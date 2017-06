Dec 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14AH8 IOC 90D 5-Dec-11 99.9267 8.9247 1 110 99.9267 8.9247 INE094A14570 HPCL 90D 5-Dec-11 99.9261 8.9978 3 125 99.9261 8.9978 INE912E14BI4 GLOBAL TRADE FIN PVT.38D 8-Dec-11 99.8520 9.0167 1 150 99.8520 9.0167 INE909H14AH7 TML FIN SERV 91D 8-Dec-11 99.8505 9.1082 1 50 99.8505 9.1082 INE242A14AI6 IOC 91D 9-Dec-11 99.8264 9.0677 3 300 99.8258 9.0991 INE114A14238 SAIL 85D 9-Dec-11 99.8254 9.1201 1 200 99.8254 9.1201 INE866I14947 INDIA INFOLINE 88D 9-Dec-11 99.7990 10.5018 1 24 99.7990 10.5018 INE242A14AS5 IOC 68D 12-Dec-11 99.7528 9.0452 1 75 99.7528 9.0452 INE669E14092 IDEA CELLULAR 60D 13-Dec-11 99.7250 9.1502 1 15 99.7250 9.1502 INE549K14317 MUTHOOT FINCORP 114D 15-Dec-11 99.6363 10.2489 1 100 99.6363 10.2489 INE206M14021 FORTIS HOSPITALS 91D 15-Dec-11 99.6475 9.9321 1 2 99.6475 9.9321 INE556F14650 SIDBI 88D 16-Dec-11 99.6503 9.1492 1 100 99.6503 9.1492 INE463A14825 BERGER PAINTS 15D 16-Dec-11 99.6484 9.1991 1 75 99.6484 9.1991 INE958G14EX5 RELIGARE FINVEST 90D 19-Dec-11 99.4994 10.8031 2 31 99.5012 10.7632 INE514E14CR7 EXPORT IMPORT BK OF 87D 19-Dec-11 99.5816 9.0210 1 300 99.5816 9.0210 INE114A14246 SAIL 91D 22-Dec-11 99.5008 9.1565 2 125 99.5011 9.1506 INE094A14539 HPCL 119D 23-Dec-11 99.4767 9.1436 2 155 99.4763 9.1503 INE557F14AD7 NATIONAL HOUSING BK 90D 26-Dec-11 99.4052 9.1000 1 5 99.4052 9.1000 INE774D14BZ4 MAH & MAH FIN SERV 31D 26-Dec-11 99.3896 9.3402 1 100 99.3896 9.3402 INE958G14CJ8 RELIGARE FINVEST 364D 27-Dec-11 99.2666 10.7868 1 0.05 99.2666 10.7868 INE121A14FA8 CHOLAMANDALAM INV & 91D 28-Dec-11 99.3384 9.3497 1 25 99.3384 9.3497 INE094A14638 HPCL 85D 29-Dec-11 99.3226 9.2199 4 300 99.3226 9.2199 INE557F14AH8 NATIONAL HOUSING BK 77D 29-Dec-11 99.3294 9.1267 1 155 99.3294 9.1267 INE523E14FO8 L & T FIN 83D 29-Dec-11 99.3132 9.3487 1 34 99.3132 9.3487 INE094A14620 HPCL 87D 30-Dec-11 99.2954 9.2501 1 5 99.2954 9.2501 INE532F14FH0 EDELWEISS CAP 46D 30-Dec-11 99.3144 8.9989 4 319 99.3143 9.0003 INE531F14638 EDELWEISS SEC. 46D 30-Dec-11 99.3144 8.9992 3 230 99.3143 9.0003 INE872A14DC7 SREI INFRASTRUCTURE 90D 23-Jan-12 98.5954 9.9997 2 125 98.5954 9.9997 INE461C14106 GREENPLY INDS 91D 24-Jan-12 98.5280 10.2888 1 5 98.5280 10.2888 INE522D14AC8 MANAPPURAM GEN 91D 24-Jan-12 98.4454 10.8753 1 5 98.4454 10.8753 INE705L14024 VODAFONE ESSAR 335D 24-Jan-12 98.5304 10.2718 2 30 98.5304 10.2718 INE492B14BG7 FIRST LEASING 78D 25-Jan-12 98.4560 10.6000 1 10 98.4560 10.6000 INE001A14FJ3 HDFC LTD 90D 14-Feb-12 98.0226 9.9501 1 75 98.0226 9.9501 INE001A14FK1 HDFC LTD 90D 15-Feb-12 98.0828 9.5128 1 34 98.0828 9.5128 INE522D14AQ8 MANAPPURAM GEN 91D 29-Feb-12 97.2032 11.8000 1 5 97.2032 11.8000 INE270A14DT8 ALOK INDUSTRIES 90D 1-Mar-12 96.8941 12.9999 1 5 96.8941 12.9999 INE514E14DB9 EXPORT IMPORT BK OF 183D 1-Jun-12 95.4636 9.5300 1 180 95.4636 9.5300 INE094A14596 HPCL 364D 13-Sep-12 93.1396 9.5000 1 25 93.1396 9.5000 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com