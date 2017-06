May 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE825A14072 VARDHMAN TEXTILES 10-May-12 99.8457 9.4011 1 25 99.8457 9.4011 INE849D14CM0 ICICI SECURITIES PD 11-May-12 99.8210 9.3503 1 35 99.8210 9.3503 INE532F14GF2 EDELWEISS FIN SERV 91D 11-May-12 99.8086 9.9993 1 10 99.8086 9.9993 INE415A14403 HSIL 90D 14-May-12 99.7268 9.9991 1 20 99.7268 9.9991 INE532F14GV9 EDELWEISS FIN SERV 46D 15-May-12 99.7295 8.9987 6 250 99.7295 9.0000 INE531F14786 EDELWEISS SECURITIES 46D15-May-12 99.7296 8.9981 2 175 99.7296 8.9967 INE531F14786 EDELWEISS SECURITIES 46D15-May-12 99.8033 8.9921 1 70 99.8033 8.9921 INE909H14AX4 TATA MOTORS FIN 15-May-12 99.7160 9.4505 1 25 99.7160 9.4505 INE916D14HF0 KOTAK MAH PRIME 365D 25-May-12 99.4462 9.6792 2 25 99.4462 9.6792 INE514E14DB9 EXIM 183D 1-Jun-12 99.2837 9.4048 3 95 99.2826 9.4194 INE860H14CV9 ADITYA BIRLA FIN 364D 5-Jun-12 99.1654 9.5998 1 25 99.1654 9.5998 INE001A14FV8 HDFC 114D 7-Jun-12 99.1228 9.5003 1 25 99.1228 9.5003 INE556F14734 SIDBI 15-Jun-12 98.9299 9.4003 1 100 98.9299 9.4003 INE033L14120 TATA CAP HOUSING 365D 20-Jun-12 98.7538 9.8001 1 25 98.7538 9.8001 INE242A14BV7 IOC 63D 22-Jun-12 98.7554 10.0001 1 10 98.7554 10.0001 INE043D14DT3 IDFC LTD 25-Jun-12 98.6646 9.5003 2 125 98.6646 9.5003 INE242A14BS3 IOC 68D 25-Jun-12 98.6716 9.4499 1 75 98.6716 9.4499 INE557F14AP1 NATIONAL HOUSING BK 25-Jun-12 98.6646 9.5003 2 50 98.6646 9.5003 INE866I14BY0 INDIA INFOLINE FIN 91D 26-Jun-12 98.4297 10.9869 1 5 98.4297 10.9869 INE242A14BU9 IOC 69D 27-Jun-12 98.6212 9.4500 1 50 98.6212 9.4500 INE532F14DV6 EDELWEISS CAP 365D 27-Jun-12 98.5134 10.1999 1 15 98.5134 10.1999 INE557F14AQ9 NATIONAL HOUSING BK 28-Jun-12 98.5954 9.4543 2 105 98.5832 9.5375 INE556F14726 SIDBI 28-Jun-12 98.5902 9.4897 2 100 98.5902 9.4897 INE660A14FM0 SUNDARAM FIN 365D 11-Jul-12 98.2160 9.7498 1 5 98.2160 9.7498 INE037E14134 TATA TELESERV 92D 3-Aug-12 97.3898 10.7501 1 235 97.3898 10.7501 INE036A14233 BSES 350D 30-Oct-12 94.9671 10.8065 1 25 94.9671 10.8065 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com