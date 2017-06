May 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14GD8 ADITYA BIRLA FIN 90D 24-May-12 99.9523 8.7185 2 50 99.9521 8.7459 INE825A14080 VARDHMAN TEXTILES 38D 25-May-12 99.9253 9.0953 1 25 99.9253 9.0953 INE916D14HF0 KOTAK MAH PRIME 365D 25-May-12 99.9281 8.7541 1 25 99.9281 8.7541 INE001A14FX4 HDFC 28-May-12 99.8588 8.6018 2 195 99.8588 8.6018 INE523E14GP3 L T FIN 22D 29-May-12 99.8315 8.8009 1 50 99.8315 8.8009 INE094A14430 HPCL 364D 31-May-12 99.7872 8.6486 1 100 99.7872 8.6486 INE849D14CD9 ICICI SEC PRIMARY 91D 1-Jun-12 99.7540 9.0011 1 25 99.7540 9.0011 INE013A14HT3 RELIANCE CAP 91D 4-Jun-12 99.6575 9.6494 1 50 99.6575 9.6494 INE043D14BZ4 IDFC LTD 364D 11-Jun-12 99.5038 9.1008 1 25 99.5038 9.1008 INE849D14CN8 ICICI SEC PD 54D 13-Jun-12 99.4521 9.1402 1 50 99.4521 9.1402 INE148I14320 INDIABULLS HOUSING 91D 13-Jun-12 99.4336 9.9006 1 25 99.4336 9.9006 INE916D14JG4 KOTAK MAH PRIME 250D 13-Jun-12 99.4456 9.2493 1 15 99.4456 9.2493 INE169A14646 COROMANDEL 53D 15-Jun-12 99.4020 9.1493 1 50 99.4020 9.1493 INE242A14BR5 INDIAN OIL CORPORATION 20-Jun-12 99.2743 9.2006 3 100 99.2743 9.2006 INE242A14BY1 IOC 31D 21-Jun-12 99.2598 9.0729 5 150 99.2495 9.2001 INE094A14828 HPCL 69D 26-Jun-12 99.1549 9.1497 3 100 99.1549 9.1497 INE557F14AT3 NATIONAL HOUSING BK 42D 27-Jun-12 99.0690 9.8002 1 5 99.0690 9.8002 INE804I14BZ8 ECL FIN 61D 27-Jun-12 98.9823 10.4244 1 2 98.9823 10.4244 INE016A14953 DABUR INDIA 41D 28-Jun-12 99.0719 9.2414 1 25 99.0719 9.2414 INE012I14AP1 JM FIN SERV PVT. 45D 28-Jun-12 99.0114 9.8498 1 25 99.0114 9.8498 INE531F14802 EDELWEISS SECURITIES 45D29-Jun-12 99.0971 8.9881 1 115 99.0971 8.9881 INE804I14CA9 ECL FIN 45D 29-Jun-12 99.0977 8.9821 1 100 99.0977 8.9821 INE532F14HC7 EDELWEISS FIN SERV 74D 29-Jun-12 99.0970 8.9891 1 95 99.0970 8.9891 INE531F14802 EDELWEISS SECURITIES 45D29-Jun-12 99.0717 9.0001 1 40 99.0717 9.0001 INE804I14CA9 ECL FIN 45D 29-Jun-12 99.0717 9.0001 1 30 99.0717 9.0001 INE018E14BF6 SBICPSL 87D 16-Jul-12 98.5155 10.0001 1 5 98.5155 10.0001 INE012I14AR7 JM FIN SERV PVT. 77D 2-Aug-12 97.8417 11.1827 1 0.7 97.8417 11.1827 INE261F14392 NATIONAL BK FOR 363D 30-Apr-13 91.6619 9.6800 1 50 91.6619 9.6800 INE261F14400 NATIONAL BK FOR 364D 15-May-13 91.3289 9.6800 1 25 91.3289 9.6800 INE029A14477 BPCL 360D 16-May-13 91.5205 9.4200 3 430 91.5205 9.4200 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com