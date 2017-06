Jul 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523E14GU3 L T FIN 27D 30-Jul-12 99.9302 8.4983 3 75 99.9302 8.4983 INE916D14IB7 KOTAK MAH PRIME 364D 30-Jul-12 99.9302 8.4983 1 10 99.9302 8.4983 INE296A14CR9 BAJAJ FIN 363D 30-Jul-12 99.9302 8.4983 1 5 99.9302 8.4983 INE532F14HW5 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Jul-12 99.9044 8.7281 7 1070 99.9042 8.7501 INE531F14844 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-12 99.9043 8.7369 3 335 99.9045 8.7227 INE804I14CL6 ECL FIN 28D 31-Jul-12 99.9045 8.7238 3 170 99.9046 8.7136 INE094A14877 HPCL 35D 31-Jul-12 99.9067 8.5193 3 120 99.9066 8.5307 INE912E14CS1 SBI GLOBAL FACTORS 27D 31-Jul-12 99.9052 8.6542 2 100 99.9058 8.6039 INE140A14084 PIRAMAL HEALTHCARE 62D 31-Jul-12 99.9047 8.7044 1 50 99.9047 8.7044 INE242A14CI2 IOC 19D 31-Jul-12 99.9069 8.5033 2 50 99.9069 8.5033 INE306N14225 TATA CAP FIN SERV 27D 31-Jul-12 99.9042 8.7501 1 50 99.9042 8.7501 INE324A14456 JINDAL SAW 28D 31-Jul-12 99.9058 8.6039 1 50 99.9058 8.6039 INE691I14717 L T INFRAST FIN 28D 31-Jul-12 99.9058 8.6039 1 50 99.9058 8.6039 INE523E14GV1 L T FIN 28D 31-Jul-12 99.9069 8.5033 2 47 99.9069 8.5033 INE916D14LY3 KOTAK MAH PRIME 7D 31-Jul-12 99.9075 8.4484 1 25 99.9075 8.4484 INE261F14426 NATIONAL BK FOR 22D 1-Aug-12 99.8803 8.7486 3 200 99.8796 8.7998 INE178A14118 CHENNAI PETROLEUM 90D 1-Aug-12 99.8782 8.9022 1 50 99.8782 8.9022 INE296A14CS7 BAJAJ FIN 365D 1-Aug-12 99.8810 8.6973 1 45 99.8810 8.6973 INE242A14CH4 IOC 39D 14-Aug-12 99.5663 8.8328 2 150 99.5655 8.8491 INE043D14EA1 IDFC LTD 119D 23-Aug-12 99.3679 8.5994 1 25 99.3679 8.5994 INE514E14EA9 EXIM 30D 24-Aug-12 99.3446 8.6000 1 25 99.3446 8.6000 INE094A14893 HPCL 53D 28-Aug-12 99.3213 8.6006 1 100 99.3213 8.6006 INE013A14IQ7 RELIANCE CAP 91D 28-Aug-12 99.1921 9.2902 1 10 99.1921 9.2902 INE094A14851 HPCL 90D 4-Sep-12 99.1541 8.6497 1 25 99.1541 8.6497 INE001A14GF9 HDFC 91D 6-Sep-12 99.0278 8.7399 3 75 99.0278 8.7399 INE242A14CL6 IOC 63D 21-Sep-12 98.6604 8.8499 1 50 98.6604 8.8499 INE208A14451 ASHOK LEYLAND 78D 25-Sep-12 98.5588 8.8955 1 50 98.5588 8.8955 INE086A14675 ELECTROSTEEL 82D 26-Sep-12 98.3544 10.0114 1 2.25 98.3544 10.0114 INE242A14CK8 IOC 69D 27-Sep-12 98.5210 8.8377 3 50 98.5210 8.8377 INE296A14DT3 BAJAJ FIN 85D 27-Sep-12 98.4943 8.9997 1 50 98.4943 8.9997 INE310I14409 ERICSSON 87D 28-Sep-12 98.4131 9.3422 1 25 98.4131 9.3422 INE296A14DS5 BAJAJ FIN 87D 28-Sep-12 98.4871 8.8999 1 5 98.4871 8.8999 INE242A14CN2 IOC 89D 23-Oct-12 97.8693 9.0300 1 50 97.8693 9.0300 INE860H14HU0 ADITYA BIRLA FIN 141D 14-Dec-12 96.5236 9.3899 1 50 96.5236 9.3899 INE001A14GO1 HDFC 342D 25-Jun-13 92.0628 9.4500 1 50 92.0628 9.4500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com