May 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14GF2 EDELWEISS FIN SERV 91D 11-May-12 99.7813 10.0001 4 125 99.7813 10.0001 INE531F14786 EDELWEISS SECURITIES 46D15-May-12 99.7050 8.9995 3 295 99.7050 8.9995 INE532F14GV9 EDELWEISS FIN SERV 46D 15-May-12 99.7050 8.9982 4 255 99.7051 8.9964 INE804I14BV7 ECL FIN 46D 15-May-12 99.7050 8.9995 2 125 99.7050 8.9995 INE043D14BS9 IDFC LTD 364D 16-May-12 99.6663 9.4006 1 25 99.6663 9.4006 INE849D14CK4 ICICI SEC PD 18-May-12 99.6107 9.5095 2 125 99.6172 9.3506 INE912E14CN2 SBI GLOBAL FACTORS 30D 30-May-12 99.3058 9.4502 1 35 99.3058 9.4502 INE514E14DB9 EXIM 183D 1-Jun-12 99.2548 9.4497 2 50 99.2548 9.4497 INE660A14FG2 SUNDARAM FIN 364D 4-Jun-12 99.1395 9.9003 1 25 99.1395 9.9003 INE001A14FV8 HDFC 114D 7-Jun-12 99.0944 9.5304 1 25 99.0944 9.5304 INE037E14035 TATA TELESERV 274D 7-Jun-12 99.1045 9.7003 1 25 99.1045 9.7003 INE514E14CY3 EXIM 232D 12-Jun-12 98.9482 9.6997 2 100 98.9482 9.6997 INE242A14BP9 INDIAN OIL CORPORATION 15-Jun-12 98.8898 9.5296 2 125 98.8898 9.5296 INE242A14BS3 IOC 68D 25-Jun-12 98.6591 9.3600 1 50 98.6591 9.3600 INE242A14BX3 IOC 63D 26-Jun-12 98.6284 9.3999 1 25 98.6284 9.3999 INE242A14BU9 IOC 69D 27-Jun-12 98.6068 9.5501 1 25 98.6068 9.5501 INE532F14DV6 EDELWEISS CAP 365D 27-Jun-12 98.5134 10.1999 1 15 98.5134 10.1999 INE557F14AR7 NATIONAL HOUSING BK 29-Jun-12 98.5400 9.4876 1 250 98.5400 9.4876 INE296A14CU3 BAJAJ FIN 364D 6-Aug-12 97.4386 10.0999 1 5 97.4386 10.0999 INE020E14866 STCI FIN 351D 3-Apr-13 91.2101 10.5000 1 0.1 91.2101 10.5000 INE978J14336 TURQUOISE INVESTMENTS 5-Apr-13 91.0091 10.6999 1 0.1 91.0091 10.6999 INE261F14392 NABARD 363D 30-Apr-13 91.2405 9.6800 1 20 91.2405 9.6800 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com