Jul 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE916D14IB7 KOTAK MAH PRIME 364D 30-Jul-12 99.8810 8.6973 1 25 99.8810 8.6973 INE532F14HW5 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Jul-12 99.8564 8.7482 3 115 99.8564 8.7482 INE531F14844 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-12 99.8564 8.7482 1 100 99.8564 8.7482 INE463A14AK4 BERGER PAINTS (I) 28D 31-Jul-12 99.8564 8.7482 2 100 99.8564 8.7482 INE691I14717 L T INFRAST FIN 28D 31-Jul-12 99.8605 8.4981 2 85 99.8605 8.4981 INE094A14877 HPCL 35D 31-Jul-12 99.8602 8.5134 3 50 99.8605 8.4981 INE140A14084 PIRAMAL HEALTHCARE 62D 31-Jul-12 99.8588 8.6018 1 45 99.8588 8.6018 INE912E14CS1 SBI GLOBAL FACTORS 27D 31-Jul-12 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE523E14GV1 L T FIN 28D 31-Jul-12 99.8588 8.6018 1 25 99.8588 8.6018 INE043D14EF0 IDFC LTD 90D 31-Jul-12 99.8588 8.6018 1 25 99.8588 8.6018 INE660A14FO6 SUNDARAM FIN 365D 2-Aug-12 99.8086 8.7494 1 45 99.8086 8.7494 INE976I14EH6 TATA CAP 364D 2-Aug-12 99.8086 8.7494 1 45 99.8086 8.7494 INE909H14AA2 TATA MOTORS FIN 364D 3-Aug-12 99.7884 8.5998 1 25 99.7884 8.5998 INE532F14HH6 EDELWEISS FIN SERV 91D 6-Aug-12 99.7265 9.1001 1 25 99.7265 9.1001 INE849D14CW9 ICICI SEC PD 33D 6-Aug-12 99.7148 8.6996 1 10 99.7148 8.6996 INE774D14CM0 MAH MAH FIN SERV 91D 7-Aug-12 99.6929 8.6490 1 50 99.6929 8.6490 INE860H14GW8 ADITYA BIRLA FIN 91D 9-Aug-12 99.6315 9.0000 1 25 99.6315 9.0000 INE029A14535 BPCL 36D 14-Aug-12 99.5304 8.6106 1 50 99.5304 8.6106 INE029A14535 BPCL 36D 14-Aug-12 99.5543 8.6005 1 50 99.5543 8.6005 INE001A14GC6 HDFC 90D 21-Aug-12 99.3679 8.5994 1 50 99.3679 8.5994 INE094A14893 HPCL 53D 28-Aug-12 99.2044 8.6095 1 50 99.2044 8.6095 INE094A14893 HPCL 53D 28-Aug-12 99.2285 8.5996 1 50 99.2285 8.5996 INE122M14178 ESSAR SHIPPING 91D 3-Sep-12 98.6715 12.2858 1 0.5 98.6715 12.2858 INE242A14CE1 IOC 88D 14-Sep-12 98.8116 8.7797 1 5 98.8116 8.7797 INE001A14GG7 HDFC 91D 17-Sep-12 98.7263 8.7203 2 100 98.7263 8.7203 INE242A14AO4 IOC 364D 24-Sep-12 98.5587 8.7503 7 425 98.5587 8.7503 INE208A14451 ASHOK LEYLAND 78D 25-Sep-12 98.5107 8.9002 2 50 98.5107 8.9002 INE468M14209 SHRIRAM EQUIPMENT 89D 26-Sep-12 98.4366 9.3501 3 110 98.4366 9.3501 INE094A14901 HPCL 69D 27-Sep-12 98.4974 8.7002 2 150 98.4974 8.7002 INE242A14CK8 IOC 69D 27-Sep-12 98.4906 8.7402 1 25 98.4906 8.7402 INE557F14AV9 NATIONAL HOUSING BK 86D 28-Sep-12 98.4804 8.8002 1 25 98.4804 8.8002 INE242A14CM4 IOC 90D 22-Oct-12 97.8433 9.0400 5 125 97.8526 9.0000 INE514E14DZ8 EXIM 108D 9-Nov-12 97.4350 8.9801 2 85 97.4350 8.9801 =============================================================================================== *: Crores