.7773 9.0519 INE114A14238 SAIL 85D 9-Dec-11 99.7786 8.9989 1 25 99.7786 8.9989 INE242A14AK2 IOC 91D 13-Dec-11 99.6776 9.0813 1 84 99.6776 9.0813 INE860H14BB3 ADITYA BIRLA FIN 364D 14-Dec-11 99.6427 9.3487 1 25 99.6427 9.3487 INE556F14684 SIDBI 66D 15-Dec-11 99.6300 9.0368 1 6 99.6300 9.0368 INE514E14CR7 EXPORT IMPORT BK OF 87D 19-Dec-11 99.5333 9.0076 1 173.7 99.5333 9.0076 INE001A14EU3 HDFC LTD 158D 20-Dec-11 99.4501 10.0912 2 150 99.4501 10.0912 INE122M14061 ESSAR SHIPPING 91D 21-Dec-11 99.3956 10.5689 1 50 99.3956 10.5689 INE242A14AR7 IOC 85D 22-Dec-11 99.4468 9.2291 1 12 99.4468 9.2291 INE114A14246 SAIL 91D 22-Dec-11 99.4701 9.1503 2 100 99.4763 9.1503 INE532F14EV4 EDELWEISS CAP 91D 22-Dec-11 99.4279 10.0009 1 25 99.4279 10.0009 INE087H14579 SHREE RENUKA SUGARS 82D 26-Dec-11 99.2927 10.0001 2 50 99.2927 10.0001 INE958G14CJ8 RELIGARE FINVEST 364D 27-Dec-11 99.2181 10.6534 2 25 99.2181 10.6534 INE001A14EO6 HDFC LTD 364D 27-Dec-11 99.2937 9.6160 1 45 99.2937 9.6160 INE242A14AP1 IOC 91D 27-Dec-11 99.3415 8.9610 1 40 99.3415 8.9610 INE589G14188 BOMBAY RAYON 47D 28-Dec-11 99.0802 12.1016 1 5 99.0802 12.1016 INE532F14EZ5 EDELWEISS CAP 91D 29-Dec-11 99.1889 10.6597 1 25 99.1889 10.6597 INE532F14FH0 EDELWEISS CAP 46D 30-Dec-11 99.2745 8.9728 8 1970 99.2919 8.6569 INE804I14BB9 ECL FIN 49D 30-Dec-11 99.2903 8.6964 1 150 99.2903 8.6964 INE531F14638 EDELWEISS SEC. 46D 30-Dec-11 99.2914 8.8034 2 570 99.2916 8.9797 INE043D14CL2 IDFC LTD 119D 6-Jan-12 98.9902 10.0632 1 60 98.9902 10.0632 INE001A14FF1 HDFC LTD 91D 13-Jan-12 98.8913 9.3003 1 200 98.8913 9.3003 INE242A14AV9 IOC 91D 18-Jan-12 98.7606 9.3481 1 150 98.7606 9.3481 INE242A14AX5 IOC 91D 3-Feb-12 98.3536 9.3999 1 300 98.3536 9.3999 INE121A14FI1 CHOLAMANDALAM INV & 91D 3-Feb-12 98.3049 9.6828 2 58 98.3049 9.6828 INE242A14AY3 IOC 91D 7-Feb-12 98.2358 9.5000 1 75 98.2358 9.5000 INE043D14CU3 IDFC LTD 91D 8-Feb-12 98.2184 9.4583 1 100 98.2184 9.4583 INE001A14FK1 HDFC LTD 90D 15-Feb-12 98.0317 9.5176 1 14 98.0317 9.5176 INE532F14FF4 EDELWEISS CAP 100D 16-Feb-12 97.9542 9.9002 1 200 97.9542 9.9002 INE804I14BA1 ECL FIN 100D 16-Feb-12 97.9542 9.9002 1 100 97.9542 9.9002 INE532F14FG2 EDELWEISS CAP 102D 21-Feb-12 97.8243 9.8999 1 65 97.8243 9.8999 INE532F14FK4 EDELWEISS CAP 91D 22-Feb-12 97.6637 10.5199 1 25 97.6637 10.5199 INE242A14AF2 IOC 182D 27-Feb-12 97.7034 9.6400 1 100 97.7034 9.6400 INE001A14ER9 HDFC LTD 364D 27-Feb-12 97.5844 10.1519 1 200 97.5844 10.1519 INE916D14FW9 KOTAK MAH PRIMUS 358D 29-Feb-12 97.6126 9.8100 1 10 97.6126 9.8100 INE975F14454 KOTAK MAH INVEST. 364D 13-Jun-12 94.3780 11.0932 1 2.6 94.3780 11.0932 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com