May 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE094A14430 HPCL 364D 31-May-12 99.6179 8.7501 1 150 99.6179 8.7501 INE523E14GM0 L T FIN 31D 31-May-12 99.5983 9.2007 1 25 99.5983 9.2007 INE872A14EA9 SREI INFRAST FIN 29D 31-May-12 99.5005 11.4520 1 10 99.5005 11.4520 INE556F14635 SIDBI 364D 7-Jun-12 99.4205 9.2500 1 20 99.4205 9.2500 INE871D14DP5 IN&FS 182D 11-Jun-12 99.3095 9.3994 3 100 99.3095 9.3994 INE043D14BZ4 IDFC LTD 364D 11-Jun-12 99.3131 9.3501 1 10 99.3131 9.3501 INE597H14619 TGS INVESTMENT AND 88D 15-Jun-12 99.1954 9.5504 1 25 99.1954 9.5504 INE242A14BR5 INDIAN OIL CORPORATION 20-Jun-12 99.1027 9.1800 1 25 99.1027 9.1800 INE242A14BV7 IOC 63D 22-Jun-12 99.0533 9.1802 1 25 99.0533 9.1802 INE242A14BS3 IOC 68D 25-Jun-12 98.9709 9.2571 3 75 98.9738 9.2304 INE242A14BS3 IOC 68D 25-Jun-12 98.9965 9.2498 1 25 98.9965 9.2498 INE242A14BU9 IOC 69D 27-Jun-12 98.8948 9.4862 1 60 98.8948 9.4862 INE014N14035 NATIONAL COOPERATIVE 62D28-Jun-12 98.8555 9.6041 1 50 98.8555 9.6041 INE958G14GV4 RELIGARE FINVEST 92D 28-Jun-12 98.7230 10.9799 1 25 98.7230 10.9799 INE532F14HC7 EDELWEISS FIN SERV 74D 29-Jun-12 98.9026 8.9999 6 735 98.9026 8.9999 INE531F14802 EDELWEISS SECURITIES 45D29-Jun-12 98.9026 8.9999 3 435 98.9026 8.9999 INE532F14HC7 EDELWEISS FIN SERV 74D 29-Jun-12 98.9238 9.0247 1 165 98.9238 9.0247 INE804I14CA9 ECL FIN 45D 29-Jun-12 98.9026 8.9999 2 150 98.9026 8.9999 INE976I14GT6 TATA CAP 189D 31-Aug-12 97.0552 10.3501 1 50 97.0552 10.3501 INE727M14018 IFCI VENTURE CAP 365D 7-Nov-12 94.6061 11.8240 1 5 94.6061 11.8240 INE020E14916 STCI FIN 360D 9-May-13 90.6393 10.5000 1 25 90.6393 10.5000 =============================================================================================== Note:- *: Crores