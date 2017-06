Jul 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE958G14EI6 RELIGARE FINVEST 364D 20-Jul-12 99.9389 11.1576 2 40 99.9439 10.2440 INE514E14DT1 EXPORT IMPORT BK OF 23-Jul-12 99.8857 8.3534 2 50 99.8857 8.3534 INE404K14208 SHAPOORJI PALLONJI 23-Jul-12 99.8741 9.2023 1 35 99.8741 9.2023 INE155A14BK4 TATA MOTORS 88D 27-Jul-12 99.7884 8.5998 2 150 99.7884 8.5998 INE306N14258 TATA CAP FIN SERV 22D 27-Jul-12 99.7884 8.5998 1 50 99.7884 8.5998 INE043D14EC7 INFRAST DEVELOPMENT 27-Jul-12 99.8097 8.6990 1 25 99.8097 8.6990 INE523E14GU3 L T FIN 27D 30-Jul-12 99.7164 8.6507 2 150 99.7164 8.6507 INE013A14IN4 RELIANCE CAP 66D 30-Jul-12 99.7050 8.9995 1 50 99.7050 8.9995 INE531F14844 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-12 99.6893 8.7499 3 236 99.6894 8.7479 INE094A14877 HINDUSTAN PETROLEUM 31-Jul-12 99.6948 8.5944 2 170 99.6946 8.6010 INE532F14HW5 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Jul-12 99.6893 8.7500 3 165 99.6895 8.7450 INE804I14CL6 ECL FIN 28D 31-Jul-12 99.6893 8.7507 2 125 99.6893 8.7507 INE523E14GV1 L T FIN 28D 31-Jul-12 99.6929 8.6490 2 100 99.6929 8.6490 INE912E14CS1 SBI GLOBAL FACTORS 27D 31-Jul-12 99.6929 8.6490 1 50 99.6929 8.6490 INE860H14GY4 ADITYA BIRLA FIN 60D 31-Jul-12 99.7213 8.5008 1 25 99.7213 8.5008 INE261F14426 NATIONAL BK FOR 1-Aug-12 99.6714 8.5945 3 300 99.6712 8.6006 INE945G14AF7 RELIGARE SECURITIES 45D 2-Aug-12 99.5306 11.4759 1 25 99.5306 11.4759 INE860H14FV2 ADITYA BIRLA FIN 3-Aug-12 99.6499 8.5490 1 25 99.6499 8.5490 INE242A14CH4 INDIAN OIL CORPORATION 14-Aug-12 99.3597 8.7113 7 300 99.3606 8.6994 INE029A14535 BHARAT PETROLEUM CORP 14-Aug-12 99.3642 8.6501 1 25 99.3642 8.6501 INE774D14CT5 MAH MAH FIN SERV 40D 14-Aug-12 99.3518 8.8199 1 25 99.3518 8.8199 INE094A14893 HINDUSTAN PETROLEUM CORP28-Aug-12 99.0233 9.0003 1 5 99.0233 9.0003 INE094A14869 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 7-Sep-12 98.8223 8.6997 2 50 98.8223 8.6997 INE242A14CB7 INDIAN OIL CORPORATION 7-Sep-12 98.7853 8.8003 1 25 98.7853 8.8003 INE514E14CP1 EXPORT IMPORT BK OF 14-Sep-12 98.6209 8.8002 2 200 98.6209 8.8002 INE511C14FO7 MAGMA FINCORP 90D 18-Sep-12 98.4317 9.3798 1 50 98.4317 9.3798 INE114A14402 STEEL AUTHORITY OF 24-Sep-12 98.3834 8.8199 2 25 98.3834 8.8199 INE912E14CW3 SBI GLOBAL FACTORS 84D 28-Sep-12 98.1800 9.3974 1 50 98.1800 9.3974 INE860H14HS4 ADITYA BIRLA FIN 91D 16-Oct-12 97.7347 9.4000 1 25 97.7347 9.4000 INE871D14DU5 INFRAST LEASING AND FIN 13-Mar-13 94.0461 9.7500 1 25 94.0461 9.7500 INE871D14DU5 INFRAST LEASING AND FIN 13-Mar-13 94.0802 9.6499 1 15 94.0802 9.6499 INE535H14BV9 FULLERTON (I) CREDIT 17-Apr-13 92.3980 11.0001 1 25 92.3980 11.0001 INE013A14IZ8 RELIANCE CAP 364D 2-Jul-13 90.6793 10.7500 1 50 90.6793 10.7500 INE523H14IE6 JM FIN PRODUCTS 365D 16-Jul-13 90.2809 10.8247 1 3.05 90.2809 10.8247 INE523H14IF3 JM FIN PRODUCTS 365D 17-Jul-13 90.2809 10.7950 1 3.05 90.2809 10.7950 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com