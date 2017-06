Feb 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14AX5 IOC 91D 3-Feb-12 99.9758 8.8351 2 50 99.9758 8.8351 INE148I14130 INDIABULLS HOUSING 91D 3-Feb-12 99.9758 8.8351 1 25 99.9758 8.8351 INE069A14AU8 ADITYA BIRLA NUVO 32D 6-Feb-12 99.8978 9.3353 1 25 99.8978 9.3353 INE242A14AY3 IOC 91D 7-Feb-12 99.8746 9.1641 2 225 99.8728 9.2974 INE774D14BU5 MAH MAH FIN SERV 92D 8-Feb-12 99.8455 9.4153 2 75 99.8384 9.8466 INE523E14FQ3 L T FIN 91D 8-Feb-12 99.8490 9.1997 1 25 99.8490 9.1997 INE532F14FD9 EDELWEISS FIN SERV 91D 10-Feb-12 99.7705 10.4950 1 25 99.7705 10.4950 INE774D14BV3 MAH MAH FIN SERV 91D 10-Feb-12 99.7935 9.4411 1 24 99.7935 9.4411 INE438A14GA4 APOLLO TYRES 91D 13-Feb-12 99.7130 9.5500 1 25 99.7130 9.5500 INE532F14FV1 EDELWEISS FIN SERV 14-Feb-12 99.6886 9.5000 4 345 99.6887 9.4983 INE531F14679 EDELWEISS SECURITIES 14-Feb-12 99.6887 9.4996 2 70 99.6886 9.5013 INE001A14FJ3 HDFC LTD 90D 14-Feb-12 99.6968 9.2504 1 50 99.6968 9.2504 INE463A14866 BERGER PAINTS 15D 14-Feb-12 99.6984 9.2014 1 25 99.6984 9.2014 INE523H14FG7 JM FIN PRODUCTS PVT.91D 17-Feb-12 99.6009 9.7503 1 10 99.6009 9.7503 INE657K14250 RHC HOLDING PVT 59D 24-Feb-12 99.3354 11.1001 1 100 99.3354 11.1001 INE894F14FA9 INDIABULLS FIN SERV 90D 29-Feb-12 99.2745 9.8794 1 25 99.2745 9.8794 INE872A14DL8 SREI INFRAST FIN 91D 12-Mar-12 98.9169 10.2477 1 25 98.9169 10.2477 INE242A14BE3 INDIAN OIL CORPORATION 12-Mar-12 99.0094 9.3638 1 2 99.0094 9.3638 INE020E14635 STCI FIN 90D 14-Mar-12 98.9359 9.5750 1 3.9 98.9359 9.5750 INE532F14FP3 EDELWEISS FIN SERV 15-Mar-12 98.7953 10.5971 1 22.5 98.7953 10.5971 INE242A14BI4 INDIAN OIL CORPORATION 20-Mar-12 98.7736 9.6421 2 125 98.7739 9.6400 INE121A14FJ9 CHOLAMANDALAM 130D 20-Mar-12 98.7510 9.8224 1 10 98.7510 9.8224 INE242A14BG8 INDIAN OIL CORPORATION 22-Mar-12 98.7300 9.5819 2 110 98.7061 9.7646 INE001A14FQ8 HDFC 91D 22-Mar-12 98.7324 9.5636 1 50 98.7324 9.5636 INE018E14BD1 SBI CARDS & PAYMENT 26-Mar-12 98.4982 10.5003 1 25 98.4982 10.5003 INE522D14BC6 MANAPPURAM FIN 83D 27-Mar-12 98.2613 11.9603 1 32.5 98.2613 11.9603 INE511C14EJ0 MAGMA FINCORP 83D 27-Mar-12 98.5884 9.6780 1 25 98.5884 9.6780 INE881J14951 SREI EQUIPMENT FIN 84D 28-Mar-12 98.5587 9.7049 1 25 98.5587 9.7049 INE860H14CF2 ADITYA BIRLA FIN 364D 28-Mar-12 98.5362 9.8586 1 4 98.5362 9.8586 INE657K14268 RHC HOLDING PRIVATE 91D 29-Mar-12 98.2870 11.3597 1 25 98.2870 11.3597 INE557F14AM8 NATIONAL HOUSING BK 83D 29-Mar-12 98.5667 9.6502 1 25 98.5667 9.6502 INE270A14DY8 ALOK INDUSTRIES 29-Mar-12 97.9863 13.3947 1 25 97.9863 13.3947 INE866I14AZ9 INDIA INFOLINE INVEST. 29-Mar-12 98.2055 11.9100 1 0.05 98.2055 11.9100 INE976I14DM8 TATA CAP 364D 30-May-12 96.8987 9.9000 1 50 96.8987 9.9000 INE909H14AQ8 TATA MOTORS FIN 179D 15-Jun-12 96.3181 10.4125 1 15 96.3181 10.4125 INE015A14021 RANBAXY LAB. 363D 22-Oct-12 93.0800 10.3572 1 50 93.0800 10.3572 INE036A14217 BSES 357D 6-Nov-12 92.2825 10.9801 1 50 92.2825 10.9801 INE414G14940 MUTHOOT FIN 365D 6-Dec-12 89.8700 13.4014 1 50 89.8700 13.4014 INE242A14BA1 INDIAN OIL CORPORATION 6-Dec-12 92.2542 9.9500 1 25 92.2542 9.9500 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com