May 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14GV9 EDELWEISS FIN SERV 46D 15-May-12 99.9753 9.0051 9 725 99.9753 9.0177 INE531F14786 EDELWEISS SEC 46D 15-May-12 99.9753 8.9995 3 410 99.9753 9.0177 INE804I14BV7 ECL FIN 46D 15-May-12 99.9753 9.0177 1 35 99.9753 9.0177 INE043D14BS9 IDFC LTF 364D 16-May-12 99.9537 8.4537 1 150 99.9537 8.4537 INE881J14AM4 SREI EQUIPMENT FIN 34D 31-May-12 99.5173 10.4141 1 47 99.5173 10.4141 INE523E14GM0 L T FIN 31D 31-May-12 99.5733 9.2008 1 25 99.5733 9.2008 INE759E14067 INDIA INFRA. DVP. 23D 31-May-12 99.5940 9.2996 1 25 99.5940 9.2996 INE001A14FV8 HDFC 114D 7-Jun-12 99.3955 9.2493 1 25 99.3955 9.2493 INE242A14BD5 IOC 179D 8-Jun-12 99.3637 9.3495 1 50 99.3637 9.3495 INE043D14BZ4 IDFC LTD 364D 11-Jun-12 99.2878 9.3500 1 175 99.2878 9.3500 INE871D14DP5 IL & FS 182D 11-Jun-12 99.2841 9.3996 2 100 99.2841 9.3996 INE866I14BH5 INDIA INFOLINE FIN 115D 11-Jun-12 99.1163 11.6224 1 1 99.1163 11.6224 INE860H14FP4 ADITYA BIRLA FIN 150D 14-Jun-12 99.2252 9.5003 1 50 99.2252 9.5003 INE094A14810 HPCL 69D 25-Jun-12 98.9209 9.4802 4 175 98.9209 9.4802 INE242A14BS3 IOC 68D 25-Jun-12 98.9378 9.3301 1 50 98.9378 9.3301 INE175K14667 MORGAN STANLEY (I) 284D 25-Jun-12 98.8995 9.6703 1 14 98.8995 9.6703 INE242A14BU9 IOC 69D 27-Jun-12 98.8843 9.3597 1 50 98.8843 9.3597 INE774D14CI8 MAH MAH FIN SERV 28-Jun-12 98.8110 9.7602 1 50 98.8110 9.7602 INE532F14GZ0 EDELWEISS FIN SERV 73D 28-Jun-12 98.7148 10.8001 1 5 98.7148 10.8001 INE202B14288 DEWAN HOUSING FIN 90D 28-Jun-12 98.5922 11.5819 1 1 98.5922 11.5819 INE523E14GH0 L & T FIN 29-Jun-12 98.7821 10.0003 1 35 98.7821 10.0003 INE860H14GO5 ADITYA BIRLA FIN 91D 29-Jun-12 98.8363 9.5500 1 25 98.8363 9.5500 INE296A14CV1 BAJAJ FIN 358D 31-Jul-12 97.9033 10.0216 1 0.05 97.9033 10.0216 INE242A14AO4 IOC 364D 24-Sep-12 96.5352 9.8499 2 0.06 96.5352 9.8499 INE414G14916 MUTHOOT FIN 365D 30-Nov-12 93.3814 13.0001 1 50 93.3814 13.0001 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com