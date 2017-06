Jan 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE169A14539 COROMANDEL 54D 30-Jan-12 99.8191 9.4497 1 25 99.8191 9.4497 INE511C14EM4 MAGMA FINCORP 31-Jan-12 99.7868 9.7480 2 100 99.7868 9.7480 INE916D14IO0 KOTAK MAH PRIME 147D 31-Jan-12 99.7900 9.6014 1 25 99.7900 9.6014 INE523H14EZ0 JM FIN PRODUCTS 91D 1-Feb-12 99.7418 10.4986 1 20 99.7418 10.4986 INE860H14ET9 ADITYA BIRLA FIN 90D 2-Feb-12 99.7315 9.8248 2 50 99.7322 9.8009 INE001A14FI5 HDFC 90D 7-Feb-12 99.6029 9.7001 2 50 99.6050 9.6498 INE029A14386 BPCL 90D 9-Feb-12 99.5521 9.6599 1 25 99.5521 9.6599 INE523H14FB8 JM FIN PRODUCTS 91D 13-Feb-12 99.3995 10.5003 1 40 99.3995 10.5003 INE532F14FV1 EDELWEISS FIN SERV 14-Feb-12 99.4399 9.3456 6 235 99.4307 9.4993 INE531F14679 EDELWEISS SECURITIES 14-Feb-12 99.4312 9.4909 4 220 99.4314 9.4875 INE001A14FJ3 HDFC LTD 90D 14-Feb-12 99.4226 9.6357 4 152.1 99.3867 10.2380 INE804I14BI4 ECL FIN 14-Feb-12 99.4309 9.4951 2 50 99.4307 9.4993 INE001A14FK1 HDFC LTD 90D 15-Feb-12 99.3850 9.8202 1 50 99.3850 9.8202 INE824B14EQ4 BHUSHAN STEEL STRIPS 91D16-Feb-12 99.3538 9.8915 1 3 99.3538 9.8915 INE043D14CX7 INFRAST DEV FIN CO. 90D 16-Feb-12 99.3896 9.3402 1 2.5 99.3896 9.3402 INE860H14FB4 ADITYA BIRLA FIN 91D 22-Feb-12 99.2177 9.5930 1 20 99.2177 9.5930 INE912E14BR5 SBI GLOBAL FACTORS 7-Mar-12 98.8577 9.5854 1 100 98.8577 9.5854 INE043D14DA3 INFRAST DEVELOPMENT 91D 12-Mar-12 98.7542 9.3970 1 150 98.7542 9.3970 INE532F14FQ1 EDELWEISS FIN SERV 91D 16-Mar-12 98.4798 10.6309 1 30 98.4798 10.6309 INE688I14580 FUTURE CAP HOLDINGS 91D 19-Mar-12 98.1922 11.9999 1 50 98.1922 11.9999 INE945G14919 RELIGARE SECURITIES 91D 21-Mar-12 98.2898 10.9497 1 25 98.2898 10.9497 INE414G14569 MUTHOOT FIN 259D 21-Mar-12 98.1680 11.9502 1 20 98.1680 11.9502 INE242A14BG8 INDIAN OIL CORPORATION 22-Mar-12 98.4466 9.7617 1 46 98.4466 9.7617 INE522D14988 MANAPPURAM FIN 158D 23-Mar-12 98.2302 10.9603 1 150 98.2302 10.9603 INE242A14971 IOC 252D 26-Mar-12 98.3199 9.9002 3 150 98.3199 9.9002 INE522D14BC6 MANAPPURAM FIN 83D 27-Mar-12 97.9393 11.9997 1 50 97.9393 11.9997 INE557F14AL0 NATIONAL HOUSING BK 88D 30-Mar-12 98.3214 9.3007 1 32.5 98.3214 9.3007 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com