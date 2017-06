Aug 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE849D14CW9 ICICI SEC PD 33D 6-Aug-12 99.9318 8.3033 2 50 99.9318 8.3033 INE916D14IH4 KOTAK MAH PRIME 351D 7-Aug-12 99.9102 8.2016 2 100 99.9102 8.2016 INE556F14643 SIDBI 364D 7-Aug-12 99.9099 8.2269 2 21.1 99.9049 8.6861 INE055A14548 CENTURY TEXTILES 91D 21-Aug-12 99.5679 8.8001 2 50 99.5679 8.8001 INE043D14DJ4 IDFC LTD 213D 24-Aug-12 99.5865 8.4197 1 100 99.5865 8.4197 INE514E14EA9 EXIM 30D 24-Aug-12 99.5219 8.3498 2 50 99.5219 8.3498 INE043D14DH8 IDFC LTD 222D 27-Aug-12 99.4540 8.3493 1 25 99.4540 8.3493 INE532F14IB7 EDELWEISS FIN SERV 30D 30-Aug-12 99.3570 8.7487 3 180 99.3569 8.7500 INE531F14885 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Aug-12 99.3569 8.7500 1 100 99.3569 8.7500 INE705L14198 VODAFONE (I) 163D 31-Aug-12 99.3446 8.6000 1 50 99.3446 8.6000 INE523E14GW9 L T FIN 28D 31-Aug-12 99.4036 8.7597 1 25 99.4036 8.7597 INE242A14CC5 IOC 86D 5-Sep-12 99.1946 8.9805 1 25 99.1946 8.9805 INE018E14BN0 SBICPSL 63D 6-Sep-12 99.2707 8.6500 1 10 99.2707 8.6500 INE043D14CN8 IDFC 364D 7-Sep-12 99.2171 9.0004 1 4 99.2171 9.0004 INE849D14CS7 ICICI SEC PD 91D 12-Sep-12 99.1009 8.9500 1 25 99.1009 8.9500 INE866I14CZ5 INDIA INFOLINE FIN 91D 20-Sep-12 98.5793 10.9589 1 0.25 98.5793 10.9589 INE242A14CL6 IOC 63D 21-Sep-12 98.8678 8.5303 1 25 98.8678 8.5303 INE976I14EV7 TATA CAP 364D 21-Sep-12 98.9278 8.5999 1 10 98.9278 8.5999 INE208A14451 ASHOK LEYLAND 78D 25-Sep-12 98.6252 9.5999 1 25 98.6252 9.5999 INE532F14HX3 EDELWEISS FIN SERV 82D 26-Sep-12 98.6140 9.5000 1 25 98.6140 9.5000 INE242A14CG6 IOC 83D 26-Sep-12 98.6889 8.9798 1 25 98.6889 8.9798 INE557F14AU1 NATIONAL HOUSING BK 90D 27-Sep-12 98.7966 8.5498 1 10 98.7966 8.5498 INE472A14941 BLUE STAR 365D 27-Sep-12 98.7202 9.0997 1 10 98.7202 9.0997 INE756I14130 HDB FIN SERV 80D 28-Sep-12 98.5664 9.4799 2 40 98.5664 9.4799 INE043D14DP1 IDFC LTD 242D 22-Oct-12 98.0656 8.9998 1 100 98.0656 8.9998 INE140A14134 PIRAMAL HEALTHCARE 89D 23-Oct-12 98.0205 9.1001 1 100 98.0205 9.1001 INE514E14DY1 EXIM 91D 25-Oct-12 98.1394 8.6499 3 100 98.1394 8.6499 INE242A14CO0 IOC 90D 29-Oct-12 97.9044 8.9801 2 50 97.9044 8.9801 INE242A14BN4 INDIAN OIL CORPORATION 22-Feb-13 95.2505 9.1000 2 60 95.2505 9.1000 INE296A14DV9 BAJAJ FIN 364D 19-Jul-13 91.5062 9.6800 1 0.8 91.5062 9.6800 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com