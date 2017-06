Aug 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE912E14CU7 SBI GLOBAL FACTORS 31D 6-Aug-12 99.9058 8.6039 1 175 99.9058 8.6039 INE033L14443 TATA CAP HOUSING FIN 31D 6-Aug-12 99.9058 8.6039 1 50 99.9058 8.6039 INE849D14CW9 ICICI SEC PD 33D 6-Aug-12 99.9086 8.3479 1 25 99.9086 8.3479 INE774D14CM0 MAH MAH FIN SERV 91D 7-Aug-12 99.8851 8.3973 1 50 99.8851 8.3973 INE860H14GW8 ADITYA BIRLA FIN 91D 9-Aug-12 99.8340 8.6701 1 50 99.8340 8.6701 INE860H14HO3 ADITYA BIRLA FIN 35D 10-Aug-12 99.8103 8.6715 1 25 99.8103 8.6715 INE532F14HY1 EDELWEISS FIN SERV 38D 13-Aug-12 99.7237 9.1935 1 4 99.7237 9.1935 INE242A14CH4 IOC 39D 14-Aug-12 99.7475 8.3996 1 50 99.7475 8.3996 INE912E14CY9 SBI GLOBAL FACTORS 35D 14-Aug-12 99.7213 8.5008 1 50 99.7213 8.5008 INE774D14CT5 MAH MAH FIN SERV 40D 14-Aug-12 99.7164 8.6507 1 25 99.7164 8.6507 INE532F14IB7 EDELWEISS FIN SERV 30D 30-Aug-12 99.3334 8.7482 3 295 99.3332 8.7506 INE531F14885 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Aug-12 99.3332 8.7506 1 95 99.3332 8.7506 INE872A14ES1 SREI INFRAST FIN 29D 30-Aug-12 99.1823 10.7472 2 40 99.1823 10.7472 INE242A14CC5 IOC 86D 5-Sep-12 99.2053 8.5997 1 25 99.2053 8.5997 INE242A14CB7 IOC 88D 7-Sep-12 99.1686 8.5001 2 125 99.1686 8.5001 INE242A14CD3 IOC 90D 13-Sep-12 99.0145 8.6497 3 75 99.0145 8.6497 INE261F14343 NABARD 364D 13-Sep-12 99.0032 8.7500 2 10 99.0032 8.7500 INE242A14AO4 IOC 364D 24-Sep-12 98.7896 8.6002 1 25 98.7896 8.6002 INE242A14CG6 IOC 83D 26-Sep-12 98.7133 8.6503 1 100 98.7133 8.6503 INE532F14HX3 EDELWEISS FIN SERV 82D 26-Sep-12 98.6140 9.5000 1 25 98.6140 9.5000 INE468M14209 SHRIRAM EQUIPMENT 89D 26-Sep-12 98.6180 9.3000 1 25 98.6180 9.3000 INE055A14571 CENTURY TEXTILES 27-Sep-12 98.6156 9.1500 2 25 98.6156 9.1500 INE242A14CK8 IOC 69D 27-Sep-12 98.7207 8.5999 1 25 98.7207 8.5999 INE756I14130 HDB FIN SERV 80D 28-Sep-12 98.5381 9.5002 1 40 98.5381 9.5002 INE310I14409 ERICSSON (I) PRIVATE 87D28-Sep-12 98.5912 9.1502 2 25 98.5912 9.1502 INE514E14DY1 EXIM 91D 25-Oct-12 98.0039 8.8502 1 100 98.0039 8.8502 INE094A14919 HPCL 90D 30-Oct-12 97.8176 9.1500 1 25 97.8176 9.1500 INE296A14DE5 BAJAJ FIN 365D 18-Dec-12 96.5990 9.3801 1 25 96.5990 9.3801 INE242A14BN4 INDIAN OIL CORPORATION 22-Feb-13 95.1324 9.2000 1 60 95.1324 9.2000 INE020E14866 STCI FIN 351D 3-Apr-13 93.6942 10.0677 1 0.1 93.6942 10.0677 INE978J14336 TURQUOISE INVESTMENTS 5-Apr-13 93.8576 9.7102 1 0.1 93.8576 9.7102 INE175K14AJ5 MORGAN STANLEY 363D 15-Apr-13 93.2946 10.2476 1 0.1 93.2946 10.2476 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com