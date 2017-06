Jul 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE763G14676 ICICI SECURITIES 90D 26-Jul-12 99.9534 8.5085 1 10 99.9534 8.5085 INE463A14AL2 BERGER PAINTS (I) 24D 27-Jul-12 99.9290 8.6445 1 70 99.9290 8.6445 INE306N14258 TATA CAP FIN SERV 22D 27-Jul-12 99.9314 8.3521 1 50 99.9314 8.3521 INE916D14IB7 KOTAK MAH PRIME 364D 30-Jul-12 99.8564 8.7482 1 25 99.8564 8.7482 INE532F14HW5 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Jul-12 99.8326 8.7435 4 255 99.8325 8.7486 INE094A14877 HPCL 35D 31-Jul-12 99.8368 8.5258 4 185 99.8363 8.5498 INE531F14844 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-12 99.8326 8.7447 2 160 99.8325 8.7486 INE242A14CI2 IOC 19D 31-Jul-12 99.8373 8.4975 3 125 99.8373 8.4975 INE912E14CS1 SBI GLOBAL FACTORS 27D 31-Jul-12 99.8344 8.6492 1 45 99.8344 8.6492 INE121A14GH1 CHOLAMANDALAM 21D 31-Jul-12 99.8302 8.8689 1 7 99.8302 8.8689 INE261F14426 NATIONAL BK FOR 22D 1-Aug-12 99.8130 8.5479 1 50 99.8130 8.5479 INE860H14GU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 2-Aug-12 99.7847 8.7505 1 25 99.7847 8.7505 INE242A14CH4 IOC 39D 14-Aug-12 99.5076 8.6007 2 75 99.5076 8.6007 INE029A14535 Bpcl 36D 14-Aug-12 99.5353 8.5204 1 25 99.5353 8.5204 INE261F14343 NATIONAL BK FOR 364D 13-Sep-12 98.7821 9.0003 1 5 98.7821 9.0003 INE242A14CE1 IOC 88D 14-Sep-12 98.7666 8.7659 3 155 98.7549 8.8498 INE242A14CL6 IOC 63D 21-Sep-12 98.5938 8.8232 2 300 98.5991 8.7897 INE511C14FM1 MAGMA FINCORP 91D 21-Sep-12 98.5268 9.2501 2 50 98.5268 9.2501 INE958G14HU4 RELIGARE FINVEST 91D 24-Sep-12 98.1249 11.2498 1 50 98.1249 11.2498 INE242A14AO4 IOC 364D 24-Sep-12 98.5425 8.8501 1 25 98.5425 8.8501 INE242A14CG6 IOC 83D 26-Sep-12 98.4821 8.7902 3 300 98.4821 8.7902 INE468M14209 SHRIRAM EQUIPMENT 89D 26-Sep-12 98.4118 9.3500 1 25 98.4118 9.3500 INE094A14901 HPCL 69D 27-Sep-12 98.4657 8.7499 3 150 98.4657 8.7499 INE094A14901 HPCL 69D 27-Sep-12 98.4889 8.7502 1 50 98.4889 8.7502 INE296A14DS5 BAJAJ FIN 87D 28-Sep-12 98.4214 8.8702 1 5 98.4214 8.8702 INE178A14142 CHENNAI PETROLEUM 89D 8-Oct-12 98.1445 9.0798 1 50 98.1445 9.0798 INE705L14180 VODAFONE (I) 363D 13-Mar-13 94.2162 9.6999 1 50 94.2162 9.6999 INE871D14DU5 INFRAST LEASING AND FIN 13-Mar-13 94.2208 9.6500 1 3 94.2208 9.6500 INE296A14DX5 BAJAJ FIN 294D 13-May-13 92.7121 9.7924 2 10 92.7121 9.7924 INE296A14DY3 BAJAJ FIN 324D 12-Jun-13 92.0254 9.7925 2 11 92.0254 9.7925 INE804I14CI2 ECL FIN 362D 18-Jun-13 90.9197 11.0800 1 30 90.9197 11.0800 INE532F14HT1 EDELWEISS FIN SERV 362D 18-Jun-13 90.9197 11.0800 1 30 90.9197 11.0800 INE660A14GV9 SUNDARAM FIN 365D 4-Jul-13 91.5843 9.7500 2 25 91.5843 9.7500 INE523H14IG1 JM FIN PRODUCTS 364D 22-Jul-13 90.5938 10.4400 2 5.5 90.5938 10.4400 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com