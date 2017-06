May 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976I14DM8 TATA CAP 364D 30-May-12 99.8277 8.9997 1 50 99.8277 8.9997 INE535H14AT5 FULLERTON (I) CR 365D 30-May-12 99.8113 11.5000 1 25 99.8113 11.5000 INE912E14CL6 SBI GLOBAL FACTORS 34D 31-May-12 99.8306 8.8480 1 25 99.8306 8.8480 INE514E14DB9 EXIM 183D 1-Jun-12 99.7896 8.5509 1 50 99.7896 8.5509 INE013A14HT3 RELIANCE CAP 91D 4-Jun-12 99.7070 9.7508 1 100 99.7070 9.7508 INE148I14320 INDIABULLS HSG FIN 91D 13-Jun-12 99.4336 9.9006 1 25 99.4336 9.9006 INE013A14HY3 RELIANCE CAP 91D 18-Jun-12 99.3366 9.7503 1 5 99.3366 9.7503 INE958G14GQ4 RELIGARE FINVEST 91D 19-Jun-12 99.2927 10.0001 1 5 99.2927 10.0001 INE514E14DQ7 EXIM 31D 21-Jun-12 99.2743 9.2006 1 25 99.2743 9.2006 INE242A14BY1 IOC 31D 21-Jun-12 99.3135 8.7002 1 25 99.3135 8.7002 INE557F14AP1 NATIONAL HOUSING BK 25-Jun-12 99.1751 9.1998 1 25 99.1751 9.1998 INE912E14CF8 SBI GLOBAL FACTORS 26-Jun-12 99.1114 9.6249 1 50 99.1114 9.6249 INE866I14CA8 INDIA INFOLINE FIN 91D 27-Jun-12 98.9871 10.6712 1 5 98.9871 10.6712 INE531F14802 EDELWEISS SEC 45D 29-Jun-12 99.0966 8.9928 2 195 99.0977 8.9821 INE804I14CA9 ECL FIN 45D 29-Jun-12 99.0959 8.9999 3 130 99.0959 9.0002 INE532F14HC7 EDELWEISS FIN SERV 74D 29-Jun-12 99.0959 9.0002 2 115 99.0959 9.0002 INE296A14CU3 BAJAJ FIN 364D 6-Aug-12 97.9570 10.1500 1 25 97.9570 10.1500 INE535H14CA1 FULLERTON (I) CR 90D 7-Aug-12 97.8294 10.6559 1 3.45 97.8294 10.6559 INE523H14FC6 JM FIN PRODUCTS 364D 12-Nov-12 95.5472 9.8325 1 13 95.5472 9.8325 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com