May 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE306N14050 TATA CAP FIN SERV 31D 28-May-12 99.8952 9.5730 1 0.5 99.8952 9.5730 INE532F14GL0 EDELWEISS FIN SERV 91D 30-May-12 99.8482 9.2485 1 25 99.8482 9.2485 INE514E14DB9 EXIM 183D 1-Jun-12 99.8140 8.5021 1 50 99.8140 8.5021 INE849D14CN8 ICICI SEC PD 54D 13-Jun-12 99.5017 9.1395 1 50 99.5017 9.1395 INE242A14BP9 IOC 15-Jun-12 99.4485 9.2006 1 20 99.4485 9.2006 INE514E14DQ7 EXIM 31D 21-Jun-12 99.2992 9.1999 2 55 99.2992 9.1999 INE523E14GK4 L T FIN 67D 26-Jun-12 99.1617 9.3505 1 10 99.1617 9.3505 INE242A14BX3 IOC 63D 26-Jun-12 99.1617 9.3505 1 5 99.1617 9.3505 INE531F14802 EDELWEISS SEC 45D 29-Jun-12 99.1202 8.9998 3 330 99.1201 9.0004 INE532F14HC7 EDELWEISS FIN SERV 74D 29-Jun-12 99.0466 9.7594 4 210 99.1201 9.0004 INE804I14CA9 ECL FIN 45D 29-Jun-12 99.1203 8.9983 1 100 99.1203 8.9983 INE532F14HC7 EDELWEISS FIN SERV 74D 29-Jun-12 99.1378 9.0697 1 75 99.1378 9.0697 INE749A14975 JINDAL STEEL POWER 12-Jul-12 98.6714 10.0300 3 50 98.6714 10.0300 INE916D14HY1 KOTAK MAH PRIME 365D 18-Jul-12 98.4790 10.2498 1 15 98.4790 10.2498 INE179J14398 BIRLA TMT 91D 13-Aug-12 97.7229 10.5001 1 25 97.7229 10.5001 INE261F14392 NABARD 363D 30-Apr-13 91.7065 9.6800 1 25 91.7065 9.6800 =============================================================================================== *: Crores