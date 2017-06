Jul 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE916D14HZ8 KOTAK MAH PRIME 364D 23-Jul-12 99.9069 8.5033 1 50 99.9069 8.5033 INE043D14EC7 IDFC LTD 91D 27-Jul-12 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE532F14HW5 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Jul-12 99.7141 8.7211 2 125 99.7137 8.7333 INE463A14AK4 BERGER PAINTS (I) 28D 31-Jul-12 99.7181 8.5987 1 100 99.7181 8.5987 INE140A14084 PIRAMAL HEALTHCARE 62D 31-Jul-12 99.7164 8.6507 3 100 99.7164 8.6507 INE531F14844 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-12 99.7132 8.7486 1 100 99.7132 8.7486 INE691I14717 L T INFRAST FIN 28D 31-Jul-12 99.7164 8.6507 1 75 99.7164 8.6507 INE242A14CI2 IOC 19D 31-Jul-12 99.7213 8.5008 1 50 99.7213 8.5008 INE094A14877 HPCL 35D 31-Jul-12 99.7213 8.5008 1 50 99.7213 8.5008 INE849D14CW9 ICICI SEC PD 33D 6-Aug-12 99.5733 8.6896 5 125 99.5733 8.6896 INE242A14CH4 IOC 39D 14-Aug-12 99.4110 8.6504 1 50 99.4110 8.6504 INE774D14CT5 MAH MAH FIN SERV 40D 14-Aug-12 99.3806 8.7496 2 25 99.3806 8.7496 INE804I14CC5 ECL FIN 91D 24-Aug-12 99.0253 9.9796 1 10 99.0253 9.9796 INE094A14893 HPCL 53D 28-Aug-12 99.0556 8.6998 1 50 99.0556 8.6998 INE976I14GT6 TATA CAP 189D 31-Aug-12 98.9508 9.0004 1 25 98.9508 9.0004 INE242A14CE1 IOC 88D 14-Sep-12 98.6186 8.9697 1 15 98.6186 8.9697 INE242A14CG6 IOC 83D 26-Sep-12 98.3906 8.7800 2 200 98.3906 8.7800 INE557F14AU1 NATIONAL HOUSING BK 90D 27-Sep-12 98.3728 8.7500 1 10 98.3728 8.7500 INE001A14GK9 HDFC 90D 4-Oct-12 98.1404 9.1002 1 25 98.1404 9.1002 INE155A14BO6 TATA MOTORS 171D 28-Dec-12 95.9460 9.5200 2 125 95.9460 9.5200 INE523H14IE6 JM FIN PRODUCTS 365D 16-Jul-13 90.2809 10.8546 2 6.1 90.2809 10.8546 INE523H14IF3 JM FIN PRODUCTS 365D 17-Jul-13 90.2809 10.8247 2 6.1 90.2809 10.8247 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com