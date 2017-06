Jan 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14368 NABARD 31-Jan-12 99.9752 9.0469 5 375 99.9753 9.0177 INE871D14DN0 IL&FS 181D 31-Jan-12 99.9747 9.2368 1 40 99.9747 9.2368 INE894F14FK8 INDIABULLS FIN SERV 31-Jan-12 99.9726 10.0037 1 10 99.9726 10.0037 INE029A14394 BPCL 75D 1-Feb-12 99.9428 10.4450 1 200 99.9428 10.4450 INE860H14ET9 ADITYA BIRLA FIN 90D 2-Feb-12 99.9212 9.5949 1 25 99.9212 9.5949 INE242A14AY3 IOC 91D 7-Feb-12 99.7971 9.2761 1 200 99.7971 9.2761 INE774D14BU5 MAH MAH FIN SERV 92D 8-Feb-12 99.7577 9.8505 2 125 99.7577 9.8505 INE043D14CU3 IDFC LTD 91D 8-Feb-12 99.7710 9.3085 1 10 99.7710 9.3085 INE511C14CW7 MAGMA FINCORP 182D 8-Feb-12 99.7505 10.1439 1 2 99.7505 10.1439 INE532F14FV1 EDELWEISS FIN SERV 14-Feb-12 99.6113 9.4964 5 725 99.6116 9.4879 INE531F14679 EDELWEISS SECURITIES 14-Feb-12 99.6111 9.5002 1 70 99.6111 9.5002 INE804I14BI4 ECL FIN 14-Feb-12 99.6114 9.4928 1 50 99.6114 9.4928 INE523E14FT7 L T FIN 88D 17-Feb-12 99.5349 9.4753 1 1.05 99.5349 9.4753 INE001A14ER9 HDFC 364D 27-Feb-12 99.2582 9.7422 1 22 99.2582 9.7422 INE029A14428 BPCL 9-Mar-12 99.0087 9.3704 6 154 99.0087 9.3704 INE242A14BE3 INDIAN OIL CORPORATION 12-Mar-12 98.9166 9.5187 4 70 98.9332 9.3710 INE879F14268 INFINA FIN PRIVATE 35D 14-Mar-12 98.7498 10.5023 1 10 98.7498 10.5023 INE094A14778 HPCL 20-Mar-12 98.6770 9.7874 1 50 98.6770 9.7874 INE976I14EZ8 TATA CAP 175D 20-Mar-12 98.7028 9.5940 2 6 98.7028 9.5940 INE121A14FJ9 CHOLAMANDALAM 130D 20-Mar-12 98.6621 9.8991 1 2 98.6621 9.8991 INE414G14569 MUTHOOT FIN 259D 21-Mar-12 98.2804 12.5223 1 50 98.2804 12.5223 INE522D14BC6 MANAPPURAM FIN 83D 27-Mar-12 98.1647 11.9721 1 9.9 98.1647 11.9721 INE916D14GF2 KOTAK MAH PRIME 365D 28-Mar-12 98.4587 9.8514 1 0.2 98.4587 9.8514 INE296A14DF2 BAJAJ FIN 86D 30-Mar-12 98.4804 9.3869 1 1.5 98.4804 9.3869 INE175K14873 MORGAN STANLEY 97D 10-Apr-12 98.0482 10.3798 1 10 98.0482 10.3798 INE523H14CT7 JM FIN PRODUCTS 365D 24-Apr-12 97.4742 11.1271 1 0.1 97.4742 11.1271 INE001A14FO3 HDFC LTD 182D 18-Jun-12 96.3372 9.9125 1 50 96.3372 9.9125 INE242A14BA1 INDIAN OIL CORPORATION 6-Dec-12 92.3163 9.7999 1 25 92.3163 9.7999 INE705L14115 VODAFONE ESSAR 11-Jan-13 90.9868 10.4500 1 15 90.9868 10.4500 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com