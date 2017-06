May 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE236A14CY1 HCL INFOSYSTEMS 90D 14-May-12 99.8998 9.1524 1 25 99.8998 9.1524 INE532F14GV9 EDELWEISS FIN SERV 46D 15-May-12 99.8769 8.9971 4 220 99.8769 8.9974 INE532F14GV9 EDELWEISS FIN SERV 46D 15-May-12 99.9016 8.9878 1 200 99.9016 8.9878 INE804I14BV7 ECL FIN 46D 15-May-12 99.8769 8.9974 3 120 99.8769 8.9974 INE463A14AB3 BERGER PAINTS (I) 15D 15-May-12 99.8748 9.1511 1 25 99.8748 9.1511 INE531F14786 EDELWEISS SECURITIES 46D15-May-12 99.8770 8.9901 2 20 99.8769 8.9974 INE849D14CC1 ICICI SEC PD 90D 17-May-12 99.8539 8.9008 1 5 99.8539 8.9008 INE849D14CK4 ICICI SEC PD 18-May-12 99.8277 8.9997 1 50 99.8277 8.9997 INE043D14DW7 IDFC LTD 18-May-12 99.8143 9.7009 1 5 99.8143 9.7009 INE043D14BR1 IDFC LTD 364D 21-May-12 99.7325 8.8999 1 50 99.7325 8.8999 INE069A14BH3 ADITYA BIRLA NUVO 30D 25-May-12 99.6315 9.0000 1 35 99.6315 9.0000 INE916D14HF0 KOTAK MAH PRIME 365D 25-May-12 99.6274 9.1005 1 25 99.6274 9.1005 INE306N14050 TATA CAP FIN SERV 31D 28-May-12 99.5710 9.2506 1 25 99.5710 9.2506 INE514E14DB9 EXIM 183D 1-Jun-12 99.4366 9.4003 1 10 99.4366 9.4003 INE043D14BZ4 IDFC LTD 364D 11-Jun-12 99.2727 9.5500 1 5 99.2727 9.5500 INE242A14BP9 IOC 15-Jun-12 99.0877 9.3345 5 148.5 99.0789 9.4258 INE849D14CO6 ICICI SEC PD 58D 20-Jun-12 98.9222 9.6996 1 25 98.9222 9.6996 INE511C14FE8 MAGMA FINCORP 20-Jun-12 98.9053 10.0997 1 20 98.9053 10.0997 INE957I14183 STERLITE ENERGY 58D 22-Jun-12 98.8702 9.6998 2 75 98.8702 9.6998 INE242A14BV7 IOC 63D 22-Jun-12 98.8901 9.5270 2 35 98.8391 9.9699 INE242A14BS3 IOC 68D 25-Jun-12 98.8354 9.3497 1 50 98.8354 9.3497 INE688A14850 TRANSPORT CORP. 54D 25-Jun-12 98.7275 10.2272 1 1 98.7275 10.2272 INE242A14BX3 IOC 63D 26-Jun-12 98.7965 9.4602 1 25 98.7965 9.4602 INE094A14828 HPCL 69D 26-Jun-12 98.7325 9.9697 1 5 98.7325 9.9697 INE523H14GW2 JM FIN PRODUCTS 91D 27-Jun-12 98.6892 10.0999 1 25 98.6892 10.0999 INE532F14DV6 EDELWEISS CAP 365D 27-Jun-12 98.7161 10.1004 1 25 98.7161 10.1004 INE557F14AQ9 NATIONAL HOUSING BK 28-Jun-12 98.6792 9.9703 1 5 98.6792 9.9703 INE242A14BW5 IOC 88D 20-Jul-12 98.1183 9.9999 1 25 98.1183 9.9999 INE242A14BW5 IOC 88D 20-Jul-12 98.1739 9.5623 1 10 98.1739 9.5623 INE860H14DV7 ADITYA BIRLA FIN 356D 7-Aug-12 97.5802 10.1700 1 25 97.5802 10.1700 INE727M14018 IFCI VENTURE CAP 365D 7-Nov-12 94.4799 11.7821 1 10 94.4799 11.7821 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com