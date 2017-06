Jan 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE029A14378 BPCL 84D 27-Jan-12 99.9261 8.9978 1 25 99.9261 8.9978 INE069A14AT0 ADITYA BIRLA NUVO 25D 30-Jan-12 99.8465 9.3523 2 11 99.8465 9.3523 INE894F14EU0 INDIABULLS FIN SERV 90D 30-Jan-12 99.8427 9.5842 1 3.5 99.8427 9.5842 INE532F14FZ2 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jan-12 99.8482 9.2485 1 100 99.8482 9.2485 INE261F14368 NABARD 75D 31-Jan-12 99.8229 9.2509 1 50 99.8229 9.2509 INE523E14FZ4 L T FIN 25D 31-Jan-12 99.8229 9.2509 2 35 99.8229 9.2509 INE945G14927 RELIGARE SECURITIES 18D 31-Jan-12 99.7921 10.8631 1 20 99.7921 10.8631 INE179J14083 BIRLA TMT HOLDINGS 364D 2-Feb-12 99.7564 9.9035 1 1 99.7564 9.9035 INE043D14CU3 IDFC LTD 91D 8-Feb-12 99.6050 9.6498 2 50 99.6050 9.6498 INE975F14645 KOTAK MAH INVEST. 91D 8-Feb-12 99.6009 9.7503 1 10 99.6009 9.7503 INE532F14FV1 EDELWEISS FIN SERV 14-Feb-12 99.4596 9.4435 9 705 99.4564 9.4999 INE531F14679 EDELWEISS SECURITIES 14-Feb-12 99.4564 9.4999 2 350 99.4564 9.4999 INE804I14BI4 ECL FIN 14-Feb-12 99.4566 9.4970 2 150 99.4564 9.4999 INE523H14FG7 JM FIN PRODUCTS PVT.91D 17-Feb-12 99.3503 9.9455 1 90 99.3503 9.9455 INE001A14FG9 HDFC 124D 20-Feb-12 99.3006 9.5214 1 50 99.3006 9.5214 INE957I14084 STERLITE ENERGY 91D 29-Feb-12 99.0612 9.6086 1 100 99.0612 9.6086 INE404K14166 SHAPOORJI PALLONJI 90D 29-Feb-12 98.9996 10.2454 1 60 98.9996 10.2454 INE916D14IQ5 KOTAK MAH PRIME 181D 7-Mar-12 98.8736 9.6702 1 29 98.8736 9.6702 INE414G14957 MUTHOOT FIN 12-Mar-12 98.4198 12.2090 1 10 98.4198 12.2090 INE912E14BU9 SBI GLOBAL FACTORS 67D 16-Mar-12 98.6437 9.6511 1 75 98.6437 9.6511 INE688I14580 FUTURE CAP HOLDINGS 91D 19-Mar-12 98.2245 11.9958 2 25 98.2245 11.9958 INE660A14FN8 SUNDARAM FIN 239D 20-Mar-12 98.5556 9.5524 1 50 98.5556 9.5524 INE242A14BG8 INDIAN OIL CORPORATION 22-Mar-12 98.4589 9.8501 2 200 98.4589 9.8501 INE557F14AM8 NATIONAL HOUSING BK 83D 29-Mar-12 98.3450 9.4499 1 80 98.3450 9.4499 INE001A14FO3 HDFC LTD 182D 18-Jun-12 96.2279 9.7999 1 25 96.2279 9.7999 INE535H14AZ2 FULLERTON INDIA 365D 13-Jul-12 95.1532 10.8725 1 20 95.1532 10.8725 INE667F14473 SUNDARAM BNP 364D 14-Sep-12 93.8265 10.2632 1 25 93.8265 10.2632 INE175K14774 MORGAN STANLEY 364D 22-Nov-12 92.0158 10.4525 1 50 92.0158 10.4525 INE043D14CZ2 INFRAST DEVELOPMENT 364D 3-Dec-12 92.2687 9.7401 1 19 92.2687 9.7401 INE175K14915 MORGAN STANLEY 363D 7-Jan-13 90.9158 10.4500 1 30 90.9158 10.4500 INE705L14115 VODAFONE ESSAR 11-Jan-13 90.8212 10.4500 1 50 90.8212 10.4500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com