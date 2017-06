Feb 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE055A14472 CENTURY TEXTILES 90D 2-Feb-12 99.9731 9.8211 1 50 99.9731 9.8211 INE242A14AX5 IOC 91D 3-Feb-12 99.9502 9.0930 2 316 99.9502 9.0930 INE774D14BT7 MAH MAH FIN SERV 92D 3-Feb-12 99.9489 9.3366 2 150 99.9502 9.0930 INE242A14AX5 IOC 91D 3-Feb-12 99.9751 9.0908 1 50 99.9751 9.0908 INE033L14260 TATA CAP HOUSING FIN 90D 6-Feb-12 99.8693 9.5536 1 75 99.8693 9.5536 INE976I14FK7 TATA CAP 90D 6-Feb-12 99.8714 9.3999 1 25 99.8714 9.3999 INE242A14AY3 IOC 91D 7-Feb-12 99.8481 9.2546 4 425 99.8482 9.2485 INE587B14JW4 GE CAP SERV INDIA 90D 7-Feb-12 99.8465 9.3523 1 50 99.8465 9.3523 INE001A14FI5 HDFC 90D 7-Feb-12 99.8482 9.2485 1 50 99.8482 9.2485 INE242A14AY3 IOC 91D 7-Feb-12 99.8728 9.2974 1 50 99.8728 9.2974 INE296A14CK4 BAJAJ FIN 242D 7-Feb-12 99.8460 9.3828 1 25 99.8460 9.3828 INE523E14FR1 L T FIN 90D 7-Feb-12 99.8457 9.4011 1 25 99.8457 9.4011 INE774D14BU5 MAH MAH FIN SERV 92D 8-Feb-12 99.8210 9.3503 1 25 99.8210 9.3503 INE043D14CU3 IDFC LTD 91D 8-Feb-12 99.8210 9.3503 1 25 99.8210 9.3503 INE866I14AJ3 INDIA INFOLINE 100D 9-Feb-12 99.7906 9.5762 2 100 99.7909 9.5602 INE029A14386 BPCL 90D 9-Feb-12 99.7944 9.3998 1 55 99.7944 9.3998 INE523H14GA8 JM FIN PRODUCTS 28D 10-Feb-12 99.7540 10.0013 1 15 99.7540 10.0013 INE531F14679 EDELWEISS SECURITIES 14-Feb-12 99.6628 9.4996 3 540 99.6628 9.4996 INE532F14FV1 EDELWEISS FIN SERV 14-Feb-12 99.6628 9.4996 8 1135 99.6628 9.4996 INE804I14BI4 ECL FIN 14-Feb-12 99.6628 9.4996 2 140 99.6628 9.4996 INE001A14FJ3 HDFC LTD 90D 14-Feb-12 99.6694 9.3133 2 65 99.6699 9.2989 INE001A14FK1 HDFC LTD 90D 15-Feb-12 99.6427 9.3487 1 100 99.6427 9.3487 INE532F14FF4 EDELWEISS FIN SERV 100D 16-Feb-12 99.5987 9.8043 2 400 99.5997 9.7798 INE804I14BA1 ECL FIN 100D 16-Feb-12 99.5987 9.8043 2 200 99.5997 9.7798 INE523E14FT7 L T FIN 88D 17-Feb-12 99.5853 9.4997 1 90 99.5853 9.4997 INE532F14FG2 EDELWEISS FIN SERV 102D 21-Feb-12 99.4656 9.8043 2 60 99.4670 9.7794 INE860H14FB4 ADITYA BIRLA FIN 91D 22-Feb-12 99.4353 9.8708 1 25 99.4353 9.8708 INE532F14FK4 EDELWEISS CAP 91D 22-Feb-12 99.4257 10.0395 1 25 99.4257 10.0395 INE001A14ER9 HDFC 364D 27-Feb-12 99.3489 9.2003 1 100 99.3489 9.2003 INE804I14BL8 ECL FIN 28-Feb-12 99.1929 10.9996 1 100 99.1929 10.9996 INE958G14GD2 RELIGARE FINVEST 55D 29-Feb-12 99.1223 11.5424 2 175 99.1255 11.5003 INE001A14FM7 HDFC 91D 1-Mar-12 99.2564 9.4292 1 1 99.2564 9.4292 INE001A14FN5 HDFC LTD 5-Mar-12 99.1481 9.8005 1 5 99.1481 9.8005 INE261F14251 NABARD 364D 7-Mar-12 99.0737 9.7503 1 105 99.0737 9.7503 INE532F14FM0 EDELWEISS FIN SERV 90D 7-Mar-12 98.9863 10.6797 1 50 98.9863 10.6797 INE029A14428 BHARAT PETROLEUM CORP 9-Mar-12 99.0595 9.3660 1 15 99.0595 9.3660 INE242A14BE3 INDIAN OIL CORPORATION 12-Mar-12 98.9840 9.3662 1 12.5 98.9840 9.3662 INE532F14FO6 EDELWEISS FIN SERV 13-Mar-12 98.8607 10.2594 1 100 98.8607 10.2594 INE468M14100 SHRIRAM EQUIPMENT FIN 15-Mar-12 98.7781 10.5002 1 25 98.7781 10.5002 INE532F14FQ1 EDELWEISS FIN SERV 91D 16-Mar-12 98.7371 10.6103 1 55 98.7371 10.6103 INE532F14FU3 EDELWEISS FIN SERV 19-Mar-12 98.6024 11.0075 2 75 98.5933 11.0802 INE242A14BI4 INDIAN OIL CORPORATION 20-Mar-12 98.7477 9.6434 5 225 98.7469 9.6497 INE866I14616 INDIA INFOLINE 365D 20-Mar-12 98.7231 9.8350 2 100 98.7251 9.8197 INE001A14FR6 HDFC 21-Mar-12 98.7371 9.5275 1 56 98.7371 9.5275 INE122M14129 ESSAR SHIPPING 21-Mar-12 98.4042 12.0799 1 12 98.4042 12.0799 INE532F14FS7 EDELWEISS FIN SERV 22-Mar-12 98.5491 10.7475 1 25 98.5491 10.7475 INE866I14AS4 INDIA INFOLINE 101D 26-Mar-12 98.5155 10.1850 2 30 98.5177 10.1700 INE866I14AV8 INDIA INFOLINE 91D 27-Mar-12 98.4885 10.1849 2 300 98.4907 10.1698 INE087A14897 KESORAM INDUSTRIES 91D 27-Mar-12 98.4868 10.1964 1 15 98.4868 10.1964 INE824B14FC1 BHUSHAN STEEL 28-Mar-12 98.3068 11.2261 1 35 98.3068 11.2261 INE270A14DY8 ALOK INDUSTRIES 29-Mar-12 97.9503 13.3999 1 75 97.9503 13.3999 INE557F14AM8 NATIONAL HOUSING BK 83D 29-Mar-12 98.5457 9.4501 1 45 98.5457 9.4501 INE532F14FW9 EDELWEISS FIN SERV 91D 30-Mar-12 98.3266 10.7101 1 25 98.3266 10.7101 INE055I14632 GE MONEY HOUSING FIN 180 7-May-12 97.2990 10.5545 1 1 97.2990 10.5545 INE493F14011 NORTH DELHI POWER 365D 12-Jun-12 96.2402 10.8026 1 0.2 96.2402 10.8026 INE175K14576 MORGAN STANLEY 363D 18-Jun-12 96.2255 10.3749 1 9 96.2255 10.3749 INE296A14CM0 BAJAJ FIN 365D 3-Jul-12 95.9769 9.9999 1 25 95.9769 9.9999 INE535H14BC9 FULLERTON INDIA 363D 3-Sep-12 93.7890 11.2425 2 8 93.7890 11.2425 INE242A14BA1 INDIAN OIL CORPORATION 6-Dec-12 92.3620 9.8001 1 25 92.3620 9.8001 INE242A14BA1 INDIAN OIL CORPORATION 6-Dec-12 92.2238 9.9600 1 25 92.2238 9.9600 INE705L14115 VODAFONE ESSAR 11-Jan-13 91.0184 10.4399 1 15 91.0184 10.4399 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP 