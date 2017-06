Jun 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14IK0 RELIANCE CAP 31D 11-Jun-12 99.9279 8.7785 2 50 99.9285 8.7054 INE790I14543 INVESTSMART FIN 138D 11-Jun-12 99.9261 8.9978 1 25 99.9261 8.9978 INE849D14CN8 ICICI SEC PD 54D 13-Jun-12 99.8782 8.9022 2 75 99.8782 8.9022 INE564G14744 FIRST BLUE HOME FIN 91D 13-Jun-12 99.8700 9.5024 1 25 99.8700 9.5024 INE958G14GM3 RELIGARE FINVEST 92D 14-Jun-12 99.8441 9.4987 2 50 99.8441 9.4987 INE514E14CK2 EXIM 366D 15-Jun-12 99.8325 8.7500 1 75 99.8325 8.7500 INE705L14164 VODAFONE (I) 15-Jun-12 99.8266 9.0577 2 65 99.8277 8.9997 INE597H14619 TGS INVESTMENT 88D 15-Jun-12 99.8239 9.1986 1 30 99.8239 9.1986 INE958G14GQ4 RELIGARE FINVEST 91D 19-Jun-12 99.7977 9.2486 1 5 99.7977 9.2486 INE242A14BR5 IOC 20-Jun-12 99.7001 9.1494 1 80 99.7001 9.1494 INE977J14312 TRAPTI TRADING 284D 25-Jun-12 99.5595 9.4996 1 14 99.5595 9.4996 INE720G14320 JINDAL POWER 63D 25-Jun-12 99.5479 9.7509 1 10 99.5479 9.7509 INE872A14DT1 SREI INFRAST FIN 91D 25-Jun-12 99.6465 9.2489 1 5 99.6465 9.2489 INE866I14BY0 INDIA INFOLINE FIN 91D 26-Jun-12 99.5093 9.9994 1 25 99.5093 9.9994 INE242A14BU9 IOC 69D 27-Jun-12 99.5260 9.1492 1 80 99.5260 9.1492 INE691I14683 L T INFRAST FIN 27D 28-Jun-12 99.4894 9.3669 3 150 99.4821 9.5009 INE523E14GQ1 L T FIN 90D 28-Jun-12 99.4930 9.2999 2 75 99.4930 9.2999 INE532F14HC7 EDELWEISS FIN SERV 74D 29-Jun-12 99.4851 8.9959 6 631 99.4849 8.9993 INE531F14802 EDELWEISS SEC 45D 29-Jun-12 99.4851 8.9956 6 495 99.4849 8.9993 INE804I14CA9 ECL FIN 45D 29-Jun-12 99.4857 8.9852 1 80 99.4857 8.9852 INE055A14548 CENTURY TEXTILES 91D 21-Aug-12 98.0129 9.9999 1 15 98.0129 9.9999 INE037E14142 TATA TELESERV 105D 7-Sep-12 97.3071 11.1001 1 180 97.3071 11.1001 INE705L14099 VODAFONE ESSAR 366D 14-Sep-12 97.3853 9.9999 2 25 97.3853 9.9999 INE137G14061 DECCAN CHRON 364D 14-Mar-13 92.3726 10.8024 1 1 92.3726 10.8024 INE121A14FT8 CHOLAMAN INV 341D 25-Mar-13 92.3676 10.4001 1 25 92.3676 10.4001 INE013A14IG8 RELIANCE CAP 351D 10-Apr-13 91.4900 11.0950 1 65 91.4900 11.0950 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com