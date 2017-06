Apr 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691I14667 L T INFRAST FIN COMPANY 2-May-12 99.9507 9.0017 1 25 99.9507 9.0017 INE912E14CI2 SBI GLOBAL FACTORS 7-May-12 99.8170 9.5596 1 70 99.8170 9.5596 INE532F14GV9 EDELWEISS FIN SERV 46D 15-May-12 99.6320 8.9889 5 490 99.6315 9.0000 INE531F14786 EDELWEISS SECURITIES 46D15-May-12 99.6317 8.9952 4 465 99.6315 9.0000 INE532F14GV9 EDELWEISS FIN SERV 46D 15-May-12 99.6811 8.9824 1 150 99.6811 8.9824 INE531F14786 EDELWEISS SECURITIES 46D15-May-12 99.6806 8.9965 1 150 99.6806 8.9965 INE043D14DX5 INFRAST DEVELOPMENT FIN 17-May-12 99.5479 9.7509 1 100 99.5479 9.7509 INE916D14HF0 KOTAK MAH PRIME 365D 25-May-12 99.3412 9.6823 1 25 99.3412 9.6823 INE514E14DN4 EXPORT IMPORT BK OF 31D 28-May-12 99.2841 9.3996 2 75 99.2841 9.3996 INE774D14CJ6 MAH MAH FIN SERV 28-May-12 99.2864 9.3691 1 50 99.2864 9.3691 INE691I14659 L T INFRAST FIN COMPANY 30-May-12 99.2196 9.5695 1 100 99.2196 9.5695 INE514E14DB9 EXPORT IMPORT BK OF 183D 1-Jun-12 99.1826 9.4003 2 100 99.1826 9.4003 INE756I14080 HDB FIN SERV 364D 4-Jun-12 99.0737 9.7503 1 1 99.0737 9.7503 INE532F14GN6 EDELWEISS FIN SERV 91D 6-Jun-12 98.7901 12.7721 1 25 98.7901 12.7721 INE860H14GH9 ADITYA BIRLA FIN 90D 7-Jun-12 99.0023 9.6797 1 25 99.0023 9.6797 INE556F14635 SIDBI 364D 7-Jun-12 99.0795 9.4196 1 25 99.0795 9.4196 INE556F14635 SIDBI 364D 7-Jun-12 99.0257 9.4505 1 25 99.0257 9.4505 INE242A14BP9 INDIAN OIL CORPORATION 15-Jun-12 98.8169 9.5000 1 25 98.8169 9.5000 INE332A14368 THOMAS COOK INDIA 182D 15-Jun-12 98.6940 10.5000 1 5 98.6940 10.5000 INE242A14BR5 INDIAN OIL CORPORATION 20-Jun-12 98.6946 9.4662 4 125 98.6968 9.4500 INE774D14CH0 MAH MAH FIN SERV 22-Jun-12 98.6172 9.6566 1 50 98.6172 9.6566 INE242A14BV7 IOC 63D 22-Jun-12 98.7009 9.4199 1 50 98.7009 9.4199 INE957I14183 STERLITE ENERGY 58D 22-Jun-12 98.6492 9.7999 1 25 98.6492 9.7999 INE557F14AP1 NATIONAL HOUSING BK 25-Jun-12 98.5634 9.5000 7 450 98.5634 9.5000 INE804I14BU9 ECL FIN 91D 25-Jun-12 98.1332 12.8582 1 25 98.1332 12.8582 INE242A14BX3 IOC 63D 26-Jun-12 98.5545 9.3922 3 300 98.5554 9.3861 INE523E14GK4 L T FIN 67D 26-Jun-12 98.5448 9.7998 1 10 98.5448 9.7998 INE094A14828 HPCL 69D 26-Jun-12 98.5155 10.0001 1 5 98.5155 10.0001 INE242A14BU9 IOC 69D 27-Jun-12 98.5162 9.4783 2 175 98.5206 9.4498 INE532F14DV6 EDELWEISS CAP 365D 27-Jun-12 98.4517 10.2503 1 125 98.4517 10.2503 INE094A14836 HPCL 68D 27-Jun-12 98.5411 9.6497 1 25 98.5411 9.6497 INE055A14522 CENTURY TEXTILES AND 70D27-Jun-12 98.4678 9.7923 1 15 98.4678 9.7923 INE532F14GZ0 EDELWEISS FIN SERV 73D 28-Jun-12 98.3701 10.6100 1 150 98.3701 10.6100 INE774D14CI8 MAH MAH FIN SERV 28-Jun-12 98.4407 9.7993 2 100 98.4407 9.7993 INE557F14AQ9 NATIONAL HOUSING BK 28-Jun-12 98.4793 9.5527 2 35 98.4802 9.5473 INE557F14AQ9 NATIONAL HOUSING BK 28-Jun-12 98.4624 9.9998 1 5 98.4624 9.9998 INE557F14AR7 NATIONAL HOUSING BK 29-Jun-12 98.4624 9.4998 4 300 98.4624 9.4998 INE296A14DK2 BAJAJ FIN 29-Jun-12 98.3905 9.9513 1 50 98.3905 9.9513 INE742E14469 TELCO CONSTRUCTION 70D 29-Jun-12 98.4822 9.3756 1 15 98.4822 9.3756 INE472A14AE8 BLUE STAR 70D 29-Jun-12 98.4268 9.7233 1 15 98.4268 9.7233 INE296A14CO6 BAJAJ FIN 365D 11-Jul-12 98.1035 9.8001 1 5 98.1035 9.8001 INE532F14HB9 EDELWEISS FIN SERV 91D 16-Jul-12 97.7602 11.1501 1 100 97.7602 11.1501 INE013A14HC9 RELIANCE CAP 364D 11-Sep-12 96.1014 11.0501 1 105 96.1014 11.0501 INE015A14021 RANBAXY LAB. 363D 22-Oct-12 95.4248 10.0001 1 25 95.4248 10.0001 INE036A14217 BSES 357D 6-Nov-12 94.6808 10.7925 1 35 94.6808 10.7925 INE013A14HN6 RELIANCE CAP 365D 8-Feb-13 91.9807 11.2051 1 79 91.9807 11.2051 INE705L14206 VODAFONE INDIA 365D 26-Apr-13 90.6733 10.4000 1 1.25 90.6733 10.4000 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com