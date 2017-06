Mar 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE916D14IQ5 KOTAK MAH PRIME 181D 7-Mar-12 99.9744 9.3464 1 50 99.9744 9.3464 INE001A14ES7 HDFC 364D 9-Mar-12 99.9226 9.4243 1 50 99.9226 9.4243 INE749A14959 JINDAL STEEL POWER 91D 9-Mar-12 99.9212 9.5949 2 50 99.9212 9.5949 INE242A14BC7 INDIAN OIL CORPORATION 9-Mar-12 99.9261 8.9978 1 20 99.9261 8.9978 INE463A14924 BERGER PAINTS 9D 9-Mar-12 99.9220 9.4974 1 20 99.9220 9.4974 INE033L14278 TATA CAP HOUSING FIN 91D12-Mar-12 99.8433 9.5475 2 50 99.8433 9.5475 INE001A14FD6 HDFC 180D 14-Mar-12 99.7868 9.7480 1 70 99.7868 9.7480 INE018E14AV5 SBI CARDS PAYMENT 120D 15-Mar-12 99.7673 9.4593 2 180 99.7673 9.4593 INE175K14857 MORGAN STANLEY 90D 19-Mar-12 99.6524 9.7933 1 150 99.6524 9.7933 INE242A14BI4 INDIAN OIL CORPORATION 20-Mar-12 99.6335 9.5903 1 100 99.6335 9.5903 INE660A14FN8 SUNDARAM FIN 239D 20-Mar-12 99.6314 9.6447 1 50 99.6314 9.6447 INE242A14BG8 INDIAN OIL CORPORATION 22-Mar-12 99.5788 9.6493 1 200 99.5788 9.6493 INE242A14971 IOC 252D 26-Mar-12 99.4692 9.7388 1 50 99.4692 9.7388 INE522D14BC6 MANAPPURAM FIN 83D 27-Mar-12 99.3239 11.8313 1 1 99.3239 11.8313 INE557F14AN6 NATIONAL HOUSING BK 65D 28-Mar-12 99.4107 9.8350 1 10 99.4107 9.8350 INE916D14GF2 KOTAK MAH PRIME 365D 28-Mar-12 99.4153 9.7578 1 0.1 99.4153 9.7578 INE532F14FW9 EDELWEISS FIN SERV 91D 30-Mar-12 99.3741 9.5788 4 389 99.1410 13.1772 INE531F14695 EDELWEISS SECURITIES 30-Mar-12 99.3799 9.4895 1 150 99.3799 9.4895 INE523E14FX9 L T FIN 88D 30-Mar-12 99.3827 9.4460 1 60 99.3827 9.4460 INE137G14053 DECCAN CHRONICLE HOLDING 4-Jun-12 97.2965 11.2688 1 35 97.2965 11.2688 INE008I14102 COX AND KINGS 363D 19-Jul-12 95.8139 11.8125 1 5 95.8139 11.8125 INE043D14CF4 IDFC LTD 364D 2-Aug-12 95.9723 10.3500 1 5 95.9723 10.3500 INE094A14596 HPCL 364D 13-Sep-12 94.8387 10.4000 1 40 94.8387 10.4000 INE242A14BA1 INDIAN OIL CORPORATION 6-Dec-12 92.9936 10.0000 1 25 92.9936 10.0000 INE242A14BB9 INDIAN OIL CORPORATION 7-Dec-12 92.9699 10.0001 1 25 92.9699 10.0001 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com