May 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14GV9 EDELWEISS FIN SERV 46D 15-May-12 99.9015 8.9931 6 260 99.9015 8.9970 INE531F14786 EDELWEISS SECURITIES 46D15-May-12 99.9015 8.9944 3 175 99.9017 8.9787 INE169A14653 COROMANDEL INTNL 18D 15-May-12 99.9037 8.7958 1 50 99.9037 8.7958 INE804I14BV7 ECL FIN 46D 15-May-12 99.9017 8.9787 1 35 99.9017 8.9787 INE860H14GT4 ADITYA BIRLA FIN 25D 25-May-12 99.6484 9.1991 1 25 99.6484 9.1991 INE094A14430 HPCL 364D 31-May-12 99.5093 8.9994 1 150 99.5093 8.9994 INE849D14CD9 ICICI SEC PD 91D 1-Jun-12 99.4706 9.2504 1 25 99.4706 9.2504 INE242A14BV7 IOC 63D 22-Jun-12 98.9356 9.3497 1 25 98.9356 9.3497 INE242A14BS3 IOC 68D 25-Jun-12 98.8574 9.3751 3 100 98.8423 9.5002 INE270A14EM1 ALOK INDUSTRIES 46D 25-Jun-12 98.3867 13.3002 1 25 98.3867 13.3002 INE557F14AP1 NATIONAL HOUSING BK 25-Jun-12 98.8664 9.3002 1 25 98.8664 9.3002 INE532F14DV6 EDELWEISS CAP 365D 27-Jun-12 98.7161 10.1004 1 25 98.7161 10.1004 INE094A14836 HPCL 68D 27-Jun-12 98.8166 9.3003 1 25 98.8166 9.3003 INE866I14CA8 INDIA INFOLINE FIN 91D 27-Jun-12 98.7266 10.6997 1 5 98.7266 10.6997 INE202B14288 DEWAN HSG FIN CORP 90D 28-Jun-12 98.4983 11.5933 1 0.15 98.4983 11.5933 INE242A14BW5 IOC 88D 20-Jul-12 98.1210 9.9853 1 25 98.1210 9.9853 INE043D14DK2 IDFC LTD 211D 22-Aug-12 97.2288 10.1002 1 50 97.2288 10.1002 INE043D14DJ4 IDFC LTD 213D 24-Aug-12 97.2154 10.2499 1 100 97.2154 10.2499 =============================================================================================== *: Crores