May 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14GV9 EDELWEISS FIN SERV 46D 15-May-12 99.6791 9.0376 5 310 99.6805 8.9993 INE169A14653 COROMANDEL 18D 15-May-12 99.6628 9.4996 2 100 99.6628 9.4996 INE463A14AB3 BERGER PAINTS 15D 15-May-12 99.6672 9.3738 2 50 99.6646 9.4487 INE804I14BV7 ECL FIN 46D 15-May-12 99.6810 8.9852 1 25 99.6810 8.9852 INE804I14BY1 ECL FIN 16-May-12 99.6122 10.1499 1 50 99.6122 10.1499 INE916D14HF0 KOTAK MAH PRIME 365D 25-May-12 99.3888 9.7597 4 150 99.3875 9.7800 INE306N14050 TATA CAP FIN SERV 31D 28-May-12 99.3414 9.6793 1 25 99.3414 9.6793 INE514E14DB9 EXIM 183D 1-Jun-12 99.2293 9.4497 1 230 99.2293 9.4497 INE514E14DB9 EXIM 183D 1-Jun-12 99.2548 9.4497 2 100 99.2548 9.4497 INE148I14411 INDIABULLS HOUSING 42D 1-Jun-12 99.2196 9.5695 1 5 99.2196 9.5695 INE094A14687 HPCL 180D 4-Jun-12 99.1826 9.4003 1 25 99.1826 9.4003 INE532F14GN6 EDELWEISS FIN SERV 91D 6-Jun-12 98.7900 12.7731 1 25 98.7900 12.7731 INE069A14BF7 ADITYA BIRLA NUVO 90D 20-Jun-12 98.7109 9.7279 1 100 98.7109 9.7279 INE001A14FP0 HOUSING DEVELOPMENT FIN 21-Jun-12 98.7153 9.5004 1 20 98.7153 9.5004 INE804I14BU9 ECL FIN 91D 25-Jun-12 98.1333 12.8575 1 25 98.1333 12.8575 INE242A14BX3 IOC 63D 26-Jun-12 98.6212 9.4500 1 25 98.6212 9.4500 INE866I14BY0 INDIA INFOLINE FIN 91D 26-Jun-12 98.3705 10.9931 1 5 98.3705 10.9931 INE532F14DV6 EDELWEISS CAP 365D 27-Jun-12 98.4517 10.2503 1 125 98.4517 10.2503 INE532F14GZ0 EDELWEISS FIN SERV 73D 28-Jun-12 98.3711 10.6034 1 150 98.3711 10.6034 INE557F14AR7 NATIONAL HOUSING BK 29-Jun-12 98.5144 9.4900 3 250 98.5144 9.4900 INE149A14457 TUBE INVESTMENTS OF 29-Jun-12 98.3970 10.2522 1 30 98.3970 10.2522 INE532F14HB9 EDELWEISS FIN SERV 91D 16-Jul-12 97.7602 11.1501 1 100 97.7602 11.1501 INE514E14DL8 EXIM 89D 24-Jul-12 97.9190 9.4598 1 5 97.9190 9.4598 INE545A14514 HEG 90D 25-Jul-12 97.7102 10.1829 1 4.1 97.7102 10.1829 INE155A14BK4 TATA MOTORS 88D 27-Jul-12 97.7048 9.9701 4 200 97.7048 9.9701 INE494M14064 IFCI FACTORS 364D 16-Nov-12 94.1845 11.3824 1 1 94.1845 11.3824 INE958G14HD0 RELIGARE FINVEST 241D 27-Dec-12 92.7320 11.9696 1 75 92.7320 11.9696 INE705L14206 VODAFONE INDIA 365D 26-Apr-13 90.7202 10.4000 1 50 90.7202 10.4000 INE523H14HG3 JM FIN PRODUCTS 364D 29-Apr-13 90.1635 11.0000 2 5 90.1635 11.0000 INE020E14890 STCI FIN 364D 29-Apr-13 90.5685 10.5000 1 1.4 90.5685 10.5000 =============================================================================================== Note:- *: Crores