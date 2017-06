May 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523E14GM0 L T FIN 31D 31-May-12 99.9760 8.7621 1 100 99.9760 8.7621 INE532F14HG8 EDELWEISS FIN SERV 28D 31-May-12 99.9743 9.3829 1 25 99.9743 9.3829 INE916D14LD7 KOTAK MAH PRIME 7D 4-Jun-12 99.8769 8.9974 1 100 99.8769 8.9974 INE094A14687 HPCL 180D 4-Jun-12 99.8816 8.6534 1 100 99.8816 8.6534 INE804I14BQ7 ECL FIN 91D 4-Jun-12 99.8275 12.6143 1 16 99.8275 12.6143 INE556F14635 SIDBI 364D 7-Jun-12 99.8086 8.7494 2 100 99.8086 8.7494 INE242A14BP9 INDIAN OIL CORPORATION 15-Jun-12 99.6070 9.0007 1 25 99.6070 9.0007 INE977J14486 TRAPTI TRADING 85D 15-Jun-12 99.5527 10.2499 1 10 99.5527 10.2499 INE242A14BR5 INDIAN OIL CORPORATION 20-Jun-12 99.4850 8.9975 1 50 99.4850 8.9975 INE029A14493 BPCL 30D 21-Jun-12 99.4539 9.1100 1 25 99.4539 9.1100 INE242A14BV7 IOC 63D 22-Jun-12 99.4361 8.9996 2 150 99.4361 8.9996 INE957I14183 STERLITE ENERGY 58D 22-Jun-12 99.4130 9.3704 1 25 99.4130 9.3704 INE094A14810 HPCL 69D 25-Jun-12 99.3806 9.0996 1 10 99.3806 9.0996 INE242A14BU9 IOC 69D 27-Jun-12 99.2992 9.1999 1 25 99.2992 9.1999 INE540L14090 ALKEM LABORATORIES 29D 27-Jun-12 99.2689 9.6006 1 25 99.2689 9.6006 INE957I14209 STERLITE ENERGY 50D 28-Jun-12 99.2610 9.3705 1 25 99.2610 9.3705 INE523E14GQ1 L T FIN 90D 28-Jun-12 99.2673 9.2900 1 25 99.2673 9.2900 INE532F14GZ0 EDELWEISS FIN SERV 73D 28-Jun-12 99.2198 10.2504 1 5 99.2198 10.2504 INE531F14802 EDELWEISS SECURITIES 45D29-Jun-12 99.2663 8.9924 3 350 99.2657 9.0001 INE804I14CA9 ECL FIN 45D 29-Jun-12 99.2662 8.9939 3 250 99.2657 9.0001 INE532F14HC7 EDELWEISS FIN SERV 74D 29-Jun-12 99.2673 8.9805 4 200 99.2669 8.9853 INE804I14CA9 ECL FIN 45D 29-Jun-12 99.2902 8.9976 1 100 99.2902 8.9976 INE012I14AO4 JM FIN SERV PVT. 91D 6-Aug-12 98.0407 10.7270 1 65 98.0407 10.7270 INE438A14GO5 APOLLO TYRES 91D 28-Aug-12 97.5824 10.0476 1 20 97.5824 10.0476 INE909H14BL7 TATA MOTORS FIN 109D 15-Sep-12 97.0466 10.2852 1 25 97.0466 10.2852 INE261F14392 NATIONAL BK FOR 363D 30-Apr-13 91.8483 9.6700 1 25 91.8483 9.6700 =============================================================================================== Note:- *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com